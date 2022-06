Bonitetne ocene Slovenije

Bonitetni agenciji S&P Global in DBRS Morningstar sta 10. junija Sloveniji potrdili bonitetni oceni. Agencija S&P Global je potrdila bonitetno oceno pri AA- s stabilnimi obeti, agencija DBRS Morningstar pa pri A, prav tako s stabilnimi obeti.

Kot so v sporočilu navedli na finančnem ministrstvu, bosta po pričakovanjih agencije S&P Global slovensko gospodarstvo in javne finance ostala trdna kljub geopolitičnim tveganjem, naraščajoči inflaciji in demografskim nesorazmerjem. Za letos agencija napoveduje 3,9-odstotno gospodarsko rast. Javnofinančni primanjkljaj pa bo po njenih napovedih znašal 4,9 odstotka in bo odražal smiselno povečanje proračunskih izdatkov za investicije, zdravstveno oskrbo in ukrepe za blažitev energetske draginje.

Po navedbah ministrstva agencija DBRS Morningstar potrditev ocene Slovenije utemeljuje z verodostojno makroekonomsko politiko, ki omejuje tveganja, povezana z dogajanjem v zunanjem okolju. Glavne bonitetne prednosti države vidijo v gospodarstvu z visoko dodano vrednostjo, učinkovitem upravljanju javnega dolga, premišljenem fiskalnem okviru ter članstvu v evropskih institucijah. Bonitetno oceno po njihovem mnenju omejujejo relativno visok delež dolga, majhnost in izvozna naravnanost slovenskega gospodarstva, so še dodali.

Fitch Ratings in Moody's

Naj spomnimo, da je 21. maja bonitetna agencija Fitch Ratings potrdila bonitetno oceno Slovenije A s stabilnimi obeti. Utemeljila jo je z več prednostnimi države, med drugim članstvom v EU in območju evra, robustno gospodarsko rastjo ter močno fiskalno podporo v času med pandemijo covida-19. Kot so zapisali na finančnem ministrstvu, agencija navaja, da članstvo v EU in območju evra podpira ekonomsko in finančno stabilnost ter institucionalno moč države. Visoka raven domačih prihrankov in zunanja konkurenčnost ugodno vplivata na presežek tekočega računa plačilne bilance. Fitch kot prednosti poudarja tudi robustno gospodarsko rast in močno fiskalno podporo v času med pandemijo, ki je ohranjala nizko stopnjo brezposelnosti.

Prednosti sta tudi precejšnja likvidnostna rezerva, s katero se bistveno izboljšata stanje neto dolga in finančna fleksibilnost, in nizek delež dolga v tuji valuti, ki je hkrati tudi zavarovan pred tveganjem tečajnih razlik. Kot so še navedli na finančnem ministrstvu, pa agencija med šibkostmi navaja razmeroma visok javni dolg Slovenije, hkrati pa omenja, da je ta krepko pod povprečjem območja evra, Slovenija pa da ga preudarno upravlja. Slovenijo pa na dolgi rok bremeni pritisk stroškov, povezanih s staranjem prebivalstva. Največja ranljivost Slovenije v povezavi z vojno v Ukrajini pa je po ocenah Fitcha oskrba z energijo.

Bonitetna agencija Moody's pa je 22. aprila potrdila bonitetno oceno Slovenije pri A3 s stabilnimi obeti, je takrat sporočilo ministrstvo za finance.