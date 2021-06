Predsedovanje svetu EU bo priložnost za povečanje poslovnega ugleda

Pozornost evropskih partnerjev bo GZS usmerila tudi na sosednje države, s katerimi smo gospodarsko povezani.



Digitalno razstavišče

V en glas: Koristno bo!

Sodelovanje in povezovanje

V času predsedovanja Slovenije svetu EU bodo od julija oči evropske javnosti uprte v Slovenijo, kar bo za našo državo in njeno gospodarstvo tudi dobra priložnost za povečevanje poslovnega ugleda, pridobivanje novih poslov, osvajanje novih trgov in za okrevanje po zdravstveni krizi. Ena prednostnih nalog v tem času je namreč »gospodarska prenova Evropske unije, temelječa na digitalnem in zelenem prehodu«. Več slovenskih podjetij in združenj smo povprašali, kaj pričakujejo od predsedovanja in kako se nanj pripravljajo.Vse članice EU so se od lanskega marca ukvarjale z oblikovanjem in sprejemanjem ukrepov za blaženje posledic krize zaradi covida-19. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) menijo, da je zdaj že čas, da se spet usmerimo na razvojne politike in ukrepe . Slovenija lahko v času predsedovanja dokaže, da je zanesljiv igralec z jasno vizijo o zeleni in digitalni prihodnosti EU. »Pričakujemo,« je dejal glavni ekonomist GZS, »da bo slovenskim odločevalcem, s podporo socialnih partnerjev, med predsedovanjem Slovenije svetu EU uspelo pripraviti ustrezne predloge, kako se tem ciljem čim bolj približati.«Za gospodarstvo je predsedovanje tudi odlična priložnost, da predstavi uspešne podjetniške zgodbe, razvojne projekte in inovativne potenciale. »Temu se bomo tudi na Gospodarski zbornici Slovenije v prihodnjih šestih mesecih posebej posvetili. Pričakujemo, da bo nekaj dogodkov potekalo v živo, nekaj pa na daljavo, odvisno od morebitnih takrat veljavnih epidemioloških omejitev. GZS bo ponudila svoje prostore in podporo pri vseh aktivnostih, kjer bo poudarek na povezovanju domačega gospodarstva z evropskimi podjetji.« Pozornost evropskih partnerjev bodo usmerili tudi na bližnjo soseščino – države Zahodnega Balkana, s katerimi smo gospodarsko povezani ter kjer so naše tuje neposredne investicije.In katere gospodarske teme bodo najpomembnejše za slovenska podjetja? Inovativnost, doseganje strateške avtonomije na določenih področjih (dvig proizvodnje medicinskih proizvodov v EU27, spodbuda R&R na tem področju), večanje odpornosti proti kibernetskim napadom, izvajanje nacionalnih reformnih programov, prenos cilja znižanja emisij v konkretne evropske smernice, oblikovanje novih standardov za digitalne storitve in trge, je naštel Ivanc. Na ravni EU bo potekalo tudi več delavnic na temo umetne inteligence in vloge EU pri spodbujanju tega sektorja v Evropi.Priložnosti, ki jih prinaša predsedovanje, se zavedajo tudi v Javni agenciji Spirit Slovenija. Skupaj z ministrstvom za gospodarstvo, Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije (DIH) in BTC so združili partnerske moči pri projektu Digitalno razstavišče (Digital Showroom) – Tehnologija za ljudi. To bo v času predsedovanja predstavljalo stičišče slovenskega razvoja in uporabe naprednih tehnologij. Digitalno razstavišče bo slovenskim podjetjem in institucijam ponudilo prostor, kjer se bodo slovenski in mednarodni javnosti lahko predstavili najnaprednejše tehnologije, izdelki, storitve in prototipi, ki so nastali pod taktirko slovenskega znanja in sodelovanja. »Povezovanje, sodelovanje in pogled v prihodnost so namreč gradniki Digitalnega razstavišča, za katero na agenciji verjamemo, da bo na enem mestu združilo tako slovensko kot tudi mednarodno razvojno naravnano javnost ter odprlo novo okno v svet slovenskemu znanju in razvoju,« so poudarili na Spiritu.Poleg tega bo agencija kot partnerica med drugim organizirala gospodarske delegacije in izpeljala različne dogodke, na katerih bodo slovenska podjetja lahko navezala poslovne stike s tujimi podjetji, izmenjala znanje in izkušnje ter