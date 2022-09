Pri vstopu na tuje trge pomagajo tudi slovenski poslovni klubi

Aktivna pomoč podjetjem so tudi slovenski poslovni klubi (SPK) v tujini, ki so razvejeni po skoraj vseh celinah in dopolnjujejo mrežo ekonomskih svetovalcev na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini. Omenjeni klubi slovenskim podjetjem pomagajo pri vstopu ali širitvi poslovanja na tujih trgih, tujim podjetjem pa pri iskanju poslovnih partnerjev v Sloveniji.

S SPK od leta 2008 sodeluje tudi Spirit Slovenija, ki z javnim razpisom s pomočjo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinancira njihove aktivnosti. Letos tako sofinancirajo aktivnosti 15 slovenskih poslovnih klubov v Avstriji, Belgiji, Braziliji, na Hrvaškem, v Italiji, Kanadi, na Kosovu, v Nigeriji, na Poljskem, v Ruski federaciji, na Slovaškem, v Srbiji, Tuniziji, Zambiji in ZDA. Mreži poslovnih klubov v tujini se je letos pridružila še slovensko-nigerijska gospodarska zbornica, po nekajletnem odmoru pa je del mreže letos spet tudi slovensko-kanadska gospodarska zbornica.

V Spiritu pojasnjujejo, da so tisti poslovni klubi, ki delujejo na izvozno netradicionalnih, oddaljenih trgih (na primer v Tuniziji, Nigeriji, Zambiji, Braziliji) pomembni predvsem z vidika posredovanja informacij o gospodarskem okolju in načinih poslovanja ter informiranja podjetij o poslovnih priložnostih. Pomembnost poslovnih klubov na drugih trgih (na primer Poljska, Slovaška, Kanada, ZDA, Belgija) pa je v pomoči podjetjem pri vzpostavljanju stikov s potencialnimi tujimi kupci.

Za Slovenijo in slovensko gospodarstvo je ključno, da sodeluje v močnih gospodarskih centrih po svetu, poudarja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han ter dodaja, da so slovenski poslovni klubi pomembna pomoč pri hitrejšemu preboju na tuje trge.

»Slovenski poslovni klubi praviloma združujejo predstavnike slovenskih podjetij oziroma v tujini živeče slovenske državljane, ki že več let aktivno delujejo na tujih trgih ter s svojimi izkušnjami in odličnim poznavanjem lokalnega poslovnega okolja predstavljajo pomemben vir informacij za slovenska podjetja, ki želijo širiti poslovanje v tujino. Izvajajo številne aktivnosti v pomoč slovenskim podjetjem pri poslovanju na tujih trgih tako, da zagotavljajo poslovne informacije, svetujejo pri vstopu in poslovanju na trgu, pomagajo pri iskanju potencialnih poslovnih partnerjev ter pripravljajo poslovne dogodke in bilateralna poslovna srečanja,« navajajo v Spiritu.

Slovenska podjetja predstavniki slovenskih poslovnih klubov v tujini pozivajo, naj se dobro pripravijo za vstop na tuji trg, in naj se vstopa ne lotevajo spontano, po naključju, predvsem pa naj ne podcenjujejo pomembnosti priprave ter vseh stroškov vstopa na posamezni trg. Podjetja naj pred vstopom tudi temeljito analizirajo trg, ponudbo in povpraševanje ter konkurenco. S tem bodo namreč prihranila čas in stroške zaradi morebitnih napak, še pravijo.

Leta 2021 je Spirit podprl 14 slovenskih poslovnih klubov, ki so izvedli 114 poslovnih dogodkov ter posredovali 1117 konkretnih poslovnih priložnosti in aktualnih novic o poslovnem okolju. Poleg tega so 632 slovenskim podjetjem posredovali informacije o tujih trgih, za 149 podjetij pa izvedli poglobljeno svetovanje s podrobnimi analizami trga in pomočjo pri iskanju kontaktov potencialnih tujih poslovnih partnerjev, organizaciji sestankov s tujimi podjetji ter organizaciji predstavitev pred tujo poslovno javnostjo.