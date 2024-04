Nepremičninska vročica v Ljubljani: lokacije, ki jih ne smete izpustiti

Med najbolj vročimi stanovanjskimi lokacijami v prestolnici je središče mesta, sledita Koseze in Podutik, ne zaostajata pa tudi lokaciji pod Rožnikom in Golovcem. Ponudba je manjša od povpraševanja, zato je dobre priložnosti pametno hitro zagrabiti.

Harmonija narave in mestnega utripa

Devana Park II

Devana Park II je prelep dragulj pod Golovcem in s svojo arhitekturo sporoča visoko spoštovanje do okolice. Že z logotipom razkriva, kdo bo najbolj navdušen nad bivanjem na tej lokaciji. Drevesni list je simbol bivanja v sožitju z naravo, ki ga bližina mesta dodatno plemeniti, zato bodo Devano cenili ljubitelji gozda, ki na dosegu roke potrebujejo mestni utrip.

Projekt Devana Park II je nadgradnja projekta Devana Park I, ki je bil tako uspešen, da so se investitorji takoj odločili za nadgradnjo. V sklopu je pet terasastih stanovanjskih zgradb, kjer bo kmalu naprodaj sto stanovanj različnih velikosti, od garsonjer do velikih terasnih štirisobnih stanovanj. Skoraj vsa stanovanja v projektu imajo zunanjo površino (atrij, ložo ali teraso) ter pripadajoče število parkirnih mest v podzemni garaži. Vsa stanovanja imajo veliko steklenih površin, zato so izjemno svetla, na fasadi pa se bohoti zelenje.

Soseska je moderno zasnovana in ima veliko zelenih površin. Za njo se dviga Golovec, iz stanovanj pa se odpirajo pravljični razgledi na Ljubljanski grad in Alpe.

Prodaja stanovanj v Devani poteka izredno hitro, saj je na voljo še zadnja polovica enot. Tudi gradnja je že v zaključni fazi in bolj ko se projekt bliža koncu, več je zanimanja med kupci. V Devani imate priložnost že letos uživati v svojem novem domu, saj se bo projekt že letos zaključil.

Naslov: Hradeckega cesta 50C, Ljubljana

Vseljivost: druga polovica leta 2024

Vpišite se med iskalce nepremičnin in podjetje Stoja vas bo redno obveščalo o vseh svojih novostih. Mogoče boste dobili kakšno dobro idejo za nakup stanovanja v okolici Ljubljane, ob morju ali v očarljivi dolini Soče. Dolgoletne izkušnje so strokovnjakom ekipe Stoja prinesle široko znanje, zato vam bodo znali svetovati. Preverite ponudbo Stojinih nepremičnin

Stanovanja s posebno ponudbo, kot je pri nas še ni bilo

Rezidenca Carpe Diem by dr. Bitenc je stanovanjski projekt, s katerim je Stoja zaorala ledino v produktni ponudbi na slovenskem trgu, saj je v celoti opremljen in ima popolno concierge storitev (hišni upravitelj). Stanovalci si na dom lahko naročijo vse za udobno bivanje, od čistilnega servisa do hrane, hkrati pa imajo na voljo tudi vse zdravstvene storitve, ki jih zagotavlja zdravstveni center dr. Marka Bitenca v pritličju. Kot nam je povedal Zoran Đukić, lastnik in direktor podjetja Stoja Trade, z bivanjem v rezidenci Carpe Diem dobite svojega angela varuha, kar v resnici nima cene. V rezidenci je na voljo tudi popolnoma opremljen skupni prostor (s hladilnikom in vsem pohištvom) za zabavo ali delo.

Zaradi celotne ponudbe je nova prestižna rezidenca v središču prestolnice med najbolj ekskluzivnimi naslovi v Ljubljani, zaradi česar je na voljo le še nekaj enot. Objekt obsega tri kleti, pritličje, tri nadstropja in terasno etažo. Vsakemu stanovanju je namenjeno eno parkirno mesto v kleti.

