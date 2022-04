Kaj se lahko zgodi z vašimi prihranki v času inflacije

Danes je gospodarsko in finančno okolje nestabilno. Po dolgotrajni krizi, ki jo je povzročila pandemija covida-19, se svet spopada z novo resničnostjo. Vojna v Ukrajini je prinesla nove razsežnosti, negotovosti in ukrepe, ki vplivajo na vrednost evra, merjeno v dobrinah.

Zaradi vsesplošno višjih cen je znatno upadel indeks zaupanja potrošnikov, ki prikazuje stopnjo optimizma potrošnikov glede stanja gospodarstva. Z vrha EU opozarjajo, da bo pred vojno napovedana 4-% gospodarska rast v 2022 zelo težko dosegljiva. Indeks zahodnoevropskega trga MSCI Europe je marca zaostal za rastjo v ZDA in mesec sklenil z 0,42 % pozitivnega donosa.

Ameriška centralna banka Fed je prvič po letu 2018 dvignila ključno obrestno mero in tako začela cikel zaostrovanja monetarne politike. Za zategovanje denarne politike so se po pričakovanjih odločili tudi pri ECB in nekaterih centralnih bankah gospodarstev v razvoju.

Kaj se dogaja Na trenutno stanje na področju finančnih in gospodarskih trgov vpliva več dejavnikov, med katerimi lahko izpostavimo: visoko inflacijo,

krizno geopolitično situacijo na vzhodnem delu Evrope, ki vpliva na psihologijo vlagateljev (strah), posledično pa so vlagatelji pri svoji razporeditvi finančnega premoženja zelo konservativni,

nizke obrestne mere depozitov,

volatilnost na kapitalskih trgih,

neustrezna alokacija premoženja Slovencev v trenutnih razmerah in glede na demografske trende. Kakšna je rešitev za vaše prihranke?

Evro bo jutri, merjeno v dobrinah, vreden manj, kot je evro danes. FOTO: Pixabay

Zdi se, da so stroški osnovnih dobrin in storitev iz dneva v dan višji. Cene surovin in energentov vsemu temu dajejo poseben pečat. Če imate kaj denarja shranjenega pod žimnico, bi vas moralo ob vseh številkah zmraziti. Evro jutri bo namreč, merjeno v dobrinah, vreden manj, kot je evro danes.

Kaj to pomeni za vaše prihranke

Zaradi izjemno nestabilne situacije se znova postavlja vprašanje, kam s prihranki.

Da bi lažje razumeli vse okoliščine in vpliv razpoloženja vlagateljev na investicijske odločitve, so v družbi Generali Investments organizirali brezplačen finančni webinar z naslovom: "Imate prihranke na bančnem računu? 3 stvari, ki jih morate vedeti".

Ena od rešitev, ki vam jo bodo predstavili na webinarju, je portfelj – torej tako alokacijo svojega finančnega premoženja, da bi bila odporna proti vsaki krizi.

Pravilno strukturiran portfelj je vedno najboljša zaščita pred inflacijo in kakršno koli krizo. Kakšen je ta portfelj, boste izvedeli na finančnem webinarju družbe Generali Investments.

Preverite, kako lahko plemenitite prihranke, ko udobje depozita ne prinaša donosov. FOTO: Pixabay

Na webinarju bodo med drugim tudi izpostavili:

Kako lahko plemenitite prihranke, ko udobje depozita ne prinaša donosov, inflacija pa jih manjša?

Kako se zaščititi pred inflacijo v času volatilnih kapitalskih trgov?

Kateri naložbeni strategiji slediti v času velike volatilnosti na kapitalskih trgih?

Kratkoročni nihaji so priložnosti kupiti več in ceneje za dolgoročne vlagatelje.

Zakaj ne loviti dna? Ne čakajte boljše priložnosti. Investirajte zdaj, ker vas vsako zamujeno leto drago stane.

Prijavite se na brezplačen webinar "Imate prihranke na bančnem računu? 3 stvari, ki jih morate vedeti" in ugotovite, kje delate napako.

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje in prospekt. Generali Investments d.o.o., Ljubljana.

Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments