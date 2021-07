V Sloveniji bodo zgradili ogromno sončno elektrarno

Do leta 2025 načrtujejo uvedbo rešitev, ki bodo vodile do 15% znižanja ogljičnega odtisa in obenem omogočile znižanje ostalih parametrov, na primer tudi več kot prepolovitev trenutnih emisij NOx. FOTO: Salonit Anhovo

Z novo sončno elektrarno bo Salonit Anhovo posredno prispeval k zmanjšanju CO2 do 995 ton letno.

Sončna elektrarna bo letno proizvedla 2.120 MWh električne energije.

Investicija v razvoj je pomemben steber v podjetju Salonit Anhovo. FOTO: Salonit Anhovo



Prihodnost cementarne bo zelena

V podjetju Salonit Anhovo proizvedejo do milijon ton cementnega veziva letno in oskrbujejo več kot 300 poslovnih kupcev doma in v tujini.

Razvoj visokozmogljivih cementov z nizkim ogljičnim odtisom – s skrbno izbiro surovin, primernih za proizvodnjo cementa in s spodbujanjem reciklaže gradbenih materialov v sklopu krožnega gospodarstva.

Investicije v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov – postavitev sončnih elektrarn v skupni električni moči od 5 do 10 MW.

Nadaljnje izboljševanje energetske učinkovitosti proizvodnega procesa, tudi z uporabo odpadne toplote za proizvodnjo električne energije.

Nadomeščanje klasičnih fosilnih goriv z alternativnimi viri in s tem prispevek k zmanjševanju emisij CO2 in razvoju krožnega gospodarstva.

Že omenjene investicije v naslednjo generacijo inovativnih tehnologij, s katerimi bomo lahko še bistveno zmanjšali naše vplive na kakovost zraka.

Ena od pomembnih zavez Salonit Anhovo je stalno zniževanje vplivov na okolje. Do leta 2025 načrtujejo zmanjšanje ogljičnega odtisa za 15 odstotkov in obenem tudi znižanje ostalih emisij, do leta 2035 pa želijo postati brezogljična cementarna.Te dni so naredili prvi korak v tej smeri, saj so s podjetjem Interenergo podpisali dogovor o gradnji ene največjih sončnih elektrarn na strehi v Sloveniji.Salonit Anhovo bo tako vso pričakovano proizvedeno električno energijo, kar je približno 2.120 MWh, neposredno odkupoval od Interenerga po fiksni ceni za obdobje 25 let. Proizvedena električna energija se bo v obratu Salonita Anhovo v celoti tudi porabila,»Gre za pomemben korak k realizaciji razvojnih načrtov Salonita Anhovo, ki je zavezan k trajnostnemu razvoju in postopni transformaciji k brezogljičnemu delovanju cementarne do leta 2035. Proizvodnja cementa je energetsko zelo intenzivna dejavnost, zato je v luči zelenega prehoda pomembno tako povečevanje energetskega deleža iz obnovljivih virov kot tudi izboljševanje energetske učinkovitosti procesa z vlaganjem v najnovejše tehnologije,« je ob podpisu dogovora povedalpredsednik uprave Salonita Anhovo.Gradnja sončne elektrarne se bo začelain se končala predvidoma, ko bo elektrarna tudi začela obratovati. »Za Salonit Anhovo je pomembno, da najdemo prave sogovornike, s katerimi imamo pri udejanjanju zelenega prehoda podobne cilje in vizijo. Interenergo se je izkazal za zelo kompetentnega in kooperativnega partnerja. Zelo nas veseli, da lahko skupaj oblikujemo tako kakovostno partnerstvo na področju obnovljivih virov energije, ki je eden od pomembnih korakov na poti do brezogljične cementarne,« je še dodal, član uprave Salonita Anhovo.Kako pomemben je ta projekt za celotno Slovenijo, govori tudi podatek, da gre za eno od največjih sončnih elektrarn v Sloveniji, saj bo njena neto površina kar 11.180 m2, kar je primerljivo zV cementarni Salonit Anhovo letos praznujejo 100. obletnico delovanja in ob tem jubileju niso pogledovali le k izjemnim uspehom iz preteklosti, načrti za prihodnost ostajajo visokopotezni in inovativni. V razvoj cementarne so v zadnjih 15 letih investirali več kot 150 milijonov evrov in tako jim je uspelo zgraditi eno od tehnološko najsodobnejših in najučinkovitejših linij za proizvodnjo cementa v Evropi.Z uspešnim delom preteklih let so tako zgradili varne finančne temelje, ki omogočajo nadaljnja vlaganja. Ne samo s tehnološkim prestrukturiranjem proizvodnje, velik poudarek želijo nameniti tudi okoljskemu vidiku.Strokovnjaki Salonita Anhovo so se v ta namen povezali s priznanimi podjetji na področju zelenih tehnologij po vsem svetu in oblikovali prvi sklop ukrepov, za katerega bo namenjenih 40 milijonov evrov:»Investicije v inovativne in okolju prijazne tehnologije ter hkrati v nove poslovne modele so za cementarno ključne, ker zmanjšujemo okoljski odtis Salonita Anhovo. Z novo sončno elektrarno bomo posredno prispevali k zmanjšanju COdo 995 ton letno,« vizijo prihodnosti, ki so jo začrtali v podjetju, še poudari tudi, član uprave Salonita Anhovo.Naročnik oglasne vsebine je Salonit Anhovo