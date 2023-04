Sodobno in trajnostno gradbeno podjetje, ki se zavzema za digitalno prihodnost

Verjamejo, da sta digitalizacija in tehnološki napredek pomembna za optimizacijo procesov in ustvarjanje dodane vrednosti na različnih področjih gradbeništva.

V svoje delovanje uvajajo tehnološke novosti, s katerimi želijo povečati učinkovitost, zmanjšati stroške, skrajšati čas gradnje in zmanjšati vpliv na okolje. S sodobnimi pristopi in trajnostnim delovanjem skrbijo za to, da spadajo med najbolj uspešna podjetja v panogi.

Zavedajo se, da je ključnega pomena za sedanjost in prihodnost digitalizacija, zato se aktivno zavzemajo za digitalno preobrazbo. Kljub temu da v skupini Pomgrad stavijo na digitalno prihodnost, pa bodo povezave in znanja iz »starega«, analognega sveta pomemben temelj za vse, ki s svojimi gospodarskimi dejavnostmi soustvarjajo podobo naše države. Pomgrad v ospredje svojih vrednot postavlja kakovost, strokovnost in poslovno odličnost, ki jo dosegajo z marljivostjo in nenehnim izobraževanjem.

Vrednote Pomgrada temeljijo na soustvarjanju, ustvarjanju in gradnji z ljudmi in za ljudi. Podjetje je zavezano odgovornemu ravnanju z okoljem, krepitvi lokalnih skupnosti in spodbujanju trajnostnega razvoja. Cilj Pomgrada je ustvarjanje zdravega in prijetnega bivalnega okolja, v katerem bodo ljudje živeli in delali srečno in zadovoljno.

V družbi poudarjajo, da je pomembno vzpostaviti dolgoročna partnerstva z drugimi udeleženci v gradbeništvu, kar omogoča boljše sodelovanje med podjetji, razvoj inovacij ter skupno rast.

Vizija Pomgrada je, da z učinkovito in optimalno uporabo virov ohranijo položaj vodilnega gradbenega holdinga v Sloveniji ter širitev poslovanja in prepoznavnosti na tržno zanimivih območjih regije Adriatik in srednje Evrope.

FOTO: Depositphotos

Skupina Pomgrad spada med vodilna gradbena podjetja v regiji

Uvrščajo se med vodilna slovenska gradbena podjetja in gradbena podjetja regije Adriatik. Skupina Pomgrad spada tudi med vodilne gradbene holdinge v Sloveniji. Bogatijo jih dolgoletne izkušnje na področju gradnje, izvedli so številne projekte za domače in tuje, tako javne kot zasebne naročnike.

V skupini Pomgrad so prepoznavni po strokovnem znanju in zagotavljanju vrhunskih gradbenih rešitev ter celoviti podpori projektov od ideje do izvedbe. Ponašajo se z lastnim znanjem, opremo in izkušnjami za izvedbo najzahtevnejših gradbenih projektov. Imajo visoko usposobljeni kader, ki omogoča strokovno izvedbo projektov.

Gradbena dela izvajajo s ciljem ekonomske učinkovitosti in trajnostnega razvoja v okolju in na trgu, v katerem delujejo. Ponosni so, da imajo dolgoročne in poštene odnose tako z naročniki kot s podizvajalci.

FOTO: Depositphotos

Zavedajo se pomena izobraževanja zaposlenih in trajnostnega razvoja

V današnjem svetu, ki se hitro spreminja, se v podjetju zavedajo pomena izobraženih in strokovno usposobljenih zaposlenih, ki sledijo novostim na svojem strokovnem področju. V ta namen so leta 2017 ustanovili Akademijo Pomgrad, katere ključna naloga je usposabljanje, vzgoja in ohranjanje kadra.

V Pomgradu se zavedajo, da morajo biti posamezniki ustrezno usposobljeni, da lahko svoje delo opravljajo učinkovito, motivirano in uspešno.

Od leta 2015 so organizirali več kot 100 izobraževanj, v katere je bilo vključeno skoraj 1000 zaposlenih. Izobraževanja so prispevala k izboljšanju vodstvenih in komunikacijskih kompetenc, izobrazili pa so tudi nove sodelavce na najbolj deficitarnih področjih, saj je usposobljen operativni kader, kot so zidarji, asfalterji, tesarji in strojniki, zelo pomemben za nadaljnji razvoj in rast podjetja.

Kot odgovorno podjetje, ki je globoko zasidrano v okolje, iz katerega izhaja in deluje, Pomgrad prepoznava pomen trajnostnega razvoja na vseh področjih svojega delovanja in si prizadeva pozitivno prispevati družbi in okolju. Pri svojem delu uvajajo najvišje ekološke standarde.

Naročnik oglasne vsebine je Pomgrad