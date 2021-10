Vse se vrti okoli produktivnosti

Osrednja nit drugega panela je bila, kako doseči večjo dodano vrednost pri izvozu v države EU.



O tem bodo so videnja predstavili mag. Maja Bednaš, direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, dr. Gorazd Justinek, docent za področje mednarodnih političnih, ekonomskih in poslovnih odnosov na Fakulteti za državne in evropske študije, Bojan Ivanc, glavni ekonomist Analitike GZS, ter dr. Anže Burger, izredni profesor za področje mednarodne ekonomije na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani.



Pesek v kolesju globalizacije je poimenoval svoj uvod v drugi panel njegov moderator dr. Jure Stojan, partner in direktor razvoja ter raziskav na Inštitutu za strateške rešitve. Z metaforami je predstavil praktične težave, katerimi se srečujejo naši izvozniki. Ena bolj perečih je strma rast stroškov, ki je tudi posledica upočasnjene globalizacije. S krivuljami, ki se obračajo v višave, se sicer srečujejo izvozniki po celotni EU, po vsem svetu. V slovenskem gospodarstvu smo bili glede cen pri proizvajalcih vedno povprečni, a smo tudi sedanjo krizo manj slabo preživeli.



Pod črto pa: dejstvo je, da so časi, v katerih smo, povsem drugačni kot so bili še pred poldrugim letom in da smo v situaciji, ko so potrebe slovenskega gospodarstva še večje, dela pa v popolnoma spremenjenih okoliščinah.

Kako se torej kažejo spremembe v svetu, je to res priložnost, jo znamo izrabiti, je Stojan vrgel kost udeležencem drugega panela.

Ključna je rast produktivnosti

Maja Bednaš, direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj, je predstavila Umarjevo Jesensko napoved. Kot je dejala, se vse vrti okoli produktivnosti, kako do večjega preboja.



Kljub upadu povpraševanja je BDP v območju evra hitro okreval. Kar kaže, da so gospodarstva odporna, da so se prilagajala spremenjenim razmeram. Lani je Umar pri proizvodih zaznal upad in potem hitro okrevanje, storitve pa so jo slabše odnesle: globokemu upadu je sledilo zelo počasno okrevanje, transport in turizem se še ne bosta kmalu vrnila na stare ravni. Izvoz še ni dosegel pričakovanj pred epidemijo.



Podatki kljub vsemu kažejo na dobro izvozno konkurenčnost. Na gibanje izvoza vpliva njegova struktura; ko so težave v avtomobilski industriji, se to odraža tudi v globalu, farmacevti denimo lahko tržni delež še povečujejo.



Pomemben element izvoza je stroškovna konkurenčnost. Medtem ko so šli lani stroški dela ob padcu produktivnosti v nebo, pa se stroškovna konkurenčnost ni poslabšala ampak celo izboljšala. Raven produktivnosti se v zadnjem desetletju ni izboljšala, povprečju EU smo se približevali zaradi večjega zaposlovanja.



Bednaševa je razčlenila tudi dejstva, ki zavirajo rast produktivnosti. Zaostajamo denimo pri vlaganju v raziskave in razvoj, zaostanki za razvitimi so zlasti pri programski opremi. Nujna je hitrejša digitalna preobrazba, sicer lahko na srednji in dolgi rok izpademo iz igre. Nasloviti pa je treba tudi pasti digitalizacije.



Pomembno je tudi, kje je Slovenija pozicionirana v globalnih verigah vrednosti. Še vedno smo v povprečju relativno nizko. To vidijo na Umarju kot priložnost, ker se verige krajšajo, prihaja do večje razpršenosti. Izkoristimo jo lahko s povezovanjem malih podjetij, grozdi. Imamo prednosti v znanju, neoprijemljivem kapitalu, izkoristimo jih lahko ob podpori gospod diplomacije.

Izboljšati bo treba digitalne spretnosti, vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje, zaostajamo zaradi neskladja na trgu dela, zaradi neučinkovitosti države.







