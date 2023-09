Naše stranke prepričata hitrost in dober produkt

Naše stranke prepričajo hitrost, zanesljivost dobav in dober produkt. V današnjem poslovnem svetu se moraš hitro odločati, če se ne, na trgu nimaš več kaj početi, je med drugim v intervjuju povedal Tomaž Kmecl, direktor Kolektorja Etre, kjer proizvajajo energetske transformatorje. Kapacitete imajo zapolnjene že do sredine leta 2025, zato je napovedal tudi investicijo v širitev proizvodnih kapacitet v ljubljanskih Črnučah, s katero naj bi zagotovili okoli 100 novih delovnih mest.

S kakšnimi izzivi se podjetje srečuje v teh turbulentnih časih?

Izzivov je veliko, ker časi gospodarsko gledano niso predvidljivi, in je vse prepuščeno naključjem in hitrosti. V času covida, poplav in drugih vremenskih nevšečnosti so se razmere poslovanja zelo spremenile, prav tako vrednote – tudi v gospodarstvu, ne samo med ljudmi. Pred temi spremembami je bilo treba razmišljati, kako se tehnološko dobro lotiti izdelave produktov in premagati Kitajce, zdaj pa je daleč največja vrednota na trgu zanesljivost – in to tako zanesljivost​ produkta kot dobav. Da pa je podjetje lahko zanesljivo, je treba imeti pod nadzorom celotno dobaviteljsko verigo, saj je treba upoštevati vsa tveganja. Način poslovanja na trgu se je namreč povsem spremenil.

Ali so se vaše dobaviteljske verige zaradi tega zelo spremenile?

Na nekaterih segmentih so se spremenile, še posebej na področju nabave železa. Za kotle je namreč ena ključnih komponent železo, torej (pol)izdelki iz železa, pri čemer so imeli naši dobavitelji kar nekaj težav, tudi cenovnih pritiskov, sčasoma, po nekaj letih, pa se je tudi to ustalilo. Ampak za to, da smo lahko zagotavljali relativno konstantno proizvodnjo in tudi dobave, je bilo treba te stvari tudi obvladati.

Ob začetku vojne v Ukrajini so se dvignile cene, zato je bilo treba takrat korigirati naše prodajne pogodbe ter iskati alternativne dobavitelje in tudi rešitve za naše dobavitelje. Odločati se je treba hitro; takrat se sicer tudi delajo napake, ampak pomembna je hitrost. Če nisi hiter, si avtomatsko izgubil in na trgu nimaš več kaj početi.

Naša vizija je rast podjetja, zato smo tudi v fazi priprave na večjo investicijo, ki bo za več kot 60 odstotkov povečala naše proizvodne zmogljivosti, pravi Tomaž Kmecl, direktor Kolektorja Etre. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ste torej zelo hitri, saj na tujih trgih ustvarite več kot 90 odstotkov prihodkov. Kaj stranke prepriča, da ponujate najboljše transformatorje?

Stranke prepričajo hitrost, zanesljivost dobav in dober produkt. In seveda že omenjene vrednote, kar nam daje močno pozicijo na trgu, poleg tega je panoga razmeroma ugodna glede na elektrifikacijo vsega sveta. Tudi v primerjavah znotraj panoge imamo dobro pozicijo. Če panogo čisto odmislimo, še vedno menimo, da smo uspešnejši od konkurentov.

Koliko transformatorjev boste naredili letos?

Smo pred velikim investicijskim izzivom, saj je naš doseg trenutno do 260 transformatorjev na leto in ga ne moremo bistveno povečevati na račun proizvodnih kapacitet, ker so vse polno zasedene. Promet nekoliko povečamo z izborom zahtevnejših projektov, ki zaradi tega dosegajo tudi višje cene. Zdaj se osredotočamo na najtežje produkte, to je večje in tehnično zahtevnejše transformatorje, ker vidimo, da zmoremo, in ker nam to trg priznava. Ostajamo zvesti principu rednih dobav, obenem se trudimo biti v poslu korektni, hitri in zanesljivi. Tudi če naredimo napako, se jo trudimo čim hitreje odpraviti in kupec to ceni.

Pred 15 leti se je iskalo samo poceni izdelke, zato je bila v prvem planu globalizacija, zdaj pa je pomembnejše lokalno, ker zagotavlja tudi večjo gotovost dobave. Prvi pogoj za uspešno poslovanje je, da si hiter in odločen, zanesljiv pa še kupec te mora imeti bolj rad kot konkurenta.

Koliko novih naročil za prihodnje leto že imate?

Za prihodnje leto imamo zasedene že vse zmogljivosti, pa tudi že za polovico leta 2025.

Koliko resnih konkurentov imate?

Naši konkurenti v Evropi so Hitachi, SGB-Smit Group in Siemens. Širše pa je še veliko drugih, čeprav niso naši neposredni konkurenti, saj se tudi evropski investitorji znova vse bolj navezujejo na lokalne (evropske) dobavitelje. Transformatorji imajo veliko maso, zato je njihov transport visoka postavka v ceni.

