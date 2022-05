Ali varčujete? To je ena od najbolj priljubljenih oblik varčevanja

Varčevalni načrt je ena od najbolj priljubljenih in zanesljivih oblik varčevanja. Z njim vnaprej določite, kako visok znesek lahko vsak mesec privarčujete, in to vsoto vsak mesec vplačate v sklade. Sami določite tudi dobo varčevanja. Če se vam v življenju pojavijo nepričakovane težave, lahko vplačevanje začasno prekinete. Tako z varčevalnim načrtom sami narekujete tempo varčevanja in doseganja začrtanih finančnih ciljev.

Zveni kot najbolj preprosta taktika. V resnici tudi je, zato tako dobro deluje za najrazličnejše profile varčevalcev – od tistih, ki želijo le dodatno oplemenititi redne prihranke, do tistih, ki so si zastavili večje življenjske cilje.

Že s 30 evri na mesec

Varčujete lahko že s 30 evri mesečno. Če pa vam vsak mesec uspe dati na stran 50 evrov, se vam lahko v primerjavi s hranjenjem denarja na banki ali doma »v nogavici« v 20 letih nabere zajetna vsota denarja, kot je prikazano v spodnji grafiki.

Preverite razliko, če svoje prihranke hranite doma »v nogavicah«, na banki ali jih vplačujete v sklade. Foto Triglav Skladi

V Triglav Skladih vam priporočamo, da v skladih varčujete vsaj 5 let in s tem izkoristite prednosti dolgoročnega varčevanja in plemenitenja denarja, kot je obrestno obrestni račun.

Varčevalni načrt in depozit – kakšna je razlika?

Če vas varčevanje z varčevalnim načrtom spominja na depozit, imate (deloma) prav – pri obeh načinih varčevanja gre za dolgoročno varčevanje. Ključna razlika je v donosih, ki jih lahko pričakujete. Ponudniki pri depozitu radi poudarjajo plemenitenje prihrankov, a obrestne mere so trenutno tako nizke, da ne pokrijejo niti inflacije. Depoziti so tako varna in konservativna oblika varčevanja, ki ima svoje mesto v naložbeni piramidi, vendar niso najboljša izbira, če je vaš cilj plemenitenje sredstev. Prav tako je pri depozitu vaš denar vezan in ga določeno obdobje ne morete izplačati, medtem ko se pri skladih lahko za izplačilo odločite kadarkoli.

Čeprav ponudniki radi depozit enačijo z naložbami, pri njem ne morete pričakovati enakih donosov kot pri naložbah v vzajemne sklade, delnice, obveznice … Za vlagatelje, ki niso popolnoma suvereni pri samostojnem nakupu in prodaji delnic, so vzajemni skladi tako prava kombinacija dinamičnega vlaganja in večje fleksibilnosti, kot jo prinašajo druge oblike varčevanja.

3 prednosti varčevalnega načrta 1. Dosledno varčevanje brez izpuščanja mesečnih vplačil Kaj je pogostejši razlog za prenehanje varčevanja: pomanjkanje denarnih sredstev ali pomanjkanje motivacije za vztrajanje z varčevanjem? Po izkušnjah strokovnjakov Triglav Skladov je nedvomno več strank, ki bi lahko varčevale, vendar jim ne uspeva obdržati dobrih navad. Še posebej, če varčujejo brez vnaprej opredeljenega mesečnega zneska in dajo na stran, kolikor lahko oz. kolikor jim ostane na koncu meseca. Če radi zapravljate, se vam bo hitro zgodilo, da na koncu meseca ne bo ostalo nič. Zato je ključna prednost varčevalnega načrta, da ne pozabljate na mesečna vplačila in ne prilagajate mesečnih zneskov. Če varčujete s 50 evri mesečno, ne boste imeli skušnjave kupiti še dodatnih kavbojk in znižati ali celo preskočiti mesečnega vplačila. 2. Preprosto varčevanje, ki temelji na dobrem povprečju Ena od najpomembnejših lekcij, ki jo morajo vlagatelji usvojiti, je sprejetje nihanja na kapitalskih trgih. Vrednosti rastejo in padajo, kar pomeni, da je težko ujeti najboljši trenutek za vplačila. Lahko pa nevtralizirate vplive nihanja. Z rednimi mesečnimi vplačili lahko kar najbolje izkoristite učinek dobrega povprečja – to pomeni, da enkrat kupujete po višji, drugič po nižji vrednosti. Tako si dolgoročno zagotavljate ugodno povprečno nakupno vrednost enot, ki jih kupujete v svojem naložbenem portfelju. 3. Začnete lahko z nizkimi mesečnimi zneski in jih pozneje povišate Triglav Skladi ponujajo enega od najnižjih minimalnih zneskov za varčevanje – začnete lahko že s 30 evri mesečno. Tako želimo finančno svobodo približati vsem – od mladih, ki šele oblikujejo svojo finančno stabilnost, do tistih, ki zaradi drugih finančnih obveznosti ne utegnejo na stran dati višjih zneskov. Čeprav v varčevalnem načrtu določite mesečni znesek, je tako varčevanje popolnoma prilagodljivo. Če vam uspe ustvariti presežna sredstva, jih lahko kadarkoli vplačate v varčevalni načrt. Hkrati pa lahko izkoristite začasno prekinitev plačevanja (moratorij), če nekaj časa ne morete vplačevati predvidenih zneskov v varčevalni načrt (prekinitev lahko traja do 12 mesecev).

Pridobite osebni varčevalni načrt

O prednostih načrtovanega varčevanja v skladih je spregovoril tudi Ernes Suljić, višji skrbnik strank v Triglav Skladih: »Varčevalni načrt priporočam vsem, ki nočejo biti finančno odvisni od drugih in želijo poskrbeti zase in za svoje najbližje. Z varčevalnim načrtom je vlagatelj veliko bolj miren, ker se mu znesek vloženih sredstev iz meseca v mesec povečuje. Samo pomislite, kako bi se počutili danes, če bi se pred 5 leti odločili za mesečno varčevanje? Verjetno veliko bolje. Prav tako pa je varčevalni načrt več kot odlična izbira tudi, če želite biti posredni lastnik največjih svetovnih korporacij, kot so Apple, Tesla, Microsoft.« Med ključnimi prednostmi takšnega varčevanja Suljić navaja še, da so vlagatelji deležni donosov skozi celotno obdobje. Poleg tega za dodatne donose poskrbita metoda povprečnega stroška in obrestno obrestni račun.

Ernes Suljić vabi, da donose, ki jih narekuje obrestno obrestni račun, preverite v vlagateljskem kalkulatorju. Foto Jernej Lasic

Kot še poudarja strokovnjak iz Triglav Skladov, je varčevalni načrt pomemben prvi korak, ko se odločite za dolgoročno varčevanje. Zato vas vabi, da pripravo načrta prepustite strokovnjakom, ki vas bodo usmerili, kako najbolj preudarno priti do cilja. Svetovalci Triglav Skladov so vam z odgovori na vaša vprašanja na voljo tako po e-pošti (info@triglavskladi.si) kot po telefonu (080 10 19).

Če bi pred posvetom s finančnimi strokovnjaki želeli izvedeti še več o finančnem načrtovanju in kapitalskih trgih, vas vabimo k prebiranju prispevkov v rubriki Donosni nasveti.

Rešite anketo o varčevanju:

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in Ključni podatki za vlagatelje (v nadaljevanju: KIID). Prospekt, KIID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani družbe (www.triglavskladi.si). Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja, in/ali sedanjih tržnih pogojev, in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Triglav Skladi.