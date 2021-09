Tri možnosti za ugodno financiranje vašega podjetja

Financiranje tehnološko-razvojnih projektov.

Poslanstvo nacionalne spodbujevalne, razvojne in izvozne banke je razvoj in opravljanje dopolnilnih finančnih storitev za trajnostni razvoj Slovenije. Zato je spodbujevalna banka pravi naslov, kadar želite svojemu podjetju zagotoviti sodoben finančni vir z daljšo ročnostjo in moratorijem ter nižjimi zavarovalnimi zahtevami. Več o SID banki – slovenski spodbujevalni, izvozni in razvojni banki ter njenih finančnih in zavarovalnih storitvah pa preberite na

Podjetjem so na trgu na voljo številne možnosti financiranja, ki bodo zanesljivo spodbudile razvoj vašega poslovanja, pri čemer tokrat izpostavljamo tri.Številne podjetnike, ki se odločijo za pridobitev kredita, na poti ovira predložitev ustreznih zavarovanj. Ne glede na to, zakaj zavarovanja trenutno ne morete zagotoviti, lahko ob izpolnjevanju drugih pogojev pridobite. Z jamstvom ima posojilo za obratna sredstva ali naložbe nižjo obrestno mero in je povsem brez zahtev po dodatnih zavarovanjih.Za podjetja s sodobnim načinom poslovanja je pri načrtovanju novih investicij, poleg namena in stroškov, ključna tudi njihova trajnostna komponenta., prispeva k obnavljanju naravnega kapitala, boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov, optimizaciji delovanja sistemov, kroženju proizvodov in snovi ter k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo. Kredit pa lahko namenite tudi financiranju obratnih sredstev.Po raziskavah so podjetja, ki vlagajo v razvoj in tehnologijo, v povprečju uspešnejša. Seveda pa je tudi za razvoj potreben finančni vložek. Načrtovane projekte, ki bodo izboljšali vaš proizvod, proces ali storitev, lahko financirate tudi, ki vključujejo enega izmed treh tipov državne pomoči, odvisno od potreb in pogojev, ki jih vaše podjetje izpolnjuje. Poleg državne pomoči posojila odlikujejo dolge ročnosti in možnost moratorija.Naročnik oglasne vsebine je SID Banka