Nazadnje smo dobavili naše transformatorje v Vietnam; še vedno pa največ prodamo v Evropo, vendar le na tiste trge, kjer sta najpomembnejši vrednoti kakovost in zanesljivost dobave. Vedno manj se pojavljamo v državah, kjer je cena edino merilo nabave.

Kako pri razvoju transformatorjev uporabljate umetno inteligenco?

Z umetno inteligenco imamo veliko izkušenj, saj jo uporabljamo že 15 let. Vendar se v zadnjih letih od nje malo oddaljujemo – ne zato, ker ne bi bila dobra, ampak ker gre zelo velikokrat na rob možnega. To pa pomeni povečano tveganje za kakršnekoli težave. Vse to smo z našimi razvojnimi metodami obvladovali, a zdaj se še bolj pomikamo proti zanesljivi uporabi produkta, kar daje spet večjo težo klasičnim inženirskim principom.

Tomaž Kmecl: Kadri so šibka točka po vsej Evropi, tako tudi v Sloveniji in v našem podjetju občutimo njihovo pomanjkanje. FOTO: Leon Vidic/Delo

Seveda umetno inteligenco še vedno uporabljamo, predvsem na področju električnega dizajna transformatorjev, le da ni več fokus na njej. Umetna inteligenca nam je v nekem obdobju zares pomagala narediti konkurenčen produkt, a tehnična optimizacija produkta še zdaleč ni več edini kriterij uspešnosti na trgu. Tako klasične inženirske metode kot tudi »lokalno« v zadnjem času ponovno pridobivajo večji pomen. Vsaj v naši, tradicionalni panogi je tako.

Dobri kadri so ključ do uspešnosti vsakega podjetja in lani ste imeli že več kot 520 zaposlenih. Kaj vse jim ponujate, kako skrbite za njihov strokovni razvoj in motivacijo?

Kadri so šibka točka po vsej Evropi, tako tudi v Sloveniji in v našem podjetju občutimo njihovo pomanjkanje. Isti problem ima na primer tudi nemški trg delovne sile. Nisem prepričan, da gre Evropa v pravo smer s tem, ko ne spodbuja več niti inovativnosti, niti tekmovalnosti, niti zdrave konkurenčnosti, ampak nas s preveč korektivnimi socialnimi ukrepi v globalnem svetu dela manj konkurenčne.

V Kolektorju Etri se zelo trudimo, da bi bili kadri zadovoljni. Poleg kolektivnih dodatnih zdravstvenih zavarovanj, s katerimi vsakemu zaposlenemu zagotavljamo nadstandardno zdravstveno zavarovanje, skrbimo za zdravo prehrano ter predvsem za pravičnost in dobro vzdušje med zaposlenimi, kar se nam v teh turbulentnih časih zdi še posebej pomembno.

Katere profile kadrov pa je najtežje dobiti?

Nova tovarna naj bi prinesla okoli 100 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, lahko še več, pravi Tomaž Kmecl. FOTO: Leon Vidic/Delo

Najtežje je dobiti elektroinženirje. Strojne inženirje še dobimo, v podjetju imamo tudi močno zasedbo doktorjev strojništva, seveda imamo tudi nekaj doktorjev elektroinženirske stroke. Mogoče smo na strojni fakulteti tudi bolj prisotni, saj naši zaposleni z res visoko ravnjo znanja znajo pritegniti tudi mlade, perspektivne in motivirane študente.

Na fakulteti za elektrotehniko pa žal na katedri ne pokrivajo dovolj intenzivno področja transformatorjev, zato je ta kot produkt med študenti razmeroma nezanimiv in neprepoznan. Je pa to enako težko za vso elektroindustrijo v Sloveniji.

Pa imate kadre tudi iz tujine?

Imamo svoje podjetje v Beogradu, od koder prihaja veliko zaposlenih k nam na izobraževanje. Naši zaposleni pa hodijo tudi na izobraževanje na fakulteto v Zagrebu, ki močno podpira s kadri podjetje Končar, sicer našega konkurenta. V načrtu imamo še močneje intenzivirati sodelovanje s predavatelji na ljubljanski elektrotehniški fakulteti.

Kakšna pa je vizija razvoja podjetja?

Naša vizija je rast podjetja, zato smo tudi v fazi priprave na večjo investicijo, ki bo za več kot 60 odstotkov povečala naše proizvodne zmogljivosti. Razširili bi se radi na tej lokaciji v Črnučah.

Operativno tovarno, s katero bomo resno začeli povečevati kapacitete, bi predvidoma lahko imeli po letu 2028. Zdaj smo v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj, potem pa sledi dolga faza gradnje tovarne. Zatem je treba narediti tudi prvi transformator – kar od naročila do izdelave traja od leta in pol do dveh let. V tem vmesnem obdobju do povečanja kapacitet pa bomo rasli v kakovosti in s posodabljanjem tehnoloških procesov, predvsem zaradi uvedbe tehnično zahtevnejših izdelkov.

Naše podjetje je izjemno čista proizvodnja, saj ne proizvajamo resnega hrupa ali velikih emisij, tako da verjamem, da je v Ljubljani to dobrodošla tovarna. Prinesla bo okoli 100 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, lahko še več.