Dobro pripravljeni na novo dobo e-mobilnosti

V prihodnjih letih naj bi bilo po Evropi postavljenih več polnilnih in oskrbovalnih postaj za alternativna goriva, kot sta elektrika in vodik. To namreč predvideva prelomni sporazum, ki ga je konec marca sprejela EU. Slovenski parlament pa je nedavno, 25. maja, potrdil zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu.

Omenjeni evropski sporazum, ki bo omogočil prehod na promet brez emisij, obenem pa prispeval k cilju zmanjšanja neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov do leta 2030, kot izredno pomemben in res prelomen opisujeta tudi Dušan Lukič, vodja projekta Nova mobilnost, in Slavko Ažman, vodja poslovnega upravljanja pri Porscheju Slovenija. Ta je dolgoletni najmočnejši zastopnik avtomobilov v Sloveniji, ki ima ambicije tudi na področju električnih vozil in različnih storitev, povezanih z njimi.

»Nenazadnje je pomemben zato, ker jasno določa cilje zmanjšanja emisij iz prometa do leta 2030. Avtorji prenove nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) pa na primer namesto zmanjšanja emisij še vedno predlagajo petodstotno povečanje … Sporazum je seveda pomemben tudi zato, ker daje jasne usmeritve za razvoj ustrezne polnilne infrastrukture,« pojasnjujeta sogovornika.

Pohvale za pripravo ustrezne nacionalne zakonodaje

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu prinaša velik napredek pri spodbujanju elektromobilnosti, pravi Dušan Lukič, vodja projekta Nova mobilnost pri Porscheju Slovenija. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ob tem pohvalita ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki ni čakalo na dokončno potrditev omenjenega sporazuma, temveč se je takoj lotilo priprave ustrezne nacionalne zakonodaje. »Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu namreč prinaša velik napredek pri spodbujanju elektromobilnosti. Njegov namen je zagotoviti dolgoročne finančne vire za potrebne ukrepe in ponuja dobre rešitve. Z optimizmom nas navdaja tudi prenova slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki trajnostni mobilnosti namenja posebno poglavje in v okviru tega precejšnja sredstva za naslednji dve leti,« še ugotavljata Dušan Lukič in Slavko Ažman.

Slovenski zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu bo vsem omogočil večjo dostopnost e-vozil. Poleg tega predvideva vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu, za razvoj mreže električne polnilne infrastrukture pa bo pripravljen državni načrt. Zakon predvideva še povečanje deleža vozil na alternativna goriva, prav tako naj bi spodbudil prehod javnega potniškega prometa na vozila brez izpustov in postopen prehod težkega tovornega prometa na brezemisijsko mobilnost.

E-prehod ne bo enostaven

Nova doba e-mobilnosti je neizogibna, tudi v luči tega, da so konec marca ministri za energetiko EU potrdili uredbo, po kateri bo od leta 2035 prepovedana prodaja novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem, še naprej pa bo sicer dovoljena prodaja tovrstnih vozil pod pogojem, da jih bodo poganjala sintetična goriva. In kako so na to pripravljeni v Porscheju Slovenija in njihovem matičnem koncernu Volkswagen?

»Do leta 2030 bodo po načrtih koncerna Volkswagen električna vozila v Evropi predstavljala že 70 odstotkov vseh prodanih novih vozil naših blagovnih znamk. Prepoved prodaje vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem je zato samo naslednji logični korak, torej povečanje tega deleža na 100 odstotkov v nadaljnjih petih letih,« poudarjata Lukič in Ažman in dodajata, da to seveda ne pomeni, da bo prehod enostaven in da ne bodo potrebna intenzivna prizadevanja, da bo to mogoče v vseh članicah EU.

»Avtomobilisti smo zato opozorili snovalce prenove nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, da nima smisla razmišljati o predčasni prepovedi prodaje klasičnih vozil za Slovenijo, pač pa bi bilo bolj smiselno vse sile usmeriti v prizadevanja, da bo do leta 2035 Slovenija resnično pripravljena na evropsko prepoved. Trenutno smo še zelo daleč od tega.«

Ambicije pri električnih vozilih

Slavko Ažman, vodja poslovnega upravljanja pri Porscheju Slovenija: Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu bo vsem omogočil večjo dostopnost e-vozil. FOTO: arhiv Porsche Slovenija

Porsche Slovenija ima tako kot matični koncern Volkswagen ambicije na področju električnih vozil – kako vse jih uresničuje? »V podjetju Porsche Slovenija se kot največji uvoznik osebnih vozil s kar tretjinskim tržnim deležem seveda dobro zavedamo, da smo soodgovorni za uspešen prehod slovenske družbe na trajnostno mobilnost. Že vrsto let intenzivno vlagamo v izobraževanje in opremo trgovske in servisne mreže, širimo ponudbo električnih vozil, razvijamo polnilno infrastrukturo in uvajamo nove poslovne modele s področja trajnostne mobilnosti.«

Ob tem sogovornika dodajata, da obenem v okviru strokovnih in gospodarskih združenj sodelujejo v strokovni razpravi, s ciljem prispevati k temu, da bi bili nacionalni strateški in izvedbeni dokumenti za področje trajnostne mobilnosti čim bolj kakovostni in konkretni.

Ker pri električnih avtomobilih ne moremo mimo vprašanja, ki ga med prvimi zastavijo (potencialni) kupci – kako in kje bom lahko polnil svoj avtomobil –, nas je zanimalo, koliko polnilnic podjetje že ponuja v sistemu Moon charge. »Imamo več kot 150 polnilnic v lastni mreži, od tega 50 hitrih, in nekaj deset tisoč polnilnic, ki jih uporabniki sistema lahko uporabljajo prek roaming povezav z drugimi partnerji, tudi v vseevropski mreži hitrih polnilnic Ionity,« pojasnjuje Dušan Lukič.

In dodaja, da se že od leta 2019 ukvarjajo tudi s celovitimi storitvami pod blagovno znamko Moon. »Pod blagovno znamko Moon in Moon charge ponujamo javne in zasebne hitre (DC) in klasične (AC) polnilnice, zaledni sistem za njihovo upravljanje (in zaračunavanje polnjenja), sončne elektrarne za fizične osebe in podjetja, celovit sistem energetskega upravljanja objekta optiMoon, ki poleg sončnih elektrarn in polnilnic krmili hranilnike energije, ki jih imamo tudi v prodajnem programu.« Strankam po Lukičevih besedah zagotavljajo celovito paleto produktov in podpornih storitev zanje, seveda pa pripravijo tudi povsem prilagojene storitve.

Nakup ali najem e-vozila?

Tudi slovenska podjetja trajnostno naravnanost med drugim kažejo z nakupom ali najemom e-vozila. Kaj je za posamezno podjetje primernejše in katere so poleg okoljskih še druge prednosti?

»Slovenska država spodbuja prehod podjetij na e-mobilnost med drugim z ugodnostmi pri obdavčitvi električnih avtomobilov in pri njihovi uporabi v zasebne namene. Podjetja namreč pri nakupu ali najemu električnega vozila do vrednosti 80.000 evrov lahko uveljavljajo vstopni davek, kar pri klasičnih vozilih ni dovoljeno, poleg tega pa za zasebno rabo električnega vozila ni treba obračunati bonitete. Z vidika možnosti uveljavljanja teh dveh ugodnosti ni razlike med nakupom in najemom, res pa je, da je nakup pogoj za uveljavljanje 40-odstotne investicijske olajšave,« pojasnjujeta sogovornika.

Dodajata, da pri hkratnem uveljavljanju obeh davčnih ugodnosti sicer trenutno še nastajajo zapleti, vendar po njunem mnenju ne gre za nič takega, kar se z malo dobre volje ministrstva za finance ne bi dalo rešiti.

»Prednost uporabe električnih vozil je tudi zmanjšanje stroškov za gorivo, prav tako postaja vse bolj pomembno zmanjševanje ogljičnega odtisa podjetja. Praktično vsako slovensko podjetje je del globalne dobaviteljske verige, v kateri kupci svoj ogljični odtis zmanjšujejo med drugim tako, da se odločajo za dobavitelje, ki so na tem področju korak pred konkurenco.« Poleg tega pa je trajnostna usmerjenost vse pomembnejši kriterij pri zagotavljanju financiranja podjetij, skleneta Dušan Lukič in Slavko Ažman iz Porscheja Slovenija.