V Opatiji o gradbenih investicijah v Sloveniji in na Hrvaškem

S slovensko-hrvaškim poslovnim forumom v Opatiji na Hrvaškem se danes končuje dvomesečna poslovna kampanja medijske hiše Delo Investicije v gradbeništvu. Soorganizator dogodka je hrvaški dnevni časopis Jutarnji list.

Po pozdravnih nagovorih glavnega urednika Jutarnjega lista Gorana Ogurlića ter direktorja medijske hiše Delo Stojana Petriča bodo uvodne govore imeli slovenska ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, podpredsednik hrvaške vlade ter minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković ter podpredsednica evropske komisije Dubravka Šuica.

Gradbeništvo v zelenem prehodu

V uvodu v prvi panel bo Stjepan Lakušić, rektor Univerze v Zagrebu, odgovarjal na vprašanje, ali je gradbeništvo pripravljeno na gradnjo prihodnosti. Sledila bo okrogla miza, na kateri bodo gostje moderatorja Mislava Togonala, sicer urednika in voditelja na Hrvaški radioteleviziji, razpravljali o vlogi gradbeništva pri zelenem prehodu. Sodelovali bodo Marko Trampuž, ki od leta 2022 deluje kot eden od dveh direktorjev podjetja Kolektor Construction, v katerega se povezujeta podjetji Kolektor Koling in Kolektor CPG, Richard Krammer, direktor GrECo Specialty GmbH in vodja GrECo skupine za tveganja v gradbeništvu in nepremičninah, Blaž Miklavčič, glavni direktor GH Holding, Tomislav Kamenski, vodja oddelka za investicije in razvoj projektov v podjetju Kamgrad, Mirjana Čagalj, podpredsednica Hrvaške gospodarske zbornice za gradbeništvo in promet ter Velimir Vilović, član uprave NEXE.

Investicije v infrastrukturo in trajnostna mobilnost

Drugi panel bo s predstavitvijo primerjave investicij v cestno in železniško infrastrukturo odprl finančni svetovalec Bine Kordež. Okrogla miza, ki bo sledila, bo ponudila smernice za investiranje v infrastrukturo z vidika trajnostne mobilnosti. V razpravi bodo sodelovali Kristjan Mugerli, direktor podjetja Kolektor CPG, Simon Savšek, vodja predstavništva Skupine EIB v Sloveniji, Ivan Kršić, predsednik HŽ INFRA, Josip Škorić, predsednik uprave Hrvatske ceste, Damir Šoštarić, direktor uprave za EU sklade in strateško načrtovanje hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo, in Mario Šimić, vodja izgradnje Tehnično-logističnega centra Zagreb in nabave novih vlakov; moderator bo Mislav Togonal.