Investirajo v podjetja z dobro idejo

Sklad zasebnega kapitala Alfi PE je neodvisen sklad, katerega cilj je, da se podjetja v portfelju uspešno razvijajo in dolgoročno rastejo ter zagotovijo razvoj svojih strateških planov. Sklad ima dostop do transakcij, ki jih na borznem trgu ni, saj investira v večinske deleže v uspešnih in stabilnih družbah, ki so običajno organizirane kot družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), pojasnjuje direktor in partner Alfija PE Tone Pekolj in dodaja, da zato naložbe v tovrstna podjetja tudi niso podvržene visoki volatilnosti, kot smo jim priča na borznih trgih.

»Mnoga slovenska podjetja znajo razviti in izdelati dober produkt, a jim primanjkuje znanja s področja financ, upravljanja in internacionalizacije podjetja, in to so področja, ki jih še posebej razvijamo. Presežke denarnih sredstev redno izplačujemo investitorjem v obliki dividend. Sklad Alfi PE je v letih 2020 in 2021 skupaj izplačal 3,79 milijona evrov dividend, kar pomeni 8,6-odstotni donos na vplačana sredstva. Tudi letos bomo izplačali dividendo v višini najmanj dveh milijonov evrov,« še pojasnjuje Tone Pekolj.

Alfi PE je edini sklad zasebnega kapitala v slovenskem lastništvu s slovenskimi upravljavci, zaradi česar bolje razumemo panoge, kjer je več posebnosti in je potreben velik angažma predstavnikov sklada, še pravi sogovornik. Tak primer je veterina, ki je zelo razpršena in ima polno posebnosti, po drugi strani pa je to tudi velika prednost, saj skladu Alfi PE podjetniki ravno zaradi kredibilnosti zaupajo.

V portfelju osem podjetij iz petih panog

V naložbenem portfelju ima Alfi PE trenutno osem podjetij iz petih različnih panog, ki so lani skupaj ustvarila več kot 121 milijonov evrov prihodkov, 16 milijonov evrov EBITDA in zaposlujejo 1027 ljudi. Sklad sledi cilju razpršitve premoženja v različna podjetja iz različnih panog. Podjetjem v portfelju pa je skupno, da so v večinski lasti sklada Alfi PE, manjšinski delež pa je praviloma v rokah zaposlenih. »Vsa podjetja vodijo profesionalni menedžerji, s katerimi smo bodisi partnerji v lastništvu bodisi imamo vzpostavljene druge mehanizme, ki zagotavljajo, da imamo vsi isti cilj – zagotavljati rast, širitev in razvoj podjetij,« še pojasnjuje Pekolj.

Najbolj tipična naložba je običajno v razponu med tremi in 12 milijoni evrov za večinski lastniški delež, pravi Tone Pekolj. FOTO: osebni arhiv

V njihovem portfelju so podjetja, kot sta Trival antene, proizvajalec komunikacijske opreme, ki visokotehnološke antene in antenske stebre prodaja po vsem svetu, ter Prevent & Deloza, vodilni proizvajalec zaščitne opreme za najzahtevnejše uporabnike (zdravstvo, gasilci, policija, vojska, industrija). Ta je aprila končal nakup večinskega deleža v nemškem podjetju Askö GmbH, specializiranem za izdelavo zaščitnih rokavic. Na področju zdravstva so investirali v ljubljanski Medilab in mariborski MDT&T, podjetji, specializirani za slikovno diagnostiko. Prisotni so tudi v trgovini, in sicer imajo v portfelju družbo Akids, ki je vodilni ponudnik igrač, opreme in oblačil za otroke v Sloveniji in na Hrvaškem, pod okriljem katerega delujejo blagovni znamki Baby center in Pikapolonica ter podjetje Apollo, prek katerega se izvaja veleprodaja izdelkov in opreme za otroke.

Na Hrvaškem so, kot pravi Pekolj, investirali v IT-podjetje Elektronički računi, ki se ukvarja z digitalizacijo in avtomatizacijo poslovanja. Nazadnje so investirali v veterino, kjer so že vstopili v Veterinarsko bolnico Slovenska Bistrica, v fazi izvedbe pa je vstop v lastništvo Veterinarske bolnice Lenart in Veterinarske postaje Šmarje pri Jelšah. V zaključni fazi dogovorov je po Pekoljevih besedah še nekaj dodatnih veterinarskih klinik po vsej Sloveniji.

