Kako premagati inflacijo in ohraniti vrednost svojih prihrankov

Že dolgo ni bilo takšnih razmer na finančnih trgih – visoka inflacija kroji naše življenje na številnih področjih, v nevarnosti so tudi naši prihranki, ki ležijo na bančnih računih ali – še huje – doma v predalu. Treba se je namreč zavedati, da ti prihranki izgubljajo vrednost zaradi manjše kupne moči denarja, saj lahko za isti znesek denarja kupimo manj. To pomeni, da za 10.000 evrov privarčevanega denarja danes dobimo veliko manj kot pred tremi leti.

Da bi ohranili vrednost svojih prihrankov, je zato smiselno, da razmišljamo o naložbi v sklade. Skladi so finančni instrumenti, ki nam omogočajo, da svoj denar vlagamo v različne vrste premoženja, kot so delnice, obveznice, nepremičnine itd.

Zakaj varčevati v skladih RAZPRŠENOST: razpršitev v več deset vrednostnih papirjev sklada blaži tveganje

razpršitev v več deset vrednostnih papirjev sklada blaži tveganje LIKVIDNOST: kadar koli lahko zahtevate izplačilo sredstev

kadar koli lahko zahtevate izplačilo sredstev FLEKSIBILNOST: prehodi med skladi in uravnavanje vrednosti vplačil po vaših željah





FOTO: Depositphotos

Kako varčevati v skladih

Naložba v sklade vam omogoča, da se izognete usodi bančnih depozitov. S pomočjo strokovnih upravljavcev skladov boste sredstva lahko naložili v različne oblike premoženja, kar povečuje možnost donosa in zmanjšuje tveganje. Pomembno je, da pri izbiri skladov upoštevate lastne cilje in tveganja, ki ste jih pripravljeni sprejeti.

Pri tem predlagamo, da upoštevate dragocene nasvete družbe Sava Infond, ki vam bodo olajšali upravljanje skladov:

Izberite naložbo glede na svoje potrebe in cilje, ne glede na pretekle donose. Pretekli donosi niso napoved prihodnjih. Ohranite realna pričakovanja glede donosnosti naložb. Povprečni letni donosi so lahko različni, vključno z negativnimi obdobji. Ne dovolite, da strah in pohlep vplivata na vaše naložbene odločitve. Držite se svojega naložbenega načrta in poskušajte izločiti čustvene vplive. Razmislite o postopnih vlaganjih, da se izognete ugibanju najboljšega trenutka za vplačilo. S postopnimi vplačili izkoristite povprečno nabavno ceno. Razpršite svoje naložbe v različne tipe vrednostnih papirjev, da zmanjšate tveganje in povečate možnosti donosa. Bodite potrpežljivi in se držite svoje naložbene strategije tudi v časih nihanj na trgih. Borznim padcem sledijo rasti in obratno. Ne sledite množici. Kupujte, kadar so množice prestrašene, in prodajajte, kadar vlada splošen optimizem. Daljši časovni horizont naložb povečuje verjetnost doseženega naložbenega cilja. Vsaj enkrat letno preglejte svoj portfelj in ocenite, ali še ustreza vašim potrebam in ciljem, saj se vaša osebna situacija stalno spreminja.

Kakšni skladi so primerna naložba za vas Na osnovi vaših podatkov, ki jih boste vnesli v vprašalnik na spletni strani družbe Sava Infond, boste dobili oceno najbolj primernih skladov glede na vaše potrebe in cilje. Hkrati lahko tudi izračunate, koliko lahko privarčujete s svojimi sredstvi. Ker je investicija v sklade kompleksnejša finančna odločitev, poiščite pomoč strokovnjakov, ki vam bodo pomagali sestaviti ustrezen naložbeni plan – kontaktirajte jih prek mreže partnerjev Sava Infond. V Infond skladih lahko že z nizkimi zneski varčujete za svoje prihodnje finančne cilje, kot so večji izdatki, nakup stanovanja, šolanje otrok ali brezskrbna starost.

Poskrbite za varno prihodnost vaše družine. FOTO: Depositphotos

Naložba, ki je v trendu: družbeno odgovorno investiranje

Trajnostne naložbe so vrsta naložb, ki upoštevajo okoljske, družbene in upravljavske dejavnike (dejavnike ESG) in vlagateljem omogočajo, da pri svojih investicijah prispevajo tudi k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti. Namen trajnostnih naložb je združevanje vrednosti in načel trajnostnega razvoja ter spodbujanje trajnostnih praks v podjetjih.

Pri trajnostnih naložbah se vlagatelji osredotočajo na podjetja in projekte, ki prispevajo k reševanju okoljskih izzivov, kot so podnebne spremembe, onesnaževanje voda in zraka ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Poleg tega se upoštevajo tudi družbeni vidiki, kot so spoštovanje človekovih pravic, zagotavljanje pravičnosti in enakosti ter promocija zdravega delovnega okolja. Upravljavski vidiki pa se nanašajo na transparentnost poslovanja, učinkovito upravljanje tveganj in etično vodenje podjetij.

Vlagatelji, ki se odločijo za trajnostne naložbe, želijo poleg finančnih donosov tudi pozitiven vpliv na družbo in okolje ter spodbujanje trajnostnega razvoja. FOTO: Depositphotos

Trajnostne naložbe postajajo vse bolj priljubljene, saj se povečuje ozaveščenost o pomembnosti trajnostnega razvoja in vpliva podjetij na družbo in okolje. Vlagatelji prepoznavajo dolgoročno vrednost in potencial donosa trajnostnih naložb ter njihov pozitiven vpliv na prihodnost.

Tudi v družbi Sava Infond vam omogočajo družbeno odgovorno investiranje.

Inflacija vpliva na vrednost naših prihrankov, vendar lahko s pravo izbiro naložbo v sklade premagate inflacijo in ohranite vrednost svojih prihrankov ter hkrati prispevate k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti. Preverite naložbene možnosti družbe Sava Infond in oplemenitite svoje prihranke.

Informacije o vidikih, povezanih s trajnostjo, so dostopne na www.infond.si/infond-druzbeno-odgovorni. Skladi so razvrščeni v kazalnike tveganja od 1 do 7 (od najmanjšega do največjega). Vse informacije v zvezi s tveganji najdete v dokumentu s ključnimi informacijami izbranega sklada na www.infond.si.

