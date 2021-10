Za uresničitev ciljev je treba tudi investirati

Janez Škrabec, direktor podjetja Riko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predsednik uprave SID banke Sibil Svilan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Enzo Smrekar, podpredsednik Skupine Atlantic Grupa za delikatesne namaze, Donat in internacionalizacijo ter glavni direktor Atlantic Droge Kolinske. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, in moderator Janez Tomažič (Delo). FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V okviru Delove poslovne konference Izvozniki 2021 so na prvem panelu o gospodarstvu Slovenije in EU razpravljali, predsednik uprave SID banke,, predsednik uprave Save Re,, direktor podjetja Riko, ter, podpredsednik Skupine Atlantic Grupa za delikatesne namaze, Donat in internacionalizacijo ter glavni direktor Atlantic Droge Kolinske.Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, je med drugim izrazil obžalovanje, da konference na Brdu pri Kranju, kjer se bodo srečali voditelji Zahodnega Balkana, nismo izkoristili, saj država ni povabila gospodarstvenikov, kjer bi lahko stkali nove vezi. »Srečal sem se že s številnimi strategijami pospeševanja slovenskega izvoza, vendar za vsem tem ni bilo nekih konkretnih ukrepov. Mi smo sicer uspešni v izvozu, v glavnem bomo trgovali v EU in na Balkanu, tam kjer razumeš tako kulturo kot zakonodajo, imaš skupne vrednote. Če si postavljaš neke cilje, pa moraš v to tudi nekaj investirati,« je poudaril Škrabec. EU je zagotovo eden največjih dosežkov človeštva, je prenesel misli zgodovinarja in dodal, da je Slovenija njen del in da moramo to negovati.Mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, ki je eden temeljev financiranja slovenskega gospodarstva, je poudaril, da so slovenski izvozniki pred izzivi, med katerimi je tudi zelena transformacija. Problem pa je, kdo bo prevzemal tveganja, saj je denarja za financiranje dovolj. Kako lahko zeleni prehod sami ustvarimo, se je vprašal Svilan in dodal, da moramo imeti v fokusu zeleni trajnostni razvoj, če želimo biti v prihodnje na izvozu konkurenčni. »Elemente ESG želimo v SID banki že leta spraviti v izvozno gospodarstvo.«Brez sprememb v verigah vrednosti je še nekaj izvoznega potenciala v vzhodni Evropi in zahodnem Balkanu. Konkretno po panogah: najvišjo vrednost indeksa dolgoročnega položaja kažejo denimo panoge Naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike ali pisarniški in računovodski stroji in računalniki ter Stroji in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov. Za preskok v verigah vrednosti bo potreben strukturni premik in prav covid kriza je idealna priložnost za ta korak. V Aziji je potencial omejen na Turčijo in Iran, znatnega izvoznega potenciala ni zaznati v Afriki. Statistično izstopa Kitajska, kjer pa je treba potencial umestiti v širši politični kontekst geoekonomije oziroma protekcionizma in pasti. SID banka bo na podlagi analize spodbujala slovenske izvoznike pri odpiranju novih poslovnih priložnosti oz. trgov in jim pri tem nudili svetovalno vlogo in financiranje in zavarovanje, je še dejal Svilan.Enzo Smrekar, podpredsednik Skupine Atlantic Grupa za delikatesne namaze, Donat in internacionalizacijo ter glavni direktor Atlantic Droge Kolinske, je menil, da bi morali bolj vezati noto, da smo narod dobrih športnikov, na gospodarsko noto.»Poznani smo v tujini predvsem po naših izjemnih športnikih. Slovenija je sinonim za trdo delo, kvaliteto in borbeni duh. Kako povezati duh naših športnikov in to kar dosegajo s karakterjem slovenskega gospodarstva, se mi zdi, da bi bila to krasna priložnost. Proračunska sredstva za šport znašajo okoli 20 milijonov evrov, SZS ima proračun okoli 10 milijonov, od tega jih mora 85 odstotkov pridobiti na trgu. Ampak 10 milijonov ni veliko, ker na primer Avstrija namenja 60 milijonov evrov smučarjem. Naši športniki imajo za nekaj kratnik slabše pogoje, pa vendar vedno posežemo po medaljah in to zaktivira množično navijačev.« Po Smrekarjevih besedah v času, ko pospešeno padajo avtoritete, pa šport združuje, in to tudi mednarodno. »Največkrat je šport tisti, s katerimi prebijemo led tudi na poslovnih srečanjih.«Slovenija ne zna izkoristiti potenciala velikih športnih dogodkov, je še ocenil Smrekar in pojasnil, da smo v minuli zimski sezoni v Sloveniji organizirali 8 velikih dogodkov, od tega 5 tekem svetovnega pokala, in 3 svetovna prvenstva v smučanju (v poletih, biatlon na Pokljuki, deskanje na Rogli), ki se jih je skupaj ogledalo 500 milijonov televizijskih gledalcev. »Tako je na primer dnevno te tekme gledalo 10 milijonov Nemcev in zame je to izjemna priložnost. Leta 2023 bo v Sloveniji svetovno nordijsko prvenstvo, proračun katerega je 24 milijonov evrov; če ne bo covid restrikcij, govorimo o 100.000 obiskovalcih. In sedaj se postavlja vprašanje, ali bomo ob boku takega dogodka organizirali poslovne konference. Tak dogodek mora biti izkoriščen kot vrhunska platforma za politično-gospodarske dogodke,« je še dejal Enzo Smrekar.Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, je dejal, da je zeleno že paradigma. Tudi v finančni industriji se z vidika zelena transformacije ogromno govori in dela. Trend segmentacije v smislu ESG se bo dolgoročno nadaljeval. Kot je dejal, je treba vzpostaviti standard, da bodo investitorji jasno vedeli, kdaj investirajo v zeleno. Transparentnost je potrebna tudi v produktih, ki jih zavarovalnice izdajajo, tako v naložbenih zavarovanjih in ostalih zavarovanjih. Jazbec je ob tem še spomnil, na podnebne spremembe. »Spreminjajo se zadeve – v roku 15 let se bo število katastrofalnih dogodkov globalno gledano podvojilo glede na danes – in v kontekstu povečevanja škod bodo morale tudi zavarovalnice odgovoriti s cenami tovrstnih zavarovanj.«