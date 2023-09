Evropski zeleni prehod je odvisen od kitajske politike

Evropska unija izgublja konkurenčnost glede na preostale dele sveta, s čimer je zeleni prehod odvisen od kitajske politike, so poudarili govorci na okrogli mizi o izzivih slovenskih industrijskih izvoznikov na Delovi konferenci Izvozniki 2023.

Predsednik uprave Taluma Marko Drobnič je poudaril pomen slovenske industrije in znotraj nje energetsko intenzivne industrije; Slovenija je po dodani vrednosti namreč četrta najbolj industrializirana država EU. Bila je že tretja. Industrija je pri nas zelo energetsko učinkovita in je porabo električne energije močno znižala, tudi zaradi zmanjšanja proizvodnje. »Ta industrija je veliko naredila za dvig dodane vrednosti v zadnjem obdobju in se postavila na zemljevid nišnih dobaviteljev,« je rekel in dodal, da so v Talumu za desetkrat zmanjšali porabo energije, zato niso več med velikimi odjemalci električne energije, povečali so pa dodano vrednost na zaposlenega.

Sprehod po nemški proizvodnji nič kaj spodbuden

Opozoril je, da Evropa izgublja konkurenčnost v primerjavi s preostalimi deli sveta: »Ko zmanjšujemo porabo energije, ki je povezana s proizvodnjo materialov, žagamo vejo, na kateri sedimo.« Proizvodnja aluminija se je v EU zmanjšala s 4,5 milijona ton na milijon ton na leto. »To je vse v redu, dokler tečejo oskrbovalne verige iz drugih delov sveta in ko se lahko oskrbujemo po konkurenčnih pogojih. Ko pa tega ne bo, nam dodana vrednost na koncu verige ne bo pomagala.«

Predsednik uprave Domala Matjaž Čemažar se strinja, da je Evropa cenovno nekonkurenčna. Z nemškim kupcem se pogovarjajo o vrnitvi dela proizvodnje s Kitajske v Evropo: »A zaradi nekonkurenčnosti Evrope se ti projekti ne vračajo v Evropo, ampak v Turčijo, ki je valutno in politično nestabilna, Vietnam, Indijo, Malezijo. Če ne bo hitrih sprememb, bo Evropa le bleda senca tega, kar si predstavljamo.«

Tudi Čemažar je izpostavil odvisnost od Kitajske. Eden ključnih materialov za Domel je elektropločevina, ki pa je v Evropi precej dražja kot na Kitajskem. »Zato moramo to jeklo, ki je osnovna surovina, voziti s Kitajske v Evropo. Zeleni prehod temelji na teh pomembnih pločevinah. Za nas so pomembni magneti redkih zemelj, a rudniki so v kitajskih rokah, geografsko pa tudi kapitalsko. Zeleni prehod je v rokah kitajske politike.«

Čemažar je pri tem opozoril, da so se jim naročila po poletnih dopustih »krepko znižala«. Omenil je obisk pri nemškem kupcu, ki je vpet v zelo prizadet gradbeni sektor, pri katerem »sprehod po proizvodnji ni bil zelo spodbuden«.

Vsaka sedma smučka pride iz Begunj

Podpredsednik skupine Elan in direktor Športne divizije Leon Korošec je povedal, da je pri njih pomembna tudi ekonomija obsega: »Nemški 'klein, aber fein', majhno, a odlično, je v redu, a volumen je pomemben. Z njim si namreč pomemben igralec pri dobaviteljih in drugje. Štejemo si v čast, da danes vsaka sedma smučka pride Begunj.« Kot pomembno je izpostavil tudi rast dodane vrednosti, stabilno poslovno okolje ter robotizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, saj je vse težje dobiti zaposlene za proizvodnjo: »Želimo si postati moderna tovarna, ki črpa navdih iz alpskega okolja.«

Če nisi hiter in pogumen, izgubiš takoj

, direktor Kolektorja Etre, je na vprašanje moderatorjaz ekonomske fakultete v Ljubljani glede dobavnih poti odgovoril, da izdelujejo najzahtevnejše transformatorje za kupce po svetu, zato je njihova panoga trenutno v relativno ugodni situaciji in iz vsega tega bodo izšli najbrž lepi rezultati. Obenem se je navezal še na razprave svojih predhodnikov glede vzrokov, ki so pripeljali do globalnih problemov Evrope – po njegovi oceni je pri tem nemška politika izjemno počepnila, EU pa je ujetnik Nemčije, zato ne vidi prav lepe prihodnosti, dokler se te stvari ne bodo uredile in dokler se v Nemčiji ne bodo odločili, v katero smer gredo.

»V naši panogi dodana vrednost izhaja iz našega dobrega produkta,« je dejal Kmecl in podjetjem svetoval, da se iz poddobaviteljev poskušajo prestaviti v dobavitelje končnega produkta, ker tam je največja dodana vrednost. »Vrednote pri vseh uspešnih podjetjih so se po covidu in vojni v Ukrajini spremenile, saj so včasih bile biti globalen in učinkovit, sedaj pa so vrednote hitrost in pogum. Če nisi hiter in pogumen, izgubiš takoj. Poleg tega pa je inovativnost aksiom, saj brez nje in dobrega razvoja itak ne moreš funkcionirati,« je še poudaril Kmecl.

Spremembe portfelja in izzivi

Vaše ogromne investicije nas navdajajo s ponosom, je dejal Marko Jaklič in povprašal, kje vidite izzive, da bi vam to lahko uspevalo še naprej?, predsednik uprave Leka je poudaril, da bo naslednji teden divizija Novartisa Sandoz postala samostojno podjetje z nastopom na švicarski borzi, tako, da lahko vsak, ki želi, investira. Sandoz je največje generično podjetje, ki proizvaja tudi podobna biološka zdravila. In Lek je največja firma med vsemi. »Lek je v zadnjih štirih letih in pol naredil veliko transformacijo tudi svojega portfelja, tako na razvoju kot tudi v proizvodnji. Zaradi portfelja in posledično visokih cen vstopnih surovin je Švica največja trgovska partnerica Slovenije, s tem da je Slovenija osma švicarska partnerica. Zato smo tudi zanimivi za našega lastnika.«