Na voljo sta še zadnji dve najlepši stanovanji – terasni stanovanji, ki vas bosta osupnili s svojo prostornostjo, prefinjenim dizajnom in brezhibno izvedbo.

Naslov: Vilharjeva 25, 1000 Ljubljana

Ena najbolj zaželenih lokacij Ljubljani

Projekt Pod hribom v Kosezah je eden najbolj zaželenih projektov podjetja Stoja. Kupce prepričata predvsem sanjska lokacija skoraj v gozdu, saj so objekti postavljeni kot del gozda, in pametna razporeditev prostorov.

V sedmih večstanovanjskih objektih bo na voljo bo 111 stanovanj različnih velikosti, od približno 58 do 133 kvadratnih metrov neto površin.

Vsa stanovanja bodo imela ložo, atrij ali teraso, zunaj pa bo veliko igrišče. V neposredni bližini so rekreacijski center Mostec, koseška tržnica, šola, javni prevoz in vsa druga infrastruktura. Zanimanje kupcev je ogromno.

Naslov: Pod hribom 55, 1000 Ljubljana

Osem varčnih lepotic

Zelo zanimiv ljubljanski projekt je niz osmih nizkoenergijskih hiš NIZ8, ki ponujajo idealno kombinacijo mestnega življenja in stika z naravo. Gre za sodobne vrstne hiške, ki so v zgornjih nadstropjih tudi malo deljene, kar pričara posebno razgibanost. NIZ8 so čudovite hiše s površino približno 150 kvadratnih metrov in odlično razporeditvijo prostorov.

Vsaka ima svojo ločeno parcelo, svojo garažo in dodatno parkirno mesto. Pri gradnji so uporabili leseno stavbno pohištvo. Fasadne obloge v kombinaciji s fasadnim ometom zagotavljajo brezčasno lepoto hiš, ki se odlično vklapljajo v okolico.

Na voljo je tretja podaljšana faza ali na ključ.

Naslov: Ribičičeva ulica, Ljubljana

Vselitev: predvidoma jeseni 2024

Poslovni najemniki zelo zagreti za nove prostore

Podjetje Stoja zelo aktivno pridobiva tudi projekte za poslovne odjemalce. Zanje je v Ljubljani še posebej veliko povpraševanja, saj so dozdajšnji objekti stari, nimajo dvigal in parkirišč, imajo slabo prezračevanje in niso zgrajeni v skladu s trajnostnimi zahtevami, kar uporabnikom prinaša dodatne stroške. Podjetja poskušajo s selitvijo v nove prostore, kjer so na voljo kolesarnice, restavracije, kopalnice, fitnes ponudniki, doseči večji ugled pri zaposlenih in konkurenci.

Med stavbami, ki jih poslovni najemniki že težko čakajo, je DCB Montana v ljubljanskih Mostah. Je nov mejnik v trajnostnem poslovanju s čudovitimi razgledi, veliko svetlobe in prijetno neposredno okolico, poleg tega pa se tudi poteguje za zlati DGNB predcertifikat. DCB Montana je arhitekturno zelo zanimiv objekt, saj je zelo odprt in ima veliko teras. Kot pravi direktor Stoje Zoran Đukić, bo to eden najboljših poslovnih prostorov v Sloveniji. DCB Montana je namenjena za oddajo znanim najemnikom. Cena najema je od 18,5 evra za kvadratni meter.

Naslov: Leskoškova cesta 9d, 1000 Ljubljana

Vseljivost: druga polovica leta 2024

Nova destinacija za vse poslovne ambicije

V prihodnje pa ne smete spregledati ponudbe poslovnih prostorov na ljubljanskem Brdu. Poslovni objekt PC Brdo z 19.000 kvadratnimi metri poslovnih prostorov se bo lahko pohvalil z izjemno lokacijo in s sodobno zasnovanimi prostori za uresničevanje poslovnih ciljev. Sestavljali ga bosta dve moderni stavbi, ki bosta imeli dve kleti z garažami, pritličje in štiri nadstropja. Četrto nadstropje bo zaradi velikih teras z razgledi nekaj posebnega.

