Investiranje v podjetja z velikim potencialom za rast

Generali Growth Equity Fund (GEF) ima trenutno v naložbenem portfelju štiri podjetja iz regije, ki jim je skupno, da poslujejo v panogah, ki povečujejo pomen v naših življenjih in prinašajo nadpovprečno dodano vrednost ter sledijo trendom visokotehnološkega razvoja in trajnostnosti. Podpreti želijo, kot poudarjajo, ambiciozne podjetnike z znanjem, izkušnjami in visoko stopnjo osebne integritete.

Omenjena podjetja so: največji proizvajalec ekoloških papirnatih vrečk na Hrvaškem Eko papir, generator slovenske pridelave visokokakovostnega paradižnika na tehnološko najnaprednejši in do okolja prijazen način, podjetje Paradajz; Diverto, podjetje, ki ponuja celovite storitve informacijske varnosti, ter podjetje Proteini.si, ki je eden od vodilnih specializiranih trgovcev na področju športne prehrane ter izdelkov za zdravje in dobro počutje v regiji jugovzhodne Evrope.

Eko papir s sedežem v kraju Gola na Hrvaškem je izrazito izvozno usmerjen, saj ustvari približno 90 odstotkov prihodkov v tujini, največji izvozni trgi podjetja so Nemčija, Francija in Velika Britanija. Kot je še zapisano na spletni strani Generali GEF, letna proizvodnja podjetja znaša okoli 700 milijonov papirnatih vrečk. Glavni produkti so papirnate vrečke z ročaji in ravne papirnate vrečke, ki se uporabljajo za živilske izdelke (pekarski izdelki, sadje, zelenjava …).

Podjetje Paradajz je nosilec blagovne znamke premium paradižnika Lušt. Rastlinjaki v Renkovcih v Prekmurju se raztezajo na devetih hektarih s steklom pokritih površin, ob njih pa je mogoče najti še geotermalno vrtino in laguno, v katerih se zbira deževnica za zalivanje rastlin. Integrirana pridelava paradižnika ima strateško gledano odličen geografski položaj, na ta način so Luštni paradižniki na policah trgovin vedno sveži, kar se odraža v vsebnosti hranil, videzu in okusu, še piše na spletni strani.

Podjetje Diverto, ustanovljeno leta 2007 in s sedežem v Zagrebu, ponuja celovite storitve informacijske varnosti. Kot eden od vodilnih ponudnikov v regiji strankam ponujajo zaščito pred varnostnimi grožnjami, ki lahko povzročijo kršitve varstva podatkov, finančno izgubo in zmanjšano verodostojnost. Nabor storitev vključuje upravljanje, tveganja in skladnost, ocene in testiranja, izobraževanje in usposabljanje, odziv na incidente, storitve krepitve obrambe in varnostni operativni center (SOC).

Podjetje Proteini.si, ustanovljeno leta 2004, deluje na trgih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Avstriji. Kot je zapisano na spletni strani, podjetje predstavlja zanesljivega partnerja v panogi športne prehrane in je lastnik blagovnih znamk Proteini.si in Battery Nutrition. Z leti so hkrati postopoma pridobivali distribucijo in zastopstva za najbolj uveljavljene evropske blagovne znamke športne prehrane, katerih prodajni program obsega več kot 25 blagovnih znamk športne prehrane in več kot 2500 različnih artiklov, od tega več kot 1000 pod lastnima blagovnima znamkama.

Zanimanje za podjetja v perspektivnih panogah

Kot pojasnjujejo v Generali GEF, jih zanimajo podjetja v perspektivnih panogah, ki imajo odlične pretekle rezultate, ambiciozno vodstveno ekipo, z motivacijo po rasti podjetja in pripravljenostjo delati s finančnim vlagateljem. »Kot odgovoren sovlagatelj želimo sodelovati z ambicioznimi podjetniki, ki želijo svojo uspešno zgodbo nadgraditi. Slovenskim podjetniškim zvezdam pomagamo pri rasti v globalne zmagovalce,« še pojasnjujejo.

Sklad vlaga v mala in srednje velika podjetja in majhna mid-cap podjetja (do 500 zaposlenih). Primarni geografski fokus sklada je Slovenija, sekundarni pa sta Hrvaška in Madžarska.

Podjetjem lahko zagotovijo med dvema in 10 milijoni evrov kapitala, v izjemnih primerih pa tudi več. Ciljajo na manjšinske (okoli 25 odstotkov) ali večinske lastniške deleže (okoli 75 odstotkov), odvisno od potreb podjetja. Običajno pa je doba investiranja od pet do sedem let.

Program Segip

Naj spomnimo, da je Generali Growth Equity Fund (GEF) specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (Segip), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF).

Že omenjene naložbe sklada Generali GEF sofinancirata EIF in SID banka. Kot smo poročali v aprilu, pa je Generali GEF pri Agenciji za varstvo konkurence priglasil prevzem družbe Zobozdravstvo Diamant iz Celja, zasebne zobozdravstvene klinike.

Naj spomnimo, da se je ob vzpostavitvi programa SID banka zavezala, do bo za program Segip namenila 50 milijonov evrov lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov evrov pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Kot so takrat ob tem navedli, lahko z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev prek programa Segip celotna velikost sredstev, namenjenih za slovenska podjetja, preseže 150 milijonov evrov.