Analiziranje kriptotrga zahteva specifično znanje

Kriptovalute so še vedno zelo priljubljene, vendar se večina ljudi ukvarja z vprašanjem, kam in koliko vlagati ter kakšna so pri tem tveganja.

Na področje upravljanja digitalnega premoženja je na začetku aprila vstopila tudi družba Ilirika Kripto svet. Glavno vodilo pri uresničevanju poslanstva te družbe so, kot pojasnjujejo, prav vprašanja (kje, kaj in koliko), ki si jih postavlja vsak skrben in moder investitor. In kako posameznik lahko pristopi v svet kriptovalut prek Ilirike Kripto svet in kakšne postopke mora pri tem opraviti? »Ilirika Kripto svet ponuja individualno upravljanje premoženja. Stranka gre ob pristopu skozi standardni postopek identifikacije, ocene tveganja, politične izpostavljenosti, ugotavljanja davčnega rezidentstva in tako dalje,« pojasnjuje Kristjan Dekleva, vodja upravljanja digitalnega premoženja v Iliriki Kripto svet. Hkrati dodaja, da je do konca promocijskega obdobja najnižji znesek za pristop 5000 evrov, sicer pa 15.000 evrov.

Prednosti za posamezne vlagatelje

In kakšne so prednosti za posameznega vlagatelja, če v kriptosvet vstopa prek vaše družbe oziroma če bi vse to počel sam? »Ilirika Kripto svet zagotavlja predvsem varno in institucionalno okolje za vlagatelje, ki so zainteresirani za vlaganje na kriptotrg, a morda nimajo časa, volje ali specifičnega znanja za analiziranje in spremljanje trga, ki ima svoje specifike, in v marsičem ni primerljiv s klasičnimi kapitalskimi trgi,« pojasnjuje Dekleva in dodaja, da poleg tega poskrbijo tudi za operativno varnost sredstev in varnostne mehanizme. In s tem prevzamejo z ramen vlagateljev včasih tudi zelo veliko tveganje in vir živčnosti. Že do zdaj je bil izražen velik interes za vstop v Iliriko Kripto svet, pravi Dekleva in dodaja, da se interes konstantno povečuje skladno s prepoznanostjo Ilirike Kripto svet kot tovrstnega ponudnika.

Naložbene strategije in zaščita vlagateljev

Kakšna so tveganja pri investiranju v kriptovalute

Kristjan Dekleva je še pojasnil, da njihovi sodelavci skozi razgovor ocenijo naložbene cilje stranke in njeno pripravljenost sprejemanja tveganj ter nagnjenost k tveganjem – in na podlagi teh informacij stranki predlagajo naložbeno strategijo, ki se tem ciljem in omejitvam najbolj približa. »Po prvem nakupu naši sodelavci aktivno spremljajo trg in portfelj prilagajajo glede na trenutno dogajanje. Naša primarna naloga je tudi operativna zaščita sredstev vlagateljev. Kriptoindustrija se zelo nanaša na lastno odgovornost vsakega posameznika, kjer se je v poplavi različnih načinov operativne varnosti sredstev včasih težko najti najbolj optimalen način varovanja računa. Ilirika Kripto svet poskrbi za varnostne mehanizme, kot so 2FA, deljena gesla, whitelisting, time-lock transakcij in tako dalje,« pravi Dekleva in dodaja, da periodično tudi objavljajo povzetke gibanja trga in organizirajo različna izobraževanja vlagateljev.

Tveganja, povezana z investiranjem v kriptovalute, so v grobem v dveh sklopih: tržno tveganje in operativno tveganje. Tržno tveganje se nanaša na tveganje volatilnosti cene posamezne kriptovalute, še pravi vodja upravljanja digitalnega premoženja v Ilirika Kripto svet. »Dejstvo je, da je že bitcoin zelo volatilen, kaj šele nekatere manjše kriptovalute. Vlagatelji morajo biti pripravljeni na tako volatilnost, tako navzgor kot navzdol. Najpomembneje je, da vlagatelji nikoli ne investirajo več, kot so pripravljeni izgubiti, ker to lahko povzroči veliko živčnosti in posledično prodajo sredstev v najslabšem možnem trenutku.«

Medtem pa se, kot še pojasnjuje sogovornik, operativno tveganje nanaša na tveganje dostopa do sredstev, ali njihove izgube zaradi neadekvatnih postopkov in procesov. »Ilirika Kripto svet tudi pri tem poskrbi za varnostne mehanizme, kot so 2FA, deljena gesla, whitelisting, time-lock transakcij in tako dalje.«

Shranjevanje kriptovalut

Na vprašanje, kje so shranjene kriptovalute in kako jih lahko posamezni vlagatelj dviguje oziroma unovčuje, pa Kristjan Dekleva odgovarja, da so kriptovalute shranjene pri partnerskih menjalnicah, pri katerih imajo odprte račune. »Glede na prihodnje povpraševanje in razvoj bomo razmislili o lastnih skrbniških denarnicah. Vlagatelji lahko vplačajo in si izplačajo samo evre; trenutno ne omogočamo prenose kriptovalut.«

Za storitev gospodarjenja z virtualnimi valutami Ilirika Kripto svet zaračunava upravljavsko provizijo, ki je obračunana od sredstev v upravljanju, in delitev dobička, ki je vezana na najvišjo vrednost sredstev v celotnem obdobju od podpisa pogodbe do obračuna. »Provizije so odvisne od kompleksnosti same trgovalne strategije in znašajo od enega do 2,5 odstotka za upravljavsko provizijo ter pet do dvajset odstotkov za delitev dobička.« Davčna ureditev glede obdavčitve virtualnih valut ni opredeljena in je v pripravi. To posledično pomeni, da do nadaljnjega trgovanje in naložbe v kriptovalute niso predmet obdavčitve.

Naj spomnimo še na anketo, ki jo je za Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov marca izvedla družba Valicon med 1017 ljudmi, starimi med 18 do 65 let. Anketa je pokazala razmeroma nizko stopnjo finančne pismenosti in to, da 62 odstotkov vprašanih varčuje, največ med njimi do 50 evrov na mesec. V primerjavi z raziskavo iz leta 2015 se je delež tistih, ki varčujejo, povečal za sedem odstotnih točk. Za deset odstotnih točk na 46 odstotkov pa se je povečal delež tistih, ki varčujejo namensko. Če bi imeli 10.000 evrov, ki bi jih lahko namenili izključno varčevanju, bi tretjina vprašanih sredstva namenila v naložbe v plemenite kovine, četrtina pa v nepremičnine in kriptovalute.

