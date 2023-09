Capl: Pri prodoru na tuje trge Slovencem manjka samozavesti

Kot je uvodoma dejal Rok Capl, v. d. direktorja javne agencije Spirit Slovenija, si v Spiritu aktivno prizadevajo pomagati slovenskemu gospodarstvu pri preboju na tuje trge in na mednarodno tržišče. Mednarodno poslovanje in izvoz sta namreč ključnega pomena za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, je dodal.

Spirit izvoznike informira o poslovanju na 52 tujih trgih in jim pomaga s paleto številnih aktivnosti, programov in vsebin. Svoje aktivnosti oblikujejo na osnovi predlogov in pobud podjetij ter gospodarstva, zlasti malih, srednje velikih ter velikih podjetij.

»Opolnomočimo vas z znanji posameznega trga, da lažje, z manj stroški in predvsem bolj samozavestno – kar Slovencem najbolj manjka – vstopate na mednarodno tržišče,« je dejal.

Najbolj cenjen je program ITM

Eden najbolj prepoznavnih in s strani podjetij najbolj cenjenih Spiritovih mednarodnih programov je program ITM (International Trade Management) ali Vodenje izvoznega poslovanja. V sodelovanju s švedsko fondacijo ITM ga izvajajo od leta 2006.

»S tem programom poskušamo v podjetja, v nabavnike, pripeljati znanje ter jim prihraniti čas in energijo zaradi napačnih poslovnih odločitev,« je poudaril Capl.

Program je uspešno zaključilo že prek 220 podjetij, ki so v treh do petih letih po zaključku udeležbe v programu izvoz v povprečju povečala za 40 odstotkov. Udeležujejo se ga predvsem mala in srednja velika podjetja.

Podrobneje bo program ITM bo mogoče spoznati na zaključnem dogodku novembra, prek spletnega portala izvozno okno pa se je nanj mogoče prijaviti za udeležbo v prihodnjem letu.

Vrata v nove poslovne priložnosti

Spirit vrata v nove poslovne priložnosti odpira tudi prek poslovnih forumov, gospodarskih delegacij, predstavitev slovenskih podjetij, dnevih dobaviteljev …, ki jih organizirajo v sodelovanju s tujimi gospodarskimi zbornicami oziroma partnerskimi organizacijami.

Letos bodo izvedli prek osem sejemskih predstavitev, prek 25 vhodnih in izhodnih poslovnih delegacij, b2b dogodkov ter dnevov dobaviteljev.

Javna agencija dodatno sofinancira številne poslovne dogodke v partnerstvu z gospodarsko, obrtno-podjetniško ter tujimi zbornicami v Sloveniji.

Že leta Spirit uspešno gradi mrežo poslovnih klubov. Trenutno je v mreži petnajst poslovnih klubov, sofinanciranih s strani Spirita. Spodbuden podatek je, da se njihovo število in s tem pomoč agencije pri vstopanju naših podjetij na tuje trge iz leta v leto povečuje. Klubi s prisotnostjo na tujih trgih, vpetostjo v globalno gospodarsko okolje ter s poslovnimi povezavami aktivno pomagajo podjetjem.

Vsak korak na poti do internacionalizacije je pomemben za uspeh, zato se bodo na Spiritu še naprej zavzemali, da bodo te storitve kvalitetne, je zagotovil Capl. Na podjetjih pa je, da agenciji zaupajo, »kam želijo iti, kam želijo prodreti in kaj potrebujejo«.