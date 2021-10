Salonit Anhovo navdušil v Dubaju

Svetovne razstave EXPO 2020, ki je prvič v zgodovini na Bližnjem vzhodu, se letos udeležuje rekordnih 191 držav. Impresivni paviljoni se sredi puščave razprostirajo na površini, primerljivi z velikostjo Velenja. Organizatorji v šestih mesecih pričakujejo več kot 25 milijonov obiskovalcev z vsega sveta.

Na povabilo javne agencije SPIRIT se je v Dubaju med prvimi predstavil tudi Salonit Anhovo, ki je ena najsodobnejših evropskih cementarn in edina cementarna v Sloveniji. V gospodarski delegaciji Republike Slovenije je svoje razvojne načrte predstavljal skupaj z vodilnimi in najbolj inovativnimi podjetji iz celotne Slovenije.

Na prvem slovenskem poslovnem forumu, ki je bil v celoti posvečen krožnemu gospodarstvu, je Salonit Anhovo predstavil svojo začrtano pot postopnega prehoda v ogljično nevtralno proizvodnjo cementa. Kaj to pomeni v praksi?

Video: Willum Media Production

Odločni koraki zelenega prehoda podjetja

Dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, ki snuje načrte za razogljičenje cementarne, je na poslovnem forumu poudaril, da »moramo spremeniti svoj način poslovanja in delovanja, če želimo zaustaviti podnebne spremembe. Svetovna razstava EXPO 2020 ponuja veliko inovacij, ki jih lahko uporabimo tudi v Sloveniji. Tujci, ki smo jim predstavili našo pot v ogljično nevtralno proizvodnjo cementa, so bili navdušeni nad našimi razvojnimi načrti«.

Salonit Anhovo je svoje razvojne načrte razdelil na tri obdobja. V prvem se bodo za zeleni prehod uporabljale tehnologije, ki so po svetu že znane. Drugo obdobje, do leta 2030, je čas za razvoj zelenih tehnologij, kjer Salonit Anhovo ne želi biti pasiven opazovalec, ampak se želi aktivno vključevati v inovacijske procese in med prvimi pripraviti ter v proizvodnjo vključiti nove rešitve, kot je zeleni vodik. Implementacija tehnologij, ki so trenutno še v razvoju, čaka Salonit Anhovo v tretjem obdobju, predvidoma po letu 2030, ko bo na Soškem zaživela prva cementarna v regiji z ogljično nevtralno proizvodnjo cementa.

Okrogla miza v Dubaju. FOTO: Patrik Vasl

Zelena transformacija gradbene industrije

Cementarna iz Srednje Soške doline, ki letos praznuje 100-letnico delovanja, je v Dubaju gostila strokovni dogodek, ki so ga poimenovali »Zelena transformacija gradbene industrije«. Udeleženci so se strinjali, da je cement »kralj med gradbenimi materiali, saj se na globalni ravni uporabi petkrat več cementa kot opek, osemkrat več kot lesa in stokrat več kot jekla. Z urbanizacijo in potrebo po razogljičenju bo beton v prihodnje še pridobival svojo vrednost, zato je izjemno pomembno, da proizvodnjo cementa razogljičimo,« je v svojem nagovoru poudaril dr. Tomaž Vuk.

Naročnik oglasne vsebine je Salonit Anhovo