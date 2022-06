Da ne bo neprijetnih posledic vročine v vozilu

Vročinski valovi so ena izmed posledic globalnega segrevanja, ki imajo pomemben vpliv na zdravje ljudi. In tudi Slovenija se zaradi svoje geografske lege segreva bolj od globalnega povprečja, so ugotavljali na nedavnem Okoljskem dnevu gospodarstva v organizaciji GZS.

Velike temperaturne razlike slabo vplivajo na počutje in lahko povzročajo zdravstvene težave. To je še posebej pomembno med vožnjo, ko moramo biti osredotočeni na promet in nam ne sme biti prevroče, saj lahko tudi dehidriramo. In kakšne težave še povzroča vročina? Po navedbah NIJZ lahko daljše obdobje vročine povzroči različne težave in pregretje telesa, med drugim kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico – kratkotrajno izgubo zavesti in vročinsko kap.

Pomembna ustrezna temperatura ...

V vozilu je treba zato nastaviti ustrezno temperaturo, saj se drugače lahko zmanjšajo voznikove mentalne in ročne sposobnosti, s čimer se povečuje tveganje za nesreče. Zato je lastnikom avtomobilov na vsake nekaj let priporočen temeljit in natančen pregled delovanja klimatske naprave v mehanični delavnici, preventivni pregled pa vsako leto, saj večina voznikov klimatsko napravo uporablja skozi vse leto. Kot med drugim pojasnjujejo v AMZS, lahko vozniki tak pregled opravijo v kateremkoli AMZS centru po Sloveniji.

»Najbolj očiten znak je neprijeten vonj iz zračnikov in pa dejstvo, da se notranjost ohladi le ob nastavljeni najvišji stopnji hlajenja. Prvi indic, da je v klimatski napravi premalo hladilnega sredstva, je zmanjšana oziroma zakasnela intenzivnost same klimatske naprave. Velikokrat pa pomanjkanje hladilnega sredstva tudi slišimo v obliki šuma, ki je podoben puščanju zraka,« še pojasnjujejo v AMZS. Pri preventivnem pregledu strokovnjaki izmerijo učinkovitost delovanja in dočrpajo manjkajočo količino plina. Če klimatska naprava popolnoma odpove ali je učinkovita le pri nastavljeni najnižji temperaturi in najvišji moči zračenja, je treba opraviti temeljitejši servisni poseg.

… in pravilna uporaba klime

Klimatske naprave v avtomobilih pa moramo tudi pravilno uporabljati, saj ekstremne temperaturne razlike med zunanjo in notranjo temperaturo ter neposredna izpostavljenost zračnemu toku (pre)hladnega zraka škodujejo zdravju. Najpogostejše neprijetne posledice preveč mrzlega zraka v razgreti avtomobilski kabini so prehlad, vnetje oči, ušes in celo angina. Temperaturna razlika med zunanjostjo in potniško kabino ne bi smela biti večja od sedem stopinj Celzija. Poleg tega mora ohlajeni zrak krožiti tako, da ohlaja kabino in ne potnikov, kar pomeni, da je treba prezračevalne šobe vedno obrniti stran od glave in drugih delov telesa.