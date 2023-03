V Opatiji slovensko-hrvaški poslovni forum o gradbeništvu

Medijska hiša Delo prvo letošnjo večmesečno poslovno kampanjo Javne investicije v gradbeništvu 2023 danes zaključuje s slovensko-hrvaškim poslovnim forumom v Opatiji na Hrvaškem. Soorganizator foruma je hrvaški dnevni časopis Jutarnji list.

Uvodne nagovore na forumu bosta imela Alenka Bratušek, slovenska ministrica za infrastrukturo, in Oleg Butković, hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo, ter prof. dr. Stjepan Lakušić, rektor Univerze v Zagrebu. Pred tem bosta udeležence pozdravila Ana Hanžeković Krznarić, predsednica uprave Hanza Medie, in Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo.

Vpliv cen in digitalna transformacija

Teme prvega panela bodo vpliv sprememb cen na pogodbene zaveze, kadrovska vrzel in digitalna transformacija v gradbeništvu, moderiral pa ga bo Mislav Togonal iz Hrvaške radiotelevizije. V letu 2022 sta bila največja izziva v gradbeništvu drastičen porast cen materialov in energije ter pomanjkanje kvalificiranega kadra, zato se odpira pomembno vprašanje, kakšni so obeti za letošnje leto. Kaj pa recesija in ohlajanje gradbeništva v letih 2023/24, ali bosta prinesla znižanje cen inputov? Odprli bomo tudi vprašanje, kaj prinaša velik upad vpisa na gradbene fakultete po finančni krizi in upokojevanje generacije izkušenih inženirjev in zakaj so potrebni nacionalni načrti za razvoj kadrov v gradbeništvu.

Na okrogli mizi bodo sodelovali Richard Krammer, direktor GrECo Specialty GmbH in vodja GrECo skupine za tveganja v gradbeništvu in nepremičninah, Mirjana Čagalj, svetovalka predsednika HGK za gradbeništvo in promet, Josip Škorić, predsednik uprave družbe Hrvatske ceste, Veljko Nižetić, direktor družbe Strabag Hrvaška, ter Kristjan Mugerli, direktor podjetja Kolektor CPG.

Ker pa digitalizacija ostaja velik izziv za inženirska in gradbena podjetja, bosta o digitalnih rešitvah in tehnologijah za hitrejšo in učinkovitejšo gradnjo na Hrvaškem govorila Alen Grabar, vodja sektorja za razvoj informacijskega sistema urejanja prostora in državnega premoženja, MPGI, ter Luka Poljanec, koordinator Urada za elektronske storitve zaupanja, AKD.

Investicije v železniško infrastrukturo

Uvod v drugi panel na temo investicij v železniško infrastrukturo bo imel Richard Krammer, o vprašanju modernizacije železniške infrastrukture na Hrvaškem in ali so se kje zmotili, pa bo govoril rektor Univerze v Zagrebu Stjepan Lakušić. Katera dela opravlja projektant in nadzorni inženir na železniških infrastrukturnih projektih, pa bo predstavil Marko Vajdić, svetovalec v podjetju DB Engineering & Consulting GmbH.

Damir Šoštarić, direktor direktorata za EU-sklade in strateško načrtovanje na ministrstvu za pomorstvo, promet in infrastrukturo, bo predstavil najpogostejše pomanjkljivosti projektne dokumentacije, ki se pripravlja za financiranje iz evropskih sredstev. O inovativnih tehnologijah v funkciji pametne železniške infrastrukture pa bo govoril prof. dr. Tomislav Josip Mlinarić, redni profesor na Prometni fakulteti v Zagrebu.

Zatem bo sledila razprava, na kateri bodo sodelovali‎ Petar Glavaš, član uprave družbe ENNA Transport, Tomislav Rosandić, predsednik uprave družbe Dalekovod, Željko Ukić, predsednik uprave HŽ Potniški promet, Ivan Kršić, predsednik uprave HŽ Infrastruktura, ter mag. Marko Trampuž, direktor Kolektor Construction.

Program obnove Ukrajine

Uvod v tretji panel na temo Priložnosti za gradnjo – program obnove Ukrajine 2022–2032 bosta imela dr. Jože P. Damijan, profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ter Alexander Petritz, vodja tima ISD Inštituta za strukturni razvoj Republike Avstrije, ki se bo tudi pridružil sodelujočima na okrogli mizi, in sicer Simonu Savšku, vodji predstavništva Skupine EIB v Sloveniji, ter Janezu Škrabcu, direktorju podjetja Riko.