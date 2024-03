Morske lokacije še vedno najzanimivejše

Ko se zima prevesi v pomlad in nas ogrejejo prvi sončni žarki, smo vsi z mislimi že v poletju. Radi se spominjamo preteklih morskih dogodivščin in mamijo nas vedno nove, zato nas takrat tudi bolj prevzamejo želje po nakupu apartmaja, stanovanja ali hiške in morebiti tudi dolgoročni preselitvi na obalo.

Da je res tako in da so morske lokacije res zelo atraktivne, na podlagi dolgoletnih izkušenj pritrjuje tudi Zoran Đukić, direktor nepremičninske agencije Stoja Trade. »Za naše kupce so najzanimivejše lokacije ob Obali, sledijo jim lokacije v centru Ljubljane, v Kosezah, Rožni dolini, Podutiku in bližnji okolici.« Tudi zato so se odločili za izvedbo projekta rezidence in vile Murva v vasi Šmarje v slovenski Istri. Zanj so lani pridobili gradbeno dovoljenje in začeli gradnjo, ki se bo predvidoma končala junija 2025.

Gradnja soseske Murve je v polnem teku. FOTO: arhiv Stoje Trade

Soseska v kraškem slogu

Vas Šmarje ima le nekaj več kot 900 prebivalcev, zato so se odločili za manjši, vendar, kot pravijo, zelo simpatičen projekt na odlični lokaciji. In ker slovenska Istra že od antike slovi po oljkarstvu, bo tudi soseska zgrajena v kraškem slogu s kamnitim ovojem, kar jo dela tudi trajnostno, pravi Zoran Đukić. »Soseska je umeščena v prekrasno okolje, z morskim podnebjem, obkrožena z oljkami, figami, šparglji ... In ker je obsijana s soncem večino leta, smo jo poimenovali Murva, po drevesu, ki ima rado sončne lege.«

Od skupno 44 stanovanj so jih skoraj polovico že prodali, kar nekaj je rezerviranih. Poleg tega so prodali že nekaj od skupno 16 vil, na voljo so tudi štirje poslovni prostori. »Gradnja hitro napreduje, stranke si lahko same pogledajo lokacijo. Za te nepremičnine se odločajo predvsem domačini: mlade družine, starejša populacija in kupci, ki jih kupujejo za svoje naslednike oziroma naslednje generacije,« pojasnjuje Zoran Đukić.

In kaj kupce najbolj prepriča? »Najpomembnejše so zdrava lokacija, stran od mestnega vrveža v Kopru, kakovostna gradnja in bližina obmorskih mestnih središč. Poleg tega pa še mirna okolica, prelepa narava in seveda morski zrak ter možnosti za vsakodnevno telesno dejavnost, kot so hoja, plavanje, kolesarjenje in nasploh preživljanje čim več časa na svežem zraku.«

Hrvaška priljubljena med Slovenci

Soseska Murve je obkrožena z oljkami, figami, šparglji.... FOTO: arhiv Stoje Trade

Da je Hrvaška še vedno zelo priljubljena destinacija med Slovenci, kažejo tudi podatki hrvaške davčne uprave, po katerih so lani kupili nekaj manj kot 3400 nepremičnin. Leta 2022 so slovenski državljani kupili pri sosedih okoli 3300 nepremičnin, leta 2021 pa okoli 2300.

Lani so sicer na Hrvaškem prodali okoli 67.000 nepremičnin, cene so še vedno rasle. Med tujci so jih po navedbah Jutarnjega lista največ kupili Slovenci, za njimi Nemci, zatem pa še kupci iz Avstrije, Češke in Slovaške. Največ so se odločali za nakup hiš in apartmajev ob morju. Na Hrvaškem so Slovenci po neuradnih podatkih lastniki že več kot 110.000 nepremičnin, večinoma na hrvaški obali.

Iz apartmajev pod vznožjem Kanina, imenovanih Biseri Soče, je prelep pogled na gore. FOTO: arhiv Stoje Trade

Dodatne ugodnosti za zadnje apartmaje

»V Umagu, v Garden Palace Resortu, na primer, imamo tako na voljo le še nekaj enot od skupno 112 apartmajev, prodaja se tudi gostinski lokal. Zanje ponujamo dodatne ugodnosti. Vse drugo smo zelo hitro prodali. Na voljo so ostali še apartmaji z neto površino od 48,36 do 124,43 kvadratnega metra, v ceno so vključeni parkirno mesto v garaži, bazen ter zunanje površine: balkoni, terase, atriji …« še pojasnjuje direktor Stoje Trade. In dodaja, da so že prodane apartmaje v Umagu kupovali tako slovenski kot tuji kupci, in sicer tako za investicijske namene kratkoročnega oddajanja kot tudi za lastno uporabo. Apartmaji se res izredno dobro prodajajo.

Apartmajsko naselje Biseri Soče. FOTO: arhiv Stoje Trade

Prečudoviti razgledi na gore

Ne smemo pa pozabiti tudi na druge bisere, kot so Biseri Soče, pravi sogovornik in dodaja, da so lani dokončali tudi projekt pod vznožjem Kanina, ki obsega 26 apartmajev dupleks različnih velikosti. »Na tej lokaciji s prečudovitim razgledom je od 26 na voljo le še nekaj apartmajev, v velikosti od 94,3 do 110,40 kvadratnega metra neto površine ter po ceni od 309.979 evrov dalje.« Prve primopredaje že potekajo. Kupci so predvsem Slovenci in nekaj tujcev. »Ti apartmaji kupcem omogočajo regeneracijo v zdravem okolju, smučanje, pohodništvo, rafting, skratka vse vrste aktivnosti,« še pojasnjuje direktor nepremičninske agencije Stoja Trade Zoran Đukić.