Izvozniki in lekcije zmagovalcev

Medijska hiša Delo bo danes večmesečno poslovno kampanjo zaključila s konferenco Izvozniki 2022: Lekcije zmagovalcev, na kateri bo imel uvodni nagovor Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V imenu organizatorja bo imel pozdravni nagovor Bojan Budja, odgovorni urednik Dela, v imenu soorganizatorja pa bo udeležence nagovoril mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije. Programski partner konference je Inštitut za strateške rešitve (ISR).

O izzivih spreminjajočega se poslovnega okolja bo govoril glavni govornik, prof. dr. Alexander-Nikolai Sandkamp, docent za ekonomijo na univerzi v Kielu in raziskovalec na Inštitutu za svetovno gospodarstvo Kiel.

Upravljanje tveganj

Zatem bo sledil prvi panel, na katerem bodo o upravljanju tveganj v času treh globalnih šokov z moderatorjem dr. Slobodanom Šešumom iz direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na ministrstvu za zunanje zadeve razpravljali Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja, Marko Jazbec, predsednik uprave Sava Re, Tibor Šimonka, predsednik GZS in podpredsednik skupine SIJ, Julijan Fortunat, strateški svetovalec skupine Wieterdorfer ter Nuša Pavlinjek, direktorica Roto.

Priložnosti gospodarstva

V uvodu drugega panela bo Bojan Ivanc, glavni ekonomist GZS, predstavil pogled na trgovinsko in storitveno menjavo Slovenije. Zatem pa bo o priložnostih slovenskega gospodarstva v spreminjajočem se okolju razpravljal z Alenko Hudek, pooblaščeno ministrico iz hrvaškega veleposlaništva, Evo-Ricarda Willems, stalno namestnico veleposlanice in vodjo oddelka za gospodarstvo na nemškem veleposlaništvu, Serenello Marzoli, direktorico Agencije ICE - Agencija za promocijo v tujini in internacionalizacijo italijanskih podjetij na oddelku za gospodarsko promocijo italijanskega veleposlaništva, Philippom Brunelom, ekonomskim in finančnim svetovalcem francoskega veleposlaništva na Dunaju s pristojnostjo za Slovenijo, Sašem Kelemanom, izvršnim direktorjem v SID banki in Rokom Caplom, v.d. direktorja Spirit Slovenija.

Poslovni bonton

Konferenco bomo zaključili s panelom o mednarodnih poslovnih odnosih in poslovnim bontonom. Uvodno predavanje bo imel dr. Jure Stojan, partner in direktor razvoja ter raziskav na ISR., ki se bo o trendih pogovarjal z Janezom Škrabcem, direktorjem Rika, in , podžupanjo Mestne občine Ljubljana.