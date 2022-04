Na Hrvaškem za 3,3 milijarde evrov naložb v prometno infrastrukturo

Na Hrvaškem se trenutno izvaja za 25 milijard kun (3,31 milijarde evrov) investicij v prometno infrastrukturo. Od tega država ob podpori evropskih sredstev za obnovo in gradnjo železnic namenja 11 milijard kun (1,46 milijarde evrov), po poročanju STA piše hrvaški časnik Jutarnji list, ki pa opozarja na zamude pri projektih.

Gradnja nižinske železniške proge od Zagreba do Reke, ki je vredna med 2,5 in tri milijarde evrov, je sicer najpomembnejši projekti, ki bi jo po prvotnih načrtih morali končati do leta 2027, a so zaključek del že večkrat prestavili, nazadnje na leto 2035.

Obenem je v načrtu gradnja 44 kilometrov dolgega odseka železniške proge Hrvatski Leskovac-Karlovac. Projekt je vreden 3,45 milijarde kun (460 milijonov evrov), končan pa bi moral biti čez dve leti in pol. Projekt modernizacije 18,7 kilometra dolge železniške proge med Vinkovci in Vukovarjem pa je ocenjen na 516,3 milijona kun (68,36 milijona evrov) in naj bi omogočil vožnjo vlakov s hitrostjo do 120 kilometrov na uro.

Pri koncu je modernizacija proge Zaprešić-Zabok, v zadnji fazi pa sta tudi izdelava projektne dokumentacije za obnovo in gradnjo dvotirne proge med Dugim Selom in krajem Novska ter študijske dokumentacije za progo Okučani-Vinkovci.

Že februarja 2017 se je začela modernizacija obstoječega in gradnja novega dela 38 kilometrov dolge železniške proge med Dugim Selom in Križevci, ki naj bi jo končali leta 2023. Na tem delu gradijo tudi odsek od Križevcev do Koprivnice. Projekt je vreden 350 milijonov evrov, dela pa naj bi končali leta 2024.

Gradnja cest in mostov

Do konca leta bi podjetje Hrvatske ceste moralo končati tudi največji cestni projekt v državi, to je gradnjo mostu Pelješac in novo cesto prek Pelješca. Most in del ceste bosta odprta letos, del stonske obvoznice do mesta Doli pa bodo končali konec leta. Investicija je vredna 526 milijonov evrov, 85 odstotkov bo prispevala EU, še piše Jutarnji list.

Hrvaška gradi in obnavlja tudi več drugih cest in mostov po državi. V osiješko-baranjski županiji so v teku dela v vrednosti 750 milijonov kun (99,31 milijona evrov), ki jih bodo končali najkasneje do začetka leta 2024.

Prav tako naj bi do leta 2024 prebili drugo cevi predora Učka ter končali gradnjo odseka istrskega ipsilona Vranja-predor Učka. Od približno 5,6 kilometra so doslej prebili okoli 1,3 kilometra druge cevi.

Na hrvaški obali je v teku tudi projekt obnove in gradnje pristanišč v vseh sedmih obmorskih županijah. Gre za 33 projektov pristaniške infrastrukture v skupni vrednosti 2,2 milijarde kun (290 milijonov evrov), od katerih bo 1,8 milijarde kun (240 milijonov evrov) prišlo iz evropskih skladov.