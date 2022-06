Dobre verige vrednosti prinašajo koristi vsem členom

Uspešna podjetja z vsako transakcijo ustvarjajo vrednost – za svoje stranke v obliki zadovoljstva ter zase (in svoje delničarje) v obliki dobička. Podjetja, ki z vsako prodajo ustvarijo večjo vrednost, so v boljšem položaju in zaslužijo več kot tista, ki ustvarjajo manjšo vrednost.

V današnjih časih so izdelki in storitve vse redkeje odvisni le od posameznega podjetja, saj pri njihovem nastanku navadno sodeluje več deležnikov. Prav zato se podjetja povezujejo in sodelujejo med seboj, saj je končni rezultat navadno boljši izdelek ali storitev, ki je v očeh kupca ali stranke vreden več.

Prvinski nagon po ustvarjanju vrednosti

Interes za povezovanje podjetij je torej v poslovnem svetu že naravno prisoten. A ta »prvinski nagon« je mogoče še dodatno nadgraditi z motivacijo več podjetij po povezovanju in oblikovanju verig vrednosti. V sodobnem tržnem gospodarstvu se takšna okolja pogosto vzpostavijo z državnimi spodbudami (beri: subvencijami), ki omogočajo vzpostavitev posameznih ekosistemov ali grozdov za oblikovanje verig vrednosti. Drugi scenarij pa je primer velikega podjetja, ki prevzame vodilno vlogo, poveže in dvigne na višjo raven celotno panogo. Samo pomislite, kakšna hobotnica je veriga vrednosti podjetja Amazon.

Toda (slovenska) praksa ima na področju gradnje verig vrednosti še ogromno rezerv. »Opažamo, da so številna podjetja zelo vitko organizirana in ne razpolagajo s presežki virov, ki bi jih vlagala v oblikovanje verig vrednosti in to počela dolgoročno. Zaradi načina organiziranosti podjetja praviloma pristopijo k sodelovanju na »ad hoc« način, predvsem takrat, ko so objavljeni razpisi, ali je na vidiku kakšen konkreten poslovni dogodek,« pojasni Andrej Kotar iz podjetja Endava, ki je tudi vodja programskega sveta Strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti (Srip PMiS).

Bližnjica: odprte povezovalne platforme (in podatki)

Vitka organiziranost podjetja sili v osredotočanje na aktivnosti, ki imajo hiter finančni učinek. S tem pa izgubljajo priložnost za pripravo dolgoročnejših verig vrednosti oziroma njihovo prenovo, ki bi bila usmerjena v aktivnosti za (vsaj) srednjeročno prihodnost. Takšno stanje je tudi posledica kompleksnosti v medsebojnem spoznavanju partnerjev, storitev in podatkov, ki jih posamezni partnerji zagotavljajo, netransparentnosti poslovnih pogojev za povezovanja v verige vrednosti in podobno. Obstaja pa bližnjica.

Andrej Kotar iz podjetja Endava pravi, da ima slovenska praksa na področju gradnje verig vrednosti še ogromno rezerv. FOTO: Jure Eržen/Delo

Uporaba odprtih povezovalnih platform predstavlja velik pospešek, saj odpravi precej ovir pri gradnji verig vrednosti in posledično razvoju novih inovativnih storitev. Lepa priložnost za oblikovanje novih verig vrednosti so napredna pametna mesta, kjer ravno povezovalna urbana platforma predstavlja spodbujevalno okolje. Takšna okolja zaznamujeta hitra rast števila zagonskih podjetij in razvoj novih storitev. Pri tem se v verige vrednosti ne vključujejo zgolj podjetja, svoje prispeva javni sektor, država – v takšnih primerih je pogosteje govora o ekosistemih.

Zametki omenjenih odprtih platform predvsem v Evropi nastajajo v različnih oblikah in na različnih področjih. Od že omenjenih urbanih platform pametnih mest do skupnih podatkovnih prostorov, na primer v zdravstvu, energetiki ... Povezovalne platforme so v digitalnem gospodarstvu neločljivo povezane s pojmom verig vrednosti. S tem, ko podjetja gradijo verige vrednosti, ustvarjajo tudi odlične reference, pogosto najprej na domačem trgu, boljši izdelki in storitve pa jim v nadaljevanju olajšajo osvajanje tujih trgov.

»Programski svet SRIP PMIS, ki ga vodim, daje še poseben poudarek pospešenemu oblikovanju verig vrednosti. V delovnih telesih smo pripravili tako tehnična kot poslovno-pravna izhodišča, spremljamo nastanek relevantnih tehničnih standardov, posebna delovna skupina pa se ukvarja s pospeševanjem verig vrednosti,« še pojasni Andrej Kotar iz Endave in zaključi: »Ustvarili smo več konzorcijev, v okviru katerih člani sodelujejo pri razvoju novih storitev za trg, tudi ob pomoči državnih finančnih spodbud. O pravih verigah vrednostih pa bomo lahko govorili takrat, ko bodo nove storitve uspešno zaživele na trgu.«