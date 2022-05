Kakšne so razmere na kapitalskih trgih

Medijska hiša Delo bo večmesečno poslovno kampanjo Kapitalski trgi zaključila danes s poslovno konferenco na GZS v Ljubljani. Udeležence bo uvodoma pozdravil Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo, zatem pa bo sledil uvodni nagovor Sibila Svilana, direktorja Siqisa.

Na konferenci bo razmere na kapitalskih trgih predstavil Gorazd Belavič, direktor področja analiz v Triglav Skladih. Sledila bo okrogla miza na temo Banke in investicijske družbe, na kateri bodo sodelovali: Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Skladov, Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke, Matjaž Lorenčič, član uprave Ilirike BPH, Natalija Stošicki, direktorica oddelka za razvoj produktov in evropske programe SID banke, Matjaž Filipič, soustanovitelj in direktor Alfi Skladov, in Luka Podlogar, predsednik uprave Generalija Investments. Moderator okrogle mize bo Domen Prašnikar, direktor podjetja Valior.

Po odmoru bo sledila okrogla miza na temo, kako podjetja financirajo širitev in kapitalske prevzeme. O tem bodo z moderatorjem Nejcem Goletom, namestnikom urednika gospodarske redakcije Dela, razpravljali Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS, Valter Leban, predsednik uprave Kolektorja, Matija Bitenc, član uprave za finance, informacije in tveganja v Petrolu, ter Andrej Božič, prokurist BB Consultinga.