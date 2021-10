Kako okretno je slovensko gospodarstvo v EU

Medijska hiša Delo bo z današnjo poslovno konferenco na GZS v Ljubljani zaključila večmesečno poslovno kampanjo Izvozniki 2021 z naslovom Kako okretno je slovensko gospodarstvo v Evropski uniji. Slovenija je julija prevzela predsedovanje svetu EU pod sloganom »Skupaj. Odporna. Evropa.«, ki naj bi nakazoval, da so za krepitev odpornosti ključni medsebojna povezanost, sodelovanje in solidarnost vseh za dobro prav vsakega evropskega državljana. Programski partner konference je Inštitut za strateške rešitve (ISR), soorganizator konference pa GZS.



Udeležence bo uvodoma pozdravil Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo, sledila pa bosta še pozdrava Aleša Cantaruttija, generalnega direktorja GZS, in Tineta Kračuna, direktorja ISR. Otvoritveni govor bo imel Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Osrednja govorka konference pa bo Kerstin Jorna, generalna direktorica generalnega direktorata Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja.

Gospodarstvo Slovenije in EU

Na prvem panelu o gospodarstvu Slovenije in EU bodo razpravljali mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, ter Enzo Smrekar, podpredsednik Skupine Atlantic Grupa za delikatesne namaze, Donat in internacionalizacijo ter glavni direktor Atlantic Droge Kolinske.

Za večjo dodano vrednost

Osrednja nit drugega panela bo kako doseči večjo dodano vrednost pri izvozu v države EU. O tem bodo svoja videnja predstavili mag. Maja Bednaš, direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, dr. Gorazd Justinek, docent za področje mednarodnih političnih, ekonomskih in poslovnih odnosov na Fakulteti za državne in evropske študije, Bojan Ivanc, glavni ekonomist Analitike GZS, ter dr. Anže Burger, izredni profesor za področje mednarodne ekonomije na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani.

Digitalni in zeleni prehod

Tretji panel pa bo namenjen tematiki digitalnega in zelenega prehoda ter intenzivnejšem povezovanju. Mnenja bodo soočili mag. Sabina Sobočan, direktorica družbe Varis Lendava, Zoran Stančič, izredni svetovalec na generalnem direktoratu Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (DG CNECT), ter Davor Jakulin, generalni direktor podjetja ATech.

