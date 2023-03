Inflacija je neusmiljena do vaših prihrankov. Kako torej varčevati?

Vsem ljudem je skupno, da imajo določene finančne cilje in sanje v življenju, ki jih želijo doseči. Pomislite, kakšni so vaši – morda si želite oditi na eksotično potovanje, kupiti hišo ali avto, zagotoviti kakovostno izobrazbo za svoje otroke ali pa si preprosto zgraditi finančno varno prihodnost.

Je načrtovanje finančne prihodnosti res tako zapleteno?

Hitro pa najdemo razlike v znanju in razumevanju osnovnih finančnih konceptov, kot so obrestne mere, inflacija, tveganje in donosnost naložb, upravljanje proračuna ter uporaba denarja za doseganje svojih ciljev. A le, če razumete, kako delujejo finance, lahko pravilno načrtujete svoje prihodnje korake in dosežete finančne cilje.

Janez Srebot, višji skrbnik področja prodaje v Triglav Skladih, poudarja tudi, da je »poleg vsaj osnovne finančne pismenosti za načrtovanje urejenih financ in varne prihodnosti pomembno tudi, da o svojih ciljih ne razmišljate preveč ohlapno«. S tem namreč tvegate, da jih ne boste nikoli dosegli. Vsako varčevanje je treba načrtovati in si že na začetku postaviti jasne cilje, kdaj in koliko želite privarčevati ter kaj morate za to narediti.

Prvi koraki do učinkovitega varčevanja

Uspešno ravnanje z denarjem in načrtovanje finančnih ciljev zato obsega vsaj naslednje korake:

Poučite se o osnovnih finančnih pojmih. Spremljajte zapise finančnih strokovnjakov, finančne podkaste in druge strokovne vsebine. Začnite spremljati svoje prihodke in izdatke. S tem boste dobili natančno sliko svojih financ in ugotovili, kje lahko morda še kaj privarčujete ali kje lahko porabo denarja racionalizirate. Zastavite si finančne cilje in orišite časovni okvir, kdaj bi jih želeli doseči. Pretehtajte vrste naložb, ki so vam glede na vaše cilje in časovni okvir na voljo, z naslednjih petih vidikov:

Stroški Ali vemo, koliko nas stane določena naložba, ali nas bodo neznani stroški presenetili, ko bomo potrebovali denar? Varnost Ali lahko mirno spimo ob določeni naložbi? Preglednost Ali v vsakem trenutku vemo, koliko imamo sredstev in kje so naložena? Likvidnost Ali lahko naložbo v vsakem trenutku unovčimo? Donosnost Ali poznamo možnosti donosa svoje naložbe (nizka/srednja/visoka)?

Ali kot razlaga Janez Srebot: »Ko se odločate za določeno naložbo, morate točno vedeti, kakšno ceno boste za to plačali. Na donosnost ne vplivajo le stroški, ampak tudi stopnja varnosti in likvidnost. Zavedati se morate tudi tveganj in koliko ste jih pripravljeni sprejeti. Ker je življenje nepredvidljivo, je pomembno, da že vnaprej veste, kdaj lahko dostopate do svoje naložbe ter koliko je vredna v določenem trenutku.«

A pri načrtovanju se je težko poglobiti dovolj, da bi preučili vse spremenljivke, pa tudi časovno ne vemo vedno, kdaj bomo sredstva potrebovali in koliko. Preden se odločimo, katere vrste naložb bomo izbrali, je zato priporočljiv pogovor s strokovnjakom. Dober svetovalec vam bo podal odgovore na vaša vprašanja, obenem pa vas bo tudi opozoril na vse pasti in priložnosti, povezane z vašo prihodnostjo.

Rešitev je še lažja: prijavite se na brezplačen webinar

Če še niste pripravljeni na osebni pogovor z naložbenim svetovalcem, vas vabimo, da prvi korak do doseganja svojih finančnih ciljev storite z udeležbo na informativnem webinarju Vztrajnost za finančno varnost: strategija za učinkovito varčevanje, ki ga organizira družba Triglav Skladi. Udeležba je brezplačna.

Webinar bo 19. aprila ob 14. uri, na njem pa vam bosta strokovnjaka Triglav Skladov, Janez Srebot in Vid Pajič, direktor področja analiz v Triglav Skladih, med drugim razložila več o lastnostih različnih naložb. Poleg tega vam bosta predstavila, kako lahko tudi sami ugotovite, katere naložbe so primerne za vas, in kako se z metodo povprečnega stroška oz. strategijo DCA bolje zaščitimo pred nihanji na kapitalskih trgih.

Brez skrbi, tudi če 19. aprila nimate časa, bomo iz Triglav Skladov vsem prijavljenim poslali posnetek vsebine.