Kdo so ciljna podjetja

Sklad investira pretežno v slovenska podjetja, lahko pa tudi v podjetja s sedežem na Hrvaškem. »Naložbe v druge države so možne, kadar se kupuje podjetja kot način širitve obstoječih portfeljskih naložb. Investiramo lahko v mala, srednja in srednje velika podjetja, kar nam daje veliko možnosti za investiranje. Bolj od velikosti nam je pomembno to, da imajo ciljna podjetja potencial za rast, širitev in razvoj, da imajo zdrav denarni tok, vzdržno preteklo rast, dobro idejo in izvozno usmerjenost. Zanimajo nas naložbe v podjetja iz acikličnih ali (cikličnih) hitro rastočih sektorjev, z visoko dodano vrednostjo, ki imajo specifično industrijsko znanje (deficitarni know-how), pri katerih prepoznamo konkurenčne prednosti in kjer za panogo veljajo potencialno višje (visoke) vstopne ovire,« pravi direktor Alfija PE.

Na področju zdravstva je Alfi PE investiral tudi v ljubljanski Medilab. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na vprašanje, koliko lahko znašajo naložbe v posamezno podjetje in kakšna je doba investiranja, sogovornik odgovarja, da glede na naložbeni potencial sklad lahko v posamezno naložbo investira do 20 milijonov evrov. Njihova najbolj tipična naložba je običajno v razponu med tremi in 12 milijoni evrov za večinski lastniški delež. »Izkazalo se je, da je tukaj tržna niša največja, saj so to premajhni posli za tuje sklade in preveliki za večino posamičnih investitorjev.«

Sklad je bil po Pekoljevih besedah ustanovljen za deset let, pri čemer v prvih petih letih lahko investira, zadnjih pet let pa prodaja lastniške deleže oziroma izvaja izstope iz naložb. »Naložbeno obdobje se predčasno konča tudi, če sklad investira več kot 75 odstotkov zbranih zavez. Sklad Alfi PE se temu cilju hitro približuje in v letu 2023 že načrtujemo ustanovitev novega PE-sklada.«

Med vlagatelji tudi mednarodne institucije

Sklad Alfi PE je zbral 70 milijonov evrov zavez vlagateljev, kar je bil najvišji možni znesek po pravilih sklada. Poleg zaveze iz programa Segip v višini 25 milijonov evrov so dodatno pridobili 45 milijonov evrov zavez vlagateljev. »Ponosni smo, da so med našimi vlagatelji tako mednarodne institucije, pokojninski skladi in pokojninske družbe kot tudi mnoga uspešna podjetja in posamezniki. Med najpomembnejšimi cilji sklada je tudi ustvarjanje kapitalskega donosa za investitorje. Ciljna letna stopnja donosa za investitorje znaša med 15 in 20 odstotki; v prvih treh letih delovanja ta cilj tudi uspešno dosegamo,« pojasnjuje Tone Pekolj.

Platforma za podjetnike, ki želijo partnerja za rast

V regiji so skladi Alfi postali platforma za podjetnike, ki želijo partnerja za rast, reševanje nasledstvenega izziva, ki potrebujejo sredstva za širitve s prevzemi ali pa za povečanje proizvodnih kapacitet in podobno, pravi Pekolj. »Predstavniki skladov se pogosto udeležujemo različnih konferenc, okroglih miz, predavanj, kjer ozaveščamo zainteresirano javnost o alternativnih možnostih za financiranje podjetij. Smo partner mnogim poslovnim bankam, s katerimi razvijamo nove rešitve in nadgrajujemo tradicionalne bančne pristope pri financiranju podjetij. Smo zaželen sogovornik mnogim stanovskim združenjem, kjer članom zagotavljamo podporo in jih izobražujemo.«

Po Pekoljevih besedah so vodilni regijski upravljavec alternativnih investicijskih skladov. Trenutno pod okriljem skladov Alfi deluje pet različnih alternativnih skladov z različnimi naložbenimi politikami. V upravljanju imajo že več kot 300 milijonov evrov, zaupa jim več kot 100 investitorjev, sredstva pa so investirana v več kot 50 projektov. Celotna ekipa šteje več kot 35 zaposlenih, je še pojasnil direktor Alfija PE Tone Pekolj.