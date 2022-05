Kakšne pa so varčevalne navade

Najnovejši podatki Mediane TGI razkrivajo, da 18 odstotkom prebivalcev Slovenije in 15 odstotkom rednih bralk in bralcev Dela po tem, ko plačajo najbolj nujne življenjske izdatke, na računu ne ostane nič denarja, 19 odstotkom ostane do 100 evrov, 40 odstotkom od 100 do 400 evrov, ostalim pa ostane več kot 400 evrov, in sicer 22 odstotkom iz celotne populacije in kar 30 odstotkom bralcev Dela (graf).

Infografika Delo

Raziskava je bila izvedena na vzorcu 4062 anketirancev, med 15 in 75 leti starosti. Kot pojasnjuje Janez Jereb, direktor projektov v Mediani, ta sredstva tako anketiranci iz celotne populacije kot bralci Dela v največji meri namenijo za varčevanje, počitnice in potovanja, oblačila in za spremembe doma.

Sredstva v dodatno pokojninsko varčevanje namenja 23 odstotkov celotne populacije in 27 odstotkov bralcev Dela. »Med raziskovanimi bančnimi storitvami 30 odstotkov anketirancev iz celotne populacije in kar 40 odstotkov bralcev Dela uporablja varčevalni račun, sledijo pa uporaba depozitov, namenskega varčevanja, potrošniških in stanovanjskih kreditov ter investicij v vzajemne sklade,« še pojasnjuje Janez Jereb.