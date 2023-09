Za varno in trajnostno preskrbo

Evropska unija je danes odvisna od nekaterih kritičnih surovin, ki jih lahko najdemo tako v pametnih telefonih kot v električnih avtomobilih in sončnih kolektorjih.

Evropski poslanci so zato minuli teden sprejeli stališče do povečanja preskrbe s strateškimi surovinami, ki so ključne za zeleni in digitalni prehod. Namen akta o kritičnih surovinah je povečati konkurenčnost in samostojnost EU. »To bo zmanjšalo birokracijo, spodbudilo inovacije v celotni vrednostni verigi, podprlo mala in srednja podjetja ter spodbudilo raziskave in razvoj alternativnih materialov in okolju prijaznejše rudarske in proizvodne metode,« navajajo. Evropski parlament bo zdaj začel pogajanja s španskim predsedstvom sveta EU, da bi dosegel dogovor v prvi obravnavi.

Kot so sporočili iz evropskega parlamenta, so zaradi ruske agresije proti Ukrajini in vse bolj agresivne kitajske trgovinske in industrijske politike tudi kobalt, litij in druge surovine postali geopolitični dejavnik. Obenem naj bi se povpraševanje po teh strateških surovinah v prihodnjih desetletjih hitro povečalo zaradi globalnega prehoda na obnovljive vire energije ter digitalizacije gospodarstev in družb.

Poslanci so v pogajalskem stališču pred začetkom pogajanj s svetom EU poudarili, da je pomembno zagotoviti strateška partnerstva med EU in tretjimi državami na področju kritičnih surovin, da bi povečali preskrbo v EU na podlagi enakopravnosti in s koristmi za vse strani. Obenem želijo določiti cilje krožnosti, da bi spodbudili pridobivanje bolj strateških surovin iz odpadnih proizvodov. Parlament si bo prizadeval za končanje pogajanj do božiča.