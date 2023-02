V gradbeništvu veliko izzivov tudi za ženske

Tudi zaradi pomanjkanja kadra v panogi, predvsem pa z vidika človeškega kapitala družbe, se vse bolj zavedamo pomembnosti diferenciacije zaposlenih tudi po spolu. Če je v družbi polovica žensk, v neki panogi pa predstavljajo samo nekaj odstotkov zaposlenih, to pomeni, da je panoga osiromašena za potencial, ki se skriva v preostalem deležu populacije.

Gradbeništvo je tik nad dnom na lestvici panog, v katerih dela najmanj žensk. Po zadnjih podatkih jih zaposluje približno 6000, kar je 1,4 odstotka vseh delovno aktivnih žensk. Kot prikazuje graf, se delež žensk med zaposlenimi v gradbeništvu sicer postopno povečuje, po zadnjih podatkih statističnega urada predstavljajo približno 12 odstotkov zaposlenih v panogi.

INFOGRAFIKA DELO

V Kolektorju Construction se je po besedah direktorjaodstotek zaposlenih žensk v zadnjih letih povečal iz 12 na 20 odstotkov. »Inženirke, ki delajo v gradbeništvu, so praviloma zelo uspešne. Panoga omogoča zelo raznovrstna področja dela in vsaka ženska lahko najde področje, ki ji bo zanjo izziv in na katerem bo delala z veseljem. Izziv je morda v pravem načinu predstavitve poklicev v gradbeništvu mladim,« na ljubljanski gradbeni fakulteti navajajo eno od možnih razlag za manjše zanimanje deklet za panogo. V letošnjem študijskem letu dijakinje predstavljajo 29 odstotkov študentov v programih gradbeništva, kar je podobno kot v zadnjih nekaj letih. Iz podatkov o študentih, ki so lani končali študij, pa je mogoče sklepati, da so dekleta nadpovprečno uspešna.

INFOGRAFIKA DELO

»Na visokošolskem programu je med diplomiranimi inženirji 20 odstotkov deklet – toliko je tudi letos vpisanih v prvi letnik –, na univerzitetnem programu predstavljajo 45 odstotkov diplomantov – v prvem letniku tega programa je letos 27 odstotkov študentk – medtem ko je magistric gradbeništva 30 odstotkov,« navajajo na fakulteti. Pričakujejo, da bosta digitalizacija in robotizacija panoge pripomogli, da bodo inženirski poklici v gradbeništvu postali še bolj zanimivi za dekleta. Vse manj je namreč področij, kjer je pomembna fizična moč inženirja, in vse več tistih, za katera so pomembni znanje in razumevanje ter veščine komuniciranja in vodenja; pri tem pa so ženske enako uspešne kot moški.