Digitalne finančne storitve v porastu

Digitalne tehnologije postajajo ključni dejavnik za uporabnike finančnih storitev, saj so preoblikovale plačila, posojila, zavarovanja in upravljanje premoženja. Po svetu in pri nas so digitalne finančne storitve in finančna tehnologija vedno bolj razširjene.

Digitalizacija področja finančnih storitev je potrošnikom prinesla številne koristi, a tudi izzive, ki so jim izpostavljeni ranljivi potrošniki in tisti, ki ne želijo poslovati digitalno, so ob nedavnem svetovnem dnevu pravic potrošnikov poudarili na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Dodali so, da je trend negotovinskega plačevanja močno pospešila tudi pandemija covida-19.

Število uporabnikov spletne banke se je po podatkih Banke Slovenije od leta 2015, ko jih je bilo 791.460, do konca lanskega leta povečalo na 1,05 milijona; število uporabnikov mobilne banke pa je z 207.106 ob koncu leta 2015 poskočilo že na 1,11 milijona ob koncu lanskega leta.

Do leta 2024 naj bi število potrošnikov, ki uporabljajo digitalne finančne storitve, po vsem svetu preseglo 3,6 milijarde, pa napovedujejo v organizaciji Consumers International, ki združuje 200 potrošniških skupin iz 100 držav.

Pogosto uporabljane plačilne kartice

Več kot polovica prebivalcev Slovenije je v zadnjih šestih mesecih za plačilo v fizični trgovini najpogosteje uporabila plačilno kartico, ki postaja vse bolj priljubljeno plačilno sredstvo vseh generacij. Kot je pokazala nedavno objavljena raziskava podjetja MasterCard, so poleg kartice in gotovine sodelujoči v raziskavi, opravljeni med 15. in 22. novembrom 2021 na vzorcu 1015 odraslih različnih starostnih generacij, v zadnjega pol leta plačevali tudi z mobilno denarnico, takojšnjim plačilom Flik, QR-kodo in prek aplikacije prodajalca.

Za 71 odstotkov vprašanih je izmed vseh plačilnih metod kartica najustreznejša pri opravljanju fizičnih nakupov zato, ker omogoča pregledno sledenje izdatkom. Poleg tega ji pripisujejo še prednosti, kot so hitrost, brezhibnost in varnost pri dokončevanju transakcije pa tudi široka sprejetost pri prodajalcih.

Zaradi hitrih sprememb so se potrošniki bolj preusmerili na kartična, brezstična plačila in tudi na spletno nakupovanje. Večina vprašanih, 91 odstotkov, je tako menila, da bi jim moralo biti v fizični trgovini vedno omogočeno plačilo s kartico; 82 odstotkov jih meni, da je ta možnost temeljni steber digitalnega gospodarstva.

Preglednost sledenja izdatkom

Tudi banke kot prednosti poudarjajo preglednost sledenja izdatkom. In kako je to videti v praksi? V SKB banki, d. d., Ljubljana na primer poudarjajo, da lahko komitenti porabo na kreditnih karticah spremljajo v njihovi spletni ali mobilni banki. Poleg tega lahko plačilo nakupa enostavno razdelijo na več obrokov, in to na kateremkoli prodajnem mestu doma in po svetu ter tudi pri spletnem nakupovanju.

»V eni uri po nakupu s kreditno kartico se lahko odločite, ali želite svoj nakup obročno odplačevati, možno je na dva do 24 obrokov, pri čemer je minimalni znesek obroka 25 evrov,« še pojasnjujejo v SKB banki. Prav tako lahko stranke katerokoli obveznost na kreditnih karticah predčasno v celoti ali delno poplačajo. Ker pa na poti doma in v tujini nikoli ne vemo, kaj se nam lahko pripeti, v banki zaradi varnosti omogočajo tudi zavarovanje kartic plus.

V banki ponujajo tudi mobilno aplikacijo Flik – ki je bila kot plačilno sredstvo navedena tudi v zgoraj omenjeni raziskavi – za takojšnja brezstična plačila oziroma prenos sredstev z enega računa na drugega v nekaj sekundah. »Za transakcijo je dovolj že, da imate v svojem mobilnem telefonu shranjeno prejemnikovo telefonsko številko ali elektronski naslov,« še pojasnjujejo.

Obenem poudarjajo, da je njihov potrošniški kredit edinstven v Sloveniji, saj je samo pri njih višina obrestne mere določena glede na znesek kredita in ne na dobo odplačevanja. »Potrošniški kredit lahko do določene višine in do ročnosti sedem let dobi potrošnik brez zavarovanja. Za višje zneske pa so na voljo zavarovani potrošniški krediti, katerih višina je skoraj neomejena, seveda glede na kreditno sposobnost posameznika,« še pravijo v SKB banki in dodajajo, da obstoječim strankam lahko potrošniški kredit odobrijo brez potrdil delodajalca, vlogo za odobritev pa lahko enostavno oddajo kar v spletni ali mobilni banki.