Projekt za izboljšanje infrastrukture v reškem pristanišču

V reškem pristanišču so s sofinanciranjem EU v zadnjih letih izvajali več projektov, saj so iz instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) dobili sredstva za sedem razvojnih projektov. Med njimi je enega izmed projektov izvajala tudi slovenska družba SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana (SŽ-ŽGP).

Družba SŽ-ŽGP je izvedla projekt Izboljšanje infrastrukture v Luki Reka – kontejnerski terminal Zagrebško pristanišče, saj je bila kot najugodnejši ponudnik izbrana na javnem razpisu. Na podlagi tega je bila zatem 4. julija 2019 s HŽ Infrastruktura in Lučko upravo Rijeka kot naročnikom sklenjena pogodba o izvedbi del na projektu.

»V okviru projekta je SŽ-ŽGP Ljubljana kot strokovnjak za izvajanje gradbenih del obnove in gradnje železniških prog po terminskem planu izvedla rekonstrukcijo tovornega dela železniške postaje na Reki in rekonstrukcijo železniškega dela novega kontejnerskega terminala tako, da se je koristna dolžina tirov na tovornem delu železniške postaje podaljšala. To pa omogoča sprejemanje daljših vlakov in s tem mnogo boljšo oskrbo novega kontejnerskega terminala in večjo zmožnost transporta tovora, ki se prevaža v obstoječe dele Luke Rijeka,« so pojasnili v podjetju SŽ-ŽGP.

Rekonstrukcija in gradnja v treh fazah

In kaj vse je obsegal projekt? Rekonstrukcija tovornega dela Železniške postaje Reka in gradnja terminala za železniški intermodalni prevoz do kontejnerskega terminala Zagrebško pristanišče je potekala v treh etapah, tretja etapa pa v treh fazah.

Pristanišče Reka. FOTO: Arhiv družbe SŽ-ŽGP

V okviru prve etape je, kot so pojasnili v SŽ-ŽGP, rekonstrukcija tovornega dela Železniške postaje Reka vključevala rekonstrukcijo in razširitev 12 tirov, zgraditev kabelske kanalizacije in montažo telekomunikacijskih in električnih kablov ter razsvetljave, obenem pa tudi dela na spodnjem ustroju železniške proge. »S tem sta se izboljšala nosilna zmogljivost in odvodnjavanje proge. Investitor teh del je bila HŽ Infrastruktura.«

Druga etapa je vključevala rekonstrukcijo priključka tirnih naprav in zgraditev kabelske kanalizacije na območju priključka rekonstruiranih tirov na obstoječe stanje na vzhodni strani posega rekonstruiranih tirov reške tovorne postaje in terminala. Investitor teh del pa je bila Luka Rijeka.

V okviru tretje etape je potekala gradnja štirih 400-metrskih tirov na novem delu kontejnerskega terminala Zagrebško pristanišče in dveh tirov za upravljanje z žerjavi v treh fazah. »Te so vsebovale tirne naprave, spodnji ustroj proge, žerjavno stezo, prometne površine, razsvetljavo in preostale elektroenergetske naprave, kabelsko kanalizacijo, vodooskrbo in odvodnjavanje ter prestavitve in zaščito komunalne infrastrukture v prvi fazi, kontaktno mrežo na področju novega kontejnerskega terminala v drugi fazi in telekomunikacijske naprave v tretji fazi.« Investitor tudi teh del je bila Luka Rijeka.

Kot so še pojasnili v SŽ-ŽGP, so se dela začela 9. oktobra 2019, na tovornem delu Železniške postaje Reka so bila dela v celoti zaključena oktobra 2021, decembra 2021 je bil opravljen tehnični pregled, zatem pa je bilo 30. decembra 2021 izdano uporabno dovoljenje. Na terminalu za železniški intermodalni prevoz na kontejnerskem terminalu pa so bila gradbena dela v celoti zaključena avgusta lani. Septembra lani je bil opravljen zadnji tehnični pregled, zadnje uporabno dovoljenje pa je bilo izdano 16. novembra 2022. Z dokončanjem del in zagonom novih delov terminala je tovorna postaja povečala nakladalno in prevozno zmogljivost po železnici na 360.000 TEU na leto, kar je približno 60 odstotkov od vseh načrtovanih 600.000 TEU celotnega kontejnerskega terminala na Zagrebški obali.