Gospodarstvo je kot voda, nekako najdemo pot

Na prvi okrogli mizi današnje Delove poslovne konference, ki zaključuje večmesečno poslovno kampanjo Kapitalski trgi, je beseda tekla o bankah in investicijskih družbah

Po podatkih ATVP je v sklade lani prišlo za 375 milijonov evrov sredstev. Alfi skladi so se pojavili kot lokalen kapitalski trg, pravi Matjaž Filipič, soustanovitelj in direktor Alfi skladov.

In kako ocenjuje uspešnost prvih projektov skladov Alfi in Generali Natalija Stošicki, direktorica za razvoj produktov in programe EU, SID banka? Kaj so lekcije in popotnica za naprej? »Skladi so bili uspešni upravljalci tudi pri privabljanju zasebnih vlagateljev. To je mehanizem, ki je izredno pomemben za Slovenijo. Ogromno denarja leži, a se ga ne plemeniti, da bi financirali rast in razvoj podjetij ter da bi podjetja lahko krepila položaj na mednarodnih trgih. V pokojninskih skladih, zavarovalnicah in v bankah je ogromno denarja,« odgovarja Natalija Stošicki.

Omenila je tri nove, netipično bančne produkte, s katerimi nadgrajujejo možnosti vlaganj.

Delova poslovna konferenca Kapitalski trgi 2022 na Gospodarski zbornici Slovenije 31.05.2022. FOTO: Blaž Samec/Delo

Eden od produktov je pomemben za raziskovalno sfero, dodaja. Država je doslej v glavnem financirala raziskave na univerzah, ne pa tudi v gospodarstvu. Drugi sklad je klasični sklad, namenjen start up podjetjem, katerim je treba zagotoviti obsežna sredstva za rast in zagon. Tretji sklad je vezan na demografsko sliko v družinskih podjetjih. Večina menedžerjev v teh podjetjih se bliža 60. letu in že iščejo naslednika. Dva 50-milijonska sklada zasebnega kapitala bosta financirala družinska podjetja in njihov nadaljnji razvoj.

Kaj pa mali nepoučeni vlagatelj?

Mali nepoučeni vlagatelj je v grobem omejen na bančne vloge, vzajemne sklade in naložbena življenjska zavarovanja, morda še na nekaj zlata in kripto valut v zadnjem času. Kako pa lahko vstopa v ostale naložbene razrede? Luka Podlogar, predsednik uprave, Generali Investments pritrjuje, da male vlagatelje naložbe zelo zanimajo. Zakonskega okvira ta hip ni, obstaja pa v vladnih predalih zakon o alternativnih oblikah investicijskih skladov. Danes so mali vlagatelji omejeni na kupovanje manjših stanovanjskih nepremičnin, ki imajo nižji donos kot poslovne nepremičnine.

Delova poslovna konferenca Kapitalski trgi 2022 na Gospodarski zbornici Slovenije 31.05.2022. FOTO: Blaž Samec/Delo

Od neslavnega konca Poteze je minilo več kot 10 let. Mlajših akterjev to ne boli, starejši akterji pa so še vedno previdni. S kakimi potezami v Alfi skladih vlagateljem zagotavljajo, da se ne bo zgodilo nekaj podobnega? Ni slabega posla, vse je stvar cene, odgovarja Matjaž Filipič. »Dodano vrednost lahko ustvarjaš lokalno – na območju Slovenije in Hrvaške, denimo,« dodaja. Dobri projekti vedno dobijo denar, je prepričan Filipič. Ali so slovenski podjetniki tudi dovolj podjetni? Mentaliteta podjetnikov s sosednje Hrvaške je po njegovem drugačna: vse se da. Slovenska mentaliteta je bolj »germanska«: dobro narediti, pa več narediti, kot si obljubil.

Prek slovenskih vzajemnih skladov pristane na ljubljanski borzi le par odstotkov domačega premoženja. Mi torej »pomagamo« tujim podjetjem. Zakaj skladi ne vlagajo več doma? Ali smo pregovorno premajhni, ni likvidnosti ali manjka dobrih zgodb? Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Skladov pravi, da so vzajemni skladi najboljša oblika investiranja. Slovenski kapitalski trg po njegovem zagotavlja premalo likvidnih naložb.

Finančna pismenost se sicer dviguje, a kaj je ključni razlog, da se ljudje počutijo tako varni z vlogami na bankah, kjer realno sedaj izgubljajo med 5 in 10 odstotkov letno? Matjaž Lorenčič, član uprave Ilirika, borznoposredniška hiša, meni, da je to vseprisotno vprašanje v slovenskem prostoru. Odgovor gre med drugim iskati v strahu in pasivnosti ljudi. Strankam dajemo odprte odgovore, zagotavlja. Kvantnega preskoka glede nakopičenih milijard najbrž ne moremo pričakovati. Mlajše generacije so že bolj osveščene, dodaja. Dobivajo kontakt s finančnimi instrumenti, možnostjo naložb … Gospodarstvo je kot voda, nekako najdemo pot …, pravi. Zato: »Pridobivajte informacije,« poziva ljudi.

Delova poslovna konferenca Kapitalski trgi 2022 na Gospodarski zbornici Slovenije 31.05.2022 . FOTO: Blaž Samec/Delo

Privilegij premožnih

Bolj premožni Slovenci imajo pri upravljanju in plemenitenju premoženja privilegij, saj so s pomočjo raznolikih svetovalcev bolje informirani in imajo dostop do kvalitetnih specifičnih naložb, ki si jih lahko privoščijo … sicer tudi manj likvidnih in dolgoročnih. Kako bi lahko za maso dvignili finančno pismenost in s tem prispevali k večji poglobitvi kapitalskega trga? Jošar meni, da so banke v prejšnji letih naredile velik preskok pri transformaciji sredstev, ki se nabirajo na računih. Vprašanje finančne pismenosti pa je njegovem domača naloga že za osnovno šolstvo.

Po podatkih mag. Anite Stojčevske, glavne izvršne direktorice SKB banke, je vlaganje v sklade v zadnjih letih zelo naraslo. Stranke želijo vlagati tja, kjer imajo donos, vse je vezano na pismenost. Ljudi je treba ozaveščati tudi o tveganjih, je prepričana. Negativna obrestna mera je zagotovo spodbudila ljudi, da so začeli razmišljati o alternativnih vlaganjih.