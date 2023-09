Pilotni projekt za gospodarsko povezovanje z Nemčijo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo izvajati pilotni projekt Mapiranje slovenskega gospodarstva. Z njim želi spodbuditi povezovanje slovenskih podjetij s tujimi gospodarstvi in prenos dobrih poslovnih praks. Projekt je narejen za gospodarsko povezovanje z Nemčijo.

V projektu lahko podjetja do 21. septembra izpolnijo spletni vprašalnik na straneh ministrstva za gospodarstvo. Na tej podlagi bo ministrstvo pridobilo osnovne informacije o interesih posameznih podjetij glede povezovanja in sodelovanja z nemškim gospodarstvom ter na področjih, na katerih podjetja iščejo priložnosti. Anketa je namenjena vsem podjetjem, tako zagonskim kot uveljavljenim, ne glede na velikost ali panogo.

Ministrstvo bo, kot navajajo, pridobljene informacije analiziralo ter izdelalo »mapo« slovenskega gospodarstva, ki bo postala orodje za lažje povezovanje slovenskega gospodarstva s tujimi trgi. Obenem bo prijavljena podjetja povabilo k različnim aktivnostim. Tako bodo prva podjetja vključena že v prihodnjih mesecih, ko načrtujejo srečanja in udeležbo na poslovnih dogodkih v Nemčiji.

Na ministrstvu pravijo, da se je namreč skozi njihove dejavnosti in mednarodne obiske večkrat pokazala potreba po okrepitvi sodelovanja tako med državami kot tudi med slovenskimi podjetji in tujimi partnerji. »Tako je bilo tudi ob zadnjem obisku Nemčije, ko so predstavniki ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport obiskali različna priznana podjetja, kot so Porsche, BMW, ADAC, ter pospeševalnike UnternehmerTUM, InsurTech München in druge. Zato se je ministrstvo odločilo izvesti pilotni projekt, ki bi omogočil vpogled v interes slovenskih podjetij za sodelovanje na tujih trgih, s ciljem njihovega še večjega vključevanja in povezovanja s temi trgi.«

Nemčija je glavna slovenska gospodarska partnerica. Že dolga desetletja je najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije. Na ministrstvu za gospodarstvo navajajo, da zvezna dežela Baden-Württemberg s 3,36 milijarde evrov predstavlja skoraj četrtino (23,3 odstotka) celotne slovenske blagovne menjave z Nemčijo; sledi ji Bavarska s 3,35 milijarde evrov.

Vse manj ozkih grl v dobavnih verigah

In kaj še kažejo najnovejši podatki münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo? V nemški predelovalni industriji se zmanjšujejo težave v dobavnih verigah. Avgusta se je s tem ukvarjalo 24,4 odstotka podjetij, julija pa 29,5 odstotka. »Prvič po juliju leta 2021 se je odstotek podjetij s težavami pri dobavi znižal pod 50 odstotkov v vsaki panogi. V več kot polovici panog se je ta delež zmanjšal celo pod dolgoletno povprečje.« Vodja raziskav v Ifu Klaus Wohlrabe je, kot še navaja STA, ocenil, da se podjetja zdaj spopadajo z vse manj težavami v ponudbi in vse več težavami v povpraševanju.

»Z vidika težav v dobavi je bila še naprej najbolj prizadeta nemška avtomobilska industrija, v kateri je okoli 49 odstotkov podjetij avgusta poročalo o ozkih grlih pri dobavi. V električni in elektronski industriji se je delež podjetij s težavami v dobavi znižal pod 40 odstotkov. Brez večjih težav so bili papirna industrija in podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo pijač ter kovin. Povsem brez skrbi pa so bili proizvajalci usnjenih izdelkov.«