Največji adut Poslovnega centra Brdo je lokacija, saj stoji v neposredni bližini Tehnološkega parka, za poslovno stavbo Kemofarmacija, kar zagotavlja odlične cestne povezave. Investitor je v fazi priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vseljivost: predvidoma jeseni 2025

Med iskanjem sanjskega doma, poslovnega prostora ali naložbene priložnosti boste v Ljubljani odkrili številne bisere, ki vas bodo očarali z estetiko in funkcionalnostjo. V srcu prestolnice imate na kar nekaj točkah možnost pridobiti nepremičnino, kjer boste zaživeli in poslovno zrasli v harmoniji z naravo.

Kje bodo vaše sanje postale resničnost

Ko iščemo novo stanovanje, se moramo najprej vprašati, kje bi radi stanovali oziroma kakšen nakup nas zanima, če gre za naložbo. Mestne lokacije so zelo priljubljene za vse, ki imajo v mestu službo oziroma šolo, za poslovneže in upokojence. Mlade družine imajo veliko raje lokacije na obrobju mesta, kjer lahko hitro »zbežijo« v naravo in na izlet. Zanje je zelena okolica številka ena. Lokacija namreč vpliva na dostopnost do dela, šole, nakupovalnih središč, zdravstvenih ustanov, javnega prevoza in drugih storitev, ki nam omogočajo udobno življenje.

Poleg lokacije je zelo pomembna cena, ki jo moramo upoštevati v skladu z lastnimi finančnimi zmožnostmi. Ko skrbno pretehtamo razmerje med ceno in kakovostjo stanovanja ter morebitnimi dodatnimi stroški, kot so vzdrževanje, davki in druge pristojbine, lahko hitro preverimo, kakšna nepremičnina je primerna za nas. V bogati ponudbi podjetja Stoja Trade boste zagotovo našli tisto, ki vas bo popolnoma očarala. Na voljo imajo številne novogradnje, ki so med kupci izredno iskane, pa tudi druge produkte, ki čakajo na vas.

Novi trendi na nepremičninskem trgu

Kupci pogosto iščejo nepremičnine, ki se odlikujejo po vrhunskih materialih in uporabi sodobnih tehnologij ter dobri opremi v stanovanju. Zadnje čase se kupci bolj zanimajo za dodatne storitve v objektu, kot so dvigalo, parkirišče, zunanji prostor, možnost kotička ali sobe za delo od doma, fitnes center, varovanje, dostop do skupnih prostorov (kot so terase, vrtovi) in podobno.

Skrb za okolje je v gradbeništvu vedno bolj cenjena in je že vtkana v marsikatero gradnjo pri nas, še posebej pri poslovnih novogradnjah, saj veliko podjetij za svoje prostore zahteva energijsko učinkovitost in močno trajnostno komponento. Tudi zasebni kupci želijo bivati v zdravih stavbah, ki ne obremenjujejo okolja in jim bodo omogočala zdravo bivalno okolje in varčnost pri energentih.

Zato iščejo nepremičnine z nizkimi stroški ogrevanja in hlajenja, dobro izolacijo ter morda zelenimi in trajnostnimi rešitvami, kot so sončne celice ali sistem za zajemanje deževnice.

Prav trajnostna gradnja, vrhunska opremljenost in možnost dodatnih storitev, ki jih ponujajo nepremičninski projekti podjetja Stoja, so lahko ključni dejavniki, zaradi katerih se boste odločili za eno od njihovih številnih odličnih nepremičnin.

Nepremičninski trg v Ljubljani je zelo dejaven in tudi zaradi Stoje je bogatejši za nekaj stanovanjskih in poslovnih projektov.