izkoristila nove poslovne priložnosti. Hkrati se bodo lahko predstavili tudi tujim gospodarskim in političnim delegacijam, sodelovali v povezovalnih (matchmaking) dogodkih in drugih aktivnostih središča.Na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ), ki s svojimi storitvami preizkušanja in certifikacije pomaga slovenskim podjetjem na poti v svet, verjamejo, da lahko predsedovanje koristi podjetjem. Inštitut namreč veliko sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenije, ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenskim inštitutom za standardizacijo. »Dogovarjamo se za organizacijo kakšnega srečanja na naši lokaciji, ogleda instituta. Želimo namreč pokazati, kaj vse lahko izvedemo na SIQ in kaj vse izvajamo za slovenske (Gorenje, BSH, Hella, Interblock ...) in tudi tuje naročnike (Google, Microsoft, Karl Zeis, Porsche, Audi ...). Z našimi storitvami proizvajalci dobijo potrditev kakovosti svojega izdelka oziroma storitve ali organizacije ter mednarodno prepoznavnost na najvišji ravni. Na tovrstnih srečanjih lahko sklenejo tudi kakšen posel in veseli smo, če lahko pri tem pomagamo,« so pojasnili na SIQ.Da predsedovanje Slovenije svetu EU vsekakor dviguje njeno prepoznavnost in mednarodni ugled ter opozarja na njene pomembne kvalitete, se strinja tudi direktor podjetja Riko,: »Stabilno poslovno okolje namreč daje našim gospodarskim ambicijam večjo zanesljivost in ustvarja večje zaupanje. Žarometi, ki bodo med predsedovanjem usmerjeni k nam, nam zato lahko zelo koristijo.«Atlantic Grupa je podjetje z močnimi in uglednimi blagovnimi znamkami, ki so od političnega konteksta razmeroma neodvisne. »Seveda nam pri določenih skupinah evropskih potrošnikov koristi, da prihajata Argeta in Donat iz države članice EU, ki velja tudi za razmeroma neonesnaženo deželo voda in gozdov, deželo, ki je turistično, kulinarično in kulturno zanimiva. Za uspešno poslovanje pa so vendarle najpomembnejši atributi, kot so nesporna kakovost, poznavanje potrošnika in gibko prilagajanje njegovim željam in pričakovanjem, znanje in predano delo,« so odgovorili v Atlantic Grupi.Na trgu Evropske unije je Kolektor Etra prisotna že več kot 30 let. V tem času si je zgradila močno in priznano blagovno znamko. »Svoje izdelke izvažamo v skoraj vse države članice. Kolektor Etra je vedno pripravljena na navezovanje novih stikov in predstavitve novim potencialnim kupcem. Če bodo med predsedovanjem organizirana tudi multilateralna ali bilateralna srečanja med gospodarstveniki, bomo lahko navezali nove stike in še povečali prepoznavnost,« so prepričani v Kolektor Etri.Tudi v Zavarovalni skupni Sava verjamejo, da bo predsedovanje prineslo predvsem še hitrejše odpiranje našega gospodarstva ne samo v EU, ampak tudi v preostalih državah v regiji., predsednik uprave Save Re, je povedal: »Sami bomo v naši skupini ta čas izkoristili predvsem za povezovanje z morebitnimi novimi poslovnimi partnerji, verjamemo pa, da bo slovenskemu gospodarstvu predsedovanje prineslo predvsem pozitiven učinek ne samo v povezovanju, temveč tudi v konkretni realizaciji. Vsaka takšna usmeritev pozornosti v državo je namreč več kot dobrodošla.«V Talumu, ki nenehno utrjuje svoj položaj na tujih trgih, vidijo predsedovanje svetu EU kot priložnost, da celoviteje, bolj povezano opozorimo na projekte, ki so jih slovenska podjetja pripravila za doseganje skupnih ciljev EU. Da opozorimo na slovenske zgodbe o uspehu, primere dobrih praks in razvojnih projektov, ki lahko pomembno prispevajo h krepitvi odpornosti Evrope proti prihodnjim izzivom. »Verjamem,« je dejal predsednik uprave Taluma, »da je lahko predsedovanje pomemben kamenček v celoviti in enotni promociji slovenskega gospodarstva na globalnem konkurenčnem trgu, ki jo predstavlja nacionalna komunikacijska kampanja Green. Creative. Smart. Zeleni, kreativni in pametni, kakršni so tudi izdelki Taluma. V industriji smo pokazali, da uspeh ne more izostati, če se znamo hitro prilagoditi, povezati in sodelovati.«