Slovenija in Hrvaška bosta gradili mostove na državni meji

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in hrvaški minister za infrastrukturo Oleg Butković sta podpisala sporazum za gradnjo novega mostu čez mejni potok Kamenica pri nekdanjem mejnem prehodu Božakovo v bližini Metlike. Državi pripravljata še krovni sporazum za obnovo oziroma gradnjo več mostov na slovensko-hrvaški meji.

Ministra sta se sestala in podpisala sporazum ob robu slovensko-hrvaškega poslovnega foruma Javne investicije v gradbeništvu, ki ga organizirata medijski hiši Delo in Hanza media. Ta sporazum zadolžuje k pripravi projektne dokumentacije in čimprejšnjemu začetku del, je povedal Oleg Butković. Pri tem sta z Alenko Bratušek omenila, da bosta čez nekaj dni odprla nov most čez Dragonjo. »V pripravi je tudi krovni sporazum, kjer bo opredeljenih več mostov in ga bova v kratkem podpisala,« je povedala Bratuškova.

Glede preostalih cestnih povezav med državama je Butković omenil načrtovano dokončanje istrskega ipsilona tudi z drugo cevjo predora Učka, kar bo povečalo pretočnost in varnost prometa, tudi turističnega, ki pride s slovenske strani. Na hrvaški strani pa si želijo tudi hitro cesto med Jelšanami in Postojno.

Alenka Bratušek. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Alenka Bratušek je dejala, da sta v načrtu tako gradnja hitre ceste od državne meje do Postojne, kot državni prostorski načrt za hitro cesto proti hrvaški Istri. Spomnimo, da je država program državnega prostorskega načrta za tranzitno obalno cesto Koper–Dragonja sprejela leta 2004, a kdaj bo DPN sprejet, ni jasno. Slovenska ministrica je pri tem povedala, da je treba analizirati, kaj za količino prometnih tokov pomeni vstop Hrvaške v schengensko območje.

Bratuškova: časovni načrt pri drugem tiru se mora upoštevati

Na novinarsko vprašanje o zamenjavi predsednika uprave 2TDK Pavla Hevke je odgovorila, da je za razloge o njegovi zamenjavi treba vprašati nadzorni svet: »Jaz pa pričakujem, da se jasno pove, do kdaj bo projekt zaključen. Mora se upoštevati časovni načrt iz prve novelacije. V postavljenih okvirih morajo biti tudi finančni izdatki.«