Kam z denarjem v času inflacije

Najprej je v stabilnost svetovnega gospodarstva močno zarezala pandemija covida-19, februarja pa je vojna v Ukrajini prinesla novo nestabilnost, ki vpliva tako na nihanja na kapitalskih trgih kot na višino inflacije, ki zaradi cen hrane in nafte ostaja visoka.

Kaj to pomeni za naše naložbe v prihodnosti? Kakšne so napovedi strokovnjakov? Ali bo vojna na evropskih tleh še in koliko vplivala na našo naložbeno dinamiko? Strokovna ekipa Triglav Skladi je v ravnokar izdanem Naložbenem komentarju za drugo četrtletje 2022 povzela dogajanje v preteklem četrtletju in zbrala priporočila ter priložnosti za vlagatelje. V nadaljevanju preverite nekaj glavnih poudarkov.

FOTO: Depostiphotos

Iz Naložbenega komentarja: Do kam lahko seže inflacija

Prvo četrtletje je bilo v znamenju precejšnjih nihanj na kapitalskih trgih, ki so odražala pričakovane spremembe v monetarnih politikah centralnih bank, nekoliko nižje rasti gospodarstev in zaostritve vojaško-političnih razmer v Ukrajini. Konec februarja smo lahko govorili o tretjem najmanj donosnem začetku leta na razvitih delniških trgih od leta 2000 (merjeno v evrih), v Naložbenem komentarju ugotavlja Slavko Rogan, višji upravljavec investicijskih skladov pri Triglav Skladih.

Četudi so se delniški trgi do 23. marca odzvali razmeroma mirno na dogajanje v Ukrajini, je tamkajšnja vojna pustila posledice na cenah energentov, surovin in hrane. Od invazije je terminska cena sodčka nafte zrasla za 23 %, metrične tone aluminija za 10 %, železo je dražje za 16 %, pšenica za 17 % in koruza za 8 %. Vsi ti premiki bodo vplivali na inflacijo, ki bo na višjih ravneh z nami nekoliko dlje.

Centralne banke so posledično popravile napovedi za inflacijo v 2022: ECB (Evropska centralna banka) vidi inflacijo letos pri 5,1 %, FED (Ameriška centralna banka) pa svojo jedrno inflacijo pri 4,1 %. Radivoj Pregelj, višji upravljavec individualnih portfeljev pri Triglav Skladih, v osrednjem prispevku oriše ozadje inflacije in se sprašuje, ali so razmere res podobne tistim v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.

FOTO: Depostiphotos

Kam torej vlagati

Mag. Gorazd Belavič, direktor področja analiz pri Triglav Skladih, v svojem prispevku pojasnjuje, zakaj realna donosnost ostaja globoko negativna, kar zvišuje privlačnost delnic na račun obveznic in denarja. Vendar pri tem opozarja, da nevarnost trajanja konflikta in posledičnega poslabšanja poslovnega in potrošniškega razpoloženja narekuje previdnost tudi pri delnicah, in zaključuje, da "zaradi omenjene negotovosti kratkoročno nimamo preferenčnega naložbenega razreda."

Želite več informacij o obetih za leto 2022? V tokratnem Naložbenem komentarju si poleg analize dogajanja v prvem četrtletju 2022 preberite tudi priporočila strokovnjakov Triglav Skladov, kar se tiče priložnosti in tveganj za vlagatelje. Celoten Naložbeni komentar si lahko prenesete brezplačno.

Naročnik oglasne vsebine je družba Triglav Skladi