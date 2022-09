Za Slovenijo so trgi EU ključni

Pogled na trgovinsko in storitveno menjavo Slovenije z EU-27 je predstavil Bojan Ivanc, glavni ekonomist GZS. Pomen trgov EU-27 je ključen za izvozne rezultate Slovenije, je dejal Ivanc in dodal, da se je izvoz blaga v EU od leta 2013 pa do prvega polletja 2022 zvišal iz dobrih 73 odstotkov na 76,5 odstotka. V 10 letih smo povečali izvoz v države EU za okoli 15 milijard evrov, na letošnje leto ocenjeno na 33 milijard evrov.

»Vrednostna dinamika izvoza blaga - inflacija je v letošnjem letu in deloma v letu 2021 prispevala k temu, da so se podatki o izvozu/uvozu precej povečali, tako, da s tega vidika lahko dobimo lažno upanje, da se je nekaj močno izboljšalo, vendar so podatki iz nacionalnih računov pokazali, da se stvari ohlajajo na trgovinski dinamiki.«

Pomen izvoza

In kakšen je pomen izvoza po skupinah izdelkov na trge EU-27? Vrednostno je izvoz največji, 38,4 odstotka, na segmentu izvoza strojev in transportnih naprav (4.401 milijona evrov v letu 2021), sledijo izdelki, razvrščeni po materialu, kjer je veliko avtomobilske verige in proizvajalcev jekla in aluminija (21 odstotkov; 2.044 milijona v 2021), kemični proizvodi (farmacija) (15,3 odstotka; 2.243 milijona evrov v 2021), razni izdelki (10,7 odstotka; 1.353 milijona evrov), mineralna goriva in maziva (5,9 odstotka; 873 milijona evrov v 2021), živila in žive živali (4,3 odstotka), surove snovi, razen goriva (3,6 odstotka), pijače in tobak (0,4 odstotka), olja, masti in voski živalskega in rastlinskega izvora (0,3 odstotka), proizvodi in transakcije (0,1 odstotka).

Pomembno sporočilo je, da smo izboljšali povprečno dodano vrednost izdelkov, ki jih izvažamo na trge EU. Kot pravi Ivanc, je v lanskem letu 100 največjih slovenskih izvoznikov v EU ustvarilo 56 odstotkov celotnega izvoza, 500 največjih pa 77 odstotkov celotnega izvoza v EU.

Delova konferenca Izvozniki 2022 . FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Saldo storitev med Slovenijo in EU je znašal 1,98 milijarde evrov; največ so k temu prispevale transportne storitve za tuje naročnike (55,2 odstotka oziroma 1 milijardo evrov več izvedemo teh storitev za tuje naročnike), potovanja (30,3 odstotka ali za 602 milijona več) in gradbene storitve (23,5 odstotka ali za 468 milijona evrov več). Saldo pomeni, kjer je česa več uvažamo/izvažamo tako na ravni blaga kot skupin storitev; ta saldo tudi pomeni, kje je pri nas večja konkurenčnost prednost in kako spretni smo pri izkoriščanju teh.

In kakšni so prihodnji potenciali poglabljanja gospodarskega sodelovanja z EU? Kot pravi Ivanc, je omejen potencial re-shoringa zaradi majhnosti trga in trga delovne sile. »Na segmentu raziskave in razvoj ter testnih centrov za nove tehnologije na področju zelenega prehoda pa imamo možnosti. Naša konkurenčna prednost je tudi, da smo razvojni dobavitelji na področju kovin, plastike, elektro in elektronske industrije.« Po njegovih besedah je treba krepiti storitve z višjo dodano vrednostjo (svetovanje, montaža, butični zeleni turizem) ter optimizirati logistične poti med Azijo in srednjo Evropo.

»Greenfield investicije ranga 20-50 milijonov evrov v industriji in 5-20 milijonov evrov v storitvah so naše ciljne vrednosti, kjer lahko pritegnemo še kakšne tuje vlagatelje; ter na področjih največjih konkurenčnih prednosti (logistika, tehnične veščine, izobraženost delovne sile, davčne ugodnosti pri R&R),« je še dodal Ivanc. In ne smemo pozabiti na ustanavljanje poslovnih konzorcijev kompleksnih verig vrednosti na zahtevnih trgih (Azija, Ameriki, Afrika).