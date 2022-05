Prejšnji teden se je na trgu kriptovalut zgodil tako imenovani »črni labod«. Stabilna valuta UST (terra USD), s tržno kapitalizacijo 18 milijard dolarjev, je izgubila 1: 1 vezanost na vrednost ameriškega dolarja. Dogodek naj bi bil posledica koordiniranega napada zlonamernih akterjev, ki so izigrali algoritemski protokol in povzročili vsesplošno paniko na trgu.

Domen Kregar, upravljalec digitalnega premoženja v Ilirika Kripto svet, pojasnjuje, da je bil rezultat vsega skupaj ta, da je UST izgubil vrednost in je po sedanjih cenah vreden 12 centov. Vlagatelji so tako izgubili velik del svojega »netveganega« portfelja.

Kako se je lahko zgodila takšna implozija protokola?

Najprej je treba razumeti delovanje ekosistema Terra (Luna) in njenih stabilnih kovancev. Terra (Luna) je svoj blockchain zgradil na podlagi tehnologije IBC in je bil torej del ekosistema Cosmos. »Šlo je za vodilni decentralizirani protokol veriženja podatkovnih blokov za algoritmične stabilne kovance, na katerem je bilo aktivnih več stabilnih kovancev vezanih na različne svetovne valute. Običajno je vrednost stabilnih kovancev podprta z osnovnim sredstvom, investitorjem je v vsakem trenutku omogočena zamenjava stabilnega kovanca za osnovno sredstvo – na primer 1 tether (USDT) lahko vlagatelji zamenjajo za en ameriški dolar. V primeru Terre (Luna) je vrednost stabilnih kovancev držal programski algoritem, ki je to počel s spodbujeno arbitražo. Poenostavljeno: šlo je za simbiozo med stabilnim kovancem UST in Luno,« pojasnjuje Domen Kregar.

Protokol je v času, ko je bila vrednost UST nad vrednostjo dolarja, uničeval Luno in s tem nižal vrednost stabilnemu kovancu. »Po drugi strani je v času, ko je bila vrednost UST pod vrednostjo dolarja, ustvarjal Luno in tako zviševal vrednost stabilnega kovanca. To lastnost protokola naj bi zlonamerni igralci na trgu izkoristili in sprožili tako imenovano spiralo smrti. Z napadom so destabilizirali vrednost UST, kar je sprožilo nesigurnost na trgu in investitorji so začeli množično prodajati stabilni kovanec. To je pomenilo dodatno razvrednotenje UST, v bran je protokol začel ustvarjati Luno v želji, da se cena UST stabilizira. Izkazalo se je, da je bila panika na trgu prevelik zalogaj za protokol, ki mu ni uspelo ubraniti vrednosti stabilnega kovanca. Po drugi strani pa se je natisnila tolikšna količina Lune, da se je cena povsem razvrednotila. Neljubi dogodek je pomenil, da je vrednost Lune strmoglavila s 120 dolarjev na 0,00002 dolarja, trgovanje z Luno so umaknile vse večje menjalnice. Tako je med kolapsom Lune in UST s trga izpuhtelo približno 35 milijard dolarjev.«

Dogodek je dobro opozorilo vlagateljem, še pravi Domen Kregar, da nič ni nemogoče. Luna in UST sta bila 8. maja med desetimi največjimi kriptovalutami po tržni kapitalizaciji, zdaj sta brez vrednosti.

Korelacija z Nasdaqom

Kriptovalute še naprej sledijo trendu tradicionalnih delniških trgov. April je na ameriškem delniškem trgu minil v znamenju medveda, najbolj so bile izpostavljene delnice visokotehnološkega sektorja. Bloomberg je aprila poročal, da je korelacija med bitcoinom in Nasdaqom (splošni ameriški delniški indeks, ki je močno ponderiran v smeri tehnološkega sektorja) dosegla najvišjo izmerjeno raven v svojem obstoju. »Interpretacija korelacije je takšna: kamor gre cena Nasdaqa, tja gre praviloma tudi cena bitcoina. Torej, če želimo predvideti, kaj se bo dogajalo s cenami kriptovalut, moramo najprej razumeti dejavnike, ki vplivajo na vrednost delnic ameriškega tehnološkega sektorja. Splošna makroekonomske razmere trenutno niso naklonjene trgom tveganega kapitala. Fedovo zviševanje obrestne mere, rast števila okuženih na Kitajskem ter agresija v Ukrajini so dogajanja, ki zmanjšujejo pripravljenost vlagateljev po tveganju.«

Trg kriptovalut je od začetka novembra lani v trendu padanja. Vrednost bitcoina je prejšnji teden dosegla novo lokalno dno pri ceni 24.226,3 evra, nazadnje je bitcoin pri taki ceni trgoval 22. junija 2021. Tudi največji optimisti so morali v zadnjih dneh položiti svoje orožje in prilagoditi stališča glede trga. Vzrok za velik padec cen na trgu kriptovalut je bilo dogajanje okoli protokola, imenovanega Terra (Luna), je še dejal Domen Kregar.