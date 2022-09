Poslovni bonton in kaj se je vse spremenilo

Kaj je tista filozofija lepega vedenja, ki je v ozadju vsega, je bila rdeča nit zadnjega panela na Delovi konferenci Izvozniki z naslovom Poslovni bonton, ki ga je vodil Jure Stojan, partner in direktor razvoja in raziskav na Inštitut za strateške rešitve (ISR).

Tjaša Ficko, ljubljanska podžupanja je poudarila, da je to osnovno spoštovanje do sogovornika, do partnerja na obiskih. Obstajajo pa neka pravila pri visokih protokolarnih obiskih, ki še dvignejo ta pravila. »Imamo odličen protokol in nas učijo pravil. Delamo pa seveda po zdravi pameti.«

Janez Škrabec, direktor Rika, pa je izpostavil pravila lepega vedenja, zaradi česar pride do manj zadreg. »To je podobno kot pri umetnikih, kjer bolj kot zgleda, da je to lahkotno, bolj je zadaj veliko pravil in ur dela priprav. Večina ljudi se tega zaveda. Moja prva knjiga je bila Bonton za otroke, tam okoli leta 1967 je bila to kar brana knjiga.«

Se pravila sproščajo na visoki evropski ravni? Tjaša Ficko je poudarila, da se je na včerajšnjem srečanju evropskih županov po 2 letih končno spet srečali. »Jaz zagovarjam srečanja v živo, saj so bolj operativna. Pa tudi odmori in kosila na konferencah so zelo 'uporabna', da se lahko kaj več pogovorimo z udeleženci.«

Tjaša Ficko, ljubljanska podžupanja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

In kot je še dejala, je opazila, da so moški začeli nositi pisane nogavice, pa tudi ženske so lahko malo bolj sproščene. »Zmoti pa me, če nekdo na odru med sogovorniki uporablja tudi telefon, saj je to nespoštljivo do sogovornikov.« Škrabec se je strinjal s sogovornico in dodal, da z leti postaja čedalje bolj toleranten, pa tudi sedaj bolj izbira, kje in s kom je. »Treba je gojiti vedno več tolerantnosti in spoštovanja.«

V Sloveniji je obstajala prijazna neprijaznost, je dejal Stojan in povprašal, koliko je dolgoletno poznanstvo lahko razlog, da smo včasih bolj neprijazni? »Danes preferiram tiste restavracije, kjer me poznajo, saj bolje poznajo moje želje.« Jaz prisegam na prijaznost in pomembno je, da si do vseh enako prijazen. »Pomembno je tudi, da ko se vzpenjaš, da si prijazen do soljudi, saj so to ljudje, ki jih boš srečeval, ko boš sestopil s tega vrha in to je zelo pomembno.«

Janez Škrabec, direktor Rika. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tjaša Ficko je še poudarila, da je pri potovanjih v tujino osnova, da se prilagodimo lokalnim pravilom. »Vedno se je dobro pozanimati, kam greš in s kom vse se boš srečal, da lažje najdeš skupne točke pogovorov. Škrabec pa je dodal, da vedno razmišlja o skupnih točkah s sogovorniki in ne o razlikah, zato je pomembna predpriprava; da nisi pri tem umeten, ampak se resnično zanimaš za sočloveka; da si vedoželjen in nimaš predsodkov, saj to ljudje začutijo.«