Minister Han: Naj Evropa čez leta ne postane muzej na prostem

»Ne živim v balonu, ki se mu reče uradniška pisarna. Zavedam se vseh težav izvoznikov in težav trenutno v Evropi, je zbranim na poslovni konferenci časopisne hiše Delo Izvozniki 2023 dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport ‎Matjaž Han in se vprašal, kaj je narobe z Nemčijo, ki je bila našim gospodarstvenikom vedno vzor. Glede na to, kaj vse gre narobe Nemčiji, je nadaljeval, to pomeni, da očitno Evropa dela nekaj narobe.

Ne želim si, da bo Evropa čez leta muzej na prostem, je dodal, zato mora »najbrž spremeniti svojo politiko«.

»Slovenski izvozniki ste najpomembnejši del slovenskega gospodarstva. To kažejo vse statistike. Kot smo ponosni na slovenske športnike in športnice, smo tudi na slovenske šefinje in šefe, ki Slovenijo postavlja na svetovni gastronomski zemljevid. Izvozniki pa Slovenijo postavljate na gospodarski zemljevid, zato moramo biti ponosni tudi na vas,« je nagovoril izvoznike. Izvozniki so namreč tisti, ki ustvarjajo blaginjo, s svojo ambicioznostjo in znanjem tekmujejo na globalnih trgih in velikokrat – tako minister - tudi zmagujejo.

Omenil je tudi vlogo izvoznikov v mednarodnih dobavnih verigah, kar se je pokazalo v času zadnjih povodnji. Pomembni partnerji smo globalnim in tujim gospodarstvom, je nadaljeval: »Glede na to, da večino izvažamo v Evropo, pa je jasno, da je treba izvoz razpršiti. Vsi si želimo, da se pozicioniramo višje v dobavnih verigah.«

Za krepitev in razpršitev izvoza ministrstvo za gospodarstvo spodbuja digitalizacijo in uvajanje zelenih tehnologij, spodbuja inovacije v raziskave in razvoj. »Verjamem, da bomo v proračunu, ki ga sprejemamo v teh dneh, namenili dovolj podpore temu delu,« se nadeja Matjaž Han.

Njegovo ministrstvo pomaga podjetjem na tujih trgih in krepi tuje neposredne investicije in slovenske naložbe v tujino. »Da ostanemo globalno konkurenčni, potrebujemo razvoj in inovacije,« pravi minister, »potrebujemo tudi družbeni konsenz, da se dogovorimo, kakšno naj bo davčno okolje v Slovenji, da pripomore h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.«

Ministrstvo namerava podpreti tudi internacionalizacijo in digitalizacijo obstoječih gospodarskih panog in zgraditi učinkovit start up ekosistem. Za kar pa po ministrovih besedah potrebujemo dodatni denar: »Če želimo privlačiti inovativna podjetja, moramo raziskavam v razvoj nameniti najmanj 3,5 BDP.«

Sto tisoč evrov mejne dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2030 se zdi ministru Hanu dosegljiv cilj. »Če bomo le sodelovali,« je zaključil.