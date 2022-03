Evropska akademija za baterije

O napredku pri razvoju vrednostne verige baterij v Evropi in aktualnih izzivih za prihodnost so razpravljali tudi na nedavnem, