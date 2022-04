Pomen mednarodnega povezovanja pri pridobivanju sredstev EU

V Portorožu poteka slovensko-hrvaški poslovni forumom, ki ga Medijska hiša Delo soorganizira s hrvaškim Jutarnjim listom. Prenašamo prvi panel z naslovom Država kot nosilec koncesij in pomen mednarodnega povezovanja pri pridobivanju EU-sredstev. Vlogo države kot nosilca koncesij predstavlja Ljiljana Herga, direktorica Direkcije RS za infrastrukturo; vire in prioritete sredstev EU na področju gradbenih investicij pa predstavljata dr. Mojmir Mrak in profesor Jean Monnet Chair z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Mag. Pavle Hevka, generalni direktor 2TDK, pa govori o pridobivanju sredstev EU na področju gradbenih investicij s primeri dobrih praks. Predstavitvam bo sledila kratka diskusija, ki jo bo moderiral Nejc Gole, namestnik urednika Delove gospodarske redakcije.

Prenos v živo:

»Pridobitev koncesija za podjetja običajno pomeni, da bo podjetje bolj stabilno za celotno obdobje trajanja koncesije. Na drugi strani za državo koncesija pomeni, da potrebuje nekoga, ki bo storitve izvajal enako kvalitetno, tako prvo kot tudi zadnje leto , ne glede na to kaj se vmes zgodi,« je v začetku pojasnila Liljana Herga. Kot poudarja, ne glede na pravne opredelitve prihaja do razlik med običajnimi javnimi naročili in koncesijami. Pri slednjih namreč država ne išče zgolj nekoga, ki storitve zna izvesti in ima kapacitete, ampak iščejo podjetje, ki je poleg tehničnih usposobljenosti, interno dovolj dobro organizirano, da bo premostilo različne situacije, skozi celotno obdobje trajanje koncesije. »V Sloveniji imamo mnogo podjetij, ki so sposobna izvajati javne investicije kratkoročne narave, t. j. javna naročila. Peščica pa je takšnih, ki imajo zadostne kapacitete, stabilno poslovanje in po domače red v hiši, da se jim lahko zaupa dolgoročne pogodbe,« pojasnjuje Herga.

Največji proračunski porabnik

Direkcija za infrastrukturo se s koncesijami srečuje na treh področjih: pri rednem vzdrževanju glavnih in regionalnih cest, prevozu potnikov po železnici ter vzdrževanje in obratovanje javne železniške infrastrukture. »Direkcija je organ v sestavi ministrstva za infrastrukturo. Upravlja skoraj 6000 kilometrov glavnih in regionalnih cest, skrbi za gradnjo in obnovo 1200 kilkometrov dolgega železniškega omrežja ter vzpostavlja državno kolesarsko omrežje. Ob tem pa izvajamo še vrsto bolj administrativnih nalog, od pobiranje cestne takse do vodenja evidenc podatkov o dejanski rabi zemljišč.« Direkcija je obenem največji proračunski porabnik, saj na letni ravni realizirajo okoli milijardo evrov, če prištejemo z integralnim proračunom in drugimi viri, denimo podnebni sklad, uporabnina, evropska sredstva ipd.

Cilj koncesije je uporabnikom ponuditi učinkovitejšo javno službo in boljo javno infrastrukturo. »Povedano poenostavljeno, koncesija je dovoljenje oziroma javno pooblastilo, da podjetje namesto države izvaja službo, ki je v javnem interesu in se praviloma za to zaračunava uporabnikom. Iz tega kaj je zaračunano uporabnikom, pa se krije stroške izvajanja te službe in s tem prevzame poslovna tveganje. Gre za tri ključne točke: obstajati mora javni interes, poslovna tveganja morajo biti porazdeljena, zagotovljena mora biti rentabilnost in ekonomičnost projekta.« Pri koncesijah direkcije za infrastrukturo, druga in tretja točka niso izpolnjeni, saj gledano strogo po ekonomskih kazalnikih, ni možno doseči rentabilnosti, delitev poslovnih tveganj pa je takšna, da izvajalec odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedeno pogodbenih del, na enak način, kot pri klasičnih pogodbah. Država ob tem jamči, da bo vse kar je izvedeno tudi plačano, spomni Herga.

Železniška infrastruktura

Ljiljana Herga v luči koncesij predstavi koncesijsko sodelovanje s Slovenskimi železnicami. Kot razlaga, je v pripravi nov zakon, s katerim se bo povezalo vse oblike javnega potniškega prometa in pod okriljem enega upravljavca ponudilo učinkovito in cenovno dostopno storitev, ter na ta način spodbudilo ljudi k uporabi javnega cestnega železniškega potniškega potniškega prometa. »S tem namenom se tudi posodablja vozni park železnic. Do konca letošnjega leta pride 52 novih vlakov. Direkcija tudi pospešeno gradi in obnavlja proge, zaključuje se ciklus nadgradenj in posodobitev glavnih koridorskih prog, prehajamo v obdobje, ko pričenjamo z vlaganji v regionalne vloge. Postopoma bodo podani vsi pogoji za izboljšanje prevozov po železnici.«

Druga koncesija na železnicah za področje obratovanja, obnavljanja in vzdrževanja, je bila lani vredna dobrih 127 milijonov evrov. Letos, ko se je začel ciklus nabave interventne mehanizacija pa 151 milijonov evrov.