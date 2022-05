Lastni dom je velika želja in velik izziv

Lani so slovenski nepremičninski trg zaznamovala rekordna rast cen stanovanjskih nepremičnin in rekordno število transakcij z zemljišči za gradnjo stanovanjskih stavb pa tudi oživitev trga poslovnih nepremičnin. Sklenjenih je bilo namreč več kot 37.000 poslov v skupni vrednosti 2,9 milijarde evrov, ocenjuje Geodetska uprava RS (Gurs).

Cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah so se lani zvišale za 15 odstotkov, cene stanovanjskih hiš za 13 odstotkov, zemljišča za gradnjo stanovanjskih stavb pa za 12 odstotkov, še v pravkar izdanem letnem poročilu o slovenskem nepremičninskem trgu ugotavlja Gurs.

Obseg stanovanjskih posojil večji za sto milijonov evrov

Banka Slovenije (BS) pa v pravkar izdanem mesečnem poročilu o poslovanju bank ugotavlja, da se je marca nadaljevalo povečevanje obsega posojil nebančnemu sektorju. Prirast posojil nefinančnim družbam je bil precej večji kot v povprečju prejšnjih dvanajstih mesecev, medletna rast teh posojil je ostala visoka in med najvišjimi v evrskem območju.

Medletna rast stanovanjskih posojil se je ob velikem povečanju obsega novih stanovanjskih posojil marca še naprej krepila. Povečal se je tudi obseg novih potrošniških posojil, kar je vplivalo na prvo povečanje obsega teh posojil po oktobru 2019. S tem se je medletno upadanje teh posojil še nekoliko zmanjšalo, še navaja BS.

»Ob povečanem novem posojanju nefinančnim družbam in gospodinjstvom se je nadaljevala krepitev medletne rasti posojil nebančnemu sektorju, ki je marca dosegla 8,1 odstotka. Nadaljeval se je enoletni trend rasti posojil gospodinjstvom, ki se je marca medletno okrepil na sedem odstotkov. K višji rasti so pomembno prispevala predvsem stanovanjska posojila, katerih obseg se je marca – ob okrepljenem novem posojanju – povečal za sto milijonov evrov, kar je skoraj dvakrat toliko kot v povprečju prejšnjih dvanajstih mesecev. S tem se je njihova medletna rast okrepila na 11 odstotkov in še naprej močno presegala povprečje evrskega območja (5,4 odstotka). Obseg novih potrošniških posojil se je marca povečal, medletno upadanje potrošniških posojil, povezano z odplačili posojil, odobrenih v obdobju njihove ekscesne rasti, pa se je še nekoliko zmanjšalo (na –3,4 odstotka),« je še zapisano v poročilu BS.

Banke imajo bolj proste roke

Kot je razvidno iz omenjenih podatkov, je za številne lasten dom še vedno velika želja, na drugi strani pa velik izziv. Banka Slovenije bo zaradi naraščajočega tveganja za finančno stabilnost, ki izhaja iz nepremičninskega trga, sicer prilagodila makrobonitetno politiko. Banke bodo namreč z julijem lahko kreditirale tudi tiste komitente, ki jim po plačilu mesečnega obroka ostane manj od predpisanega zneska, to je seštevek 76 odstotkov bruto minimalne plače in zneska za vzdrževane družinske člane. Vendar se bodo banke za to izjemo lahko odločile pri največ desetih odstotkih svojih poslov.

Pri najemu stanovanjskega posojila pa je treba upoštevati tudi obrestno mero in ne le najnižji mesečni obrok. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Banke imajo različne ponudbe stanovanjskih posojil. Tako so se na primer v SKB banki, d. d., Ljubljana, odločili posameznikom in družinam pomagati do doma »s top obrestnimi merami in kreditom s spremenljivo obrestno mero do kar 30 let«, s fiksno obrestno mero pa do 25 let. »Posebnost stanovanjskega kredita SKB je, da ga pod enakimi pogoji in z enako obrestno mero lahko dobijo stranke vseh bank, in to brez pribitkov, ki jih pozna večina drugih bank. V SKB banki ponujajo tudi tako imenovani družinski kredit, ki ga za financiranje iste nepremičnine najame in odplačuje več ožjih družinskih članov, in to s skupnimi stroški odobritve, enakimi kot za en sam kredit. V SKB banki tako lahko kredit v višini 90.000 evrov dobite že za 310,61 evra na mesec,« pojasnjujejo v banki. In dodajajo, da nudijo tudi tako imenovani družinski kredit, ki ga za financiranje iste nepremičnine najame in odplačuje več ožjih družinskih članov, in to s skupnimi stroški odobritve, enakimi kot za en sam kredit.

Do posojila s povprečnimi prihodki

Lastni dom je lažje dostopen, če ga gradita dva, še pravijo v SKB banki in pri tem predstavijo primer povprečne slovenske družine, to je starša s povprečno neto plačo v višini 1350 evrov, dvema otrokoma in brez drugih kreditnih obveznosti. »Vsak od staršev s povprečno (in za zdaj še neobremenjeno) plačo, ki prejema tudi 200 evrov nadomestila za prevoz na delo in prehrano, lahko dobi stanovanjski kredit s spremenljivo obrestno mero na 30 let v višini 140.000 evrov. Ker se cene rabljenih stanovanj v Ljubljani gibljejo okoli 3250 evrov za kvadratni meter, si lahko družina z dvema otrokoma privošči stanovanje v velikosti 86 kvadratnih metrov – ali pa celo hišo zunaj prestolnice.«

Naj spomnimo, da je ob obisku bančnega svetovalca eden izmed prvih korakov preverjanje kreditne sposobnosti posameznika. Višina mesečnega obroka kredita je namreč odvisna od višine prihodkov in morebitnih že obstoječih obremenitev iz naslova kreditov ali lizingov. »Kreditno sposobnost lahko dodatno znižajo stroški vzdrževanja družinskih članov (otrok), ki jih banka glede na zakonodajo in predpise mora upoštevati, bližajoča se upokojitev in odločitev, da se najema kredit s spremenljivo obrestno mero, ki ima vračunano dolgoročno pričakovano rast referenčne obrestne mere,« še pojasnjujejo v SKB banki, kjer imajo na spletni strani tudi spletni kalkulator kreditne sposobnosti.

Pri najemu stanovanjskega posojila pa je treba upoštevati tudi obrestno mero in ne le najnižji mesečni obrok. »Kredit s spremenljivo obrestno mero je morda na prvi pogled videti ugodnejši, a se bo, če se referenčna obrestna mera (euribor) poviša, tudi anuiteta povišala. Fiksna obrestna mera je tako z vidika tveganja bistveno varnejša izbira za kreditojemalca, saj omogoča enakomerne mesečne obroke, ki so znani že ob podpisu pogodbe,« še pojasnjujejo v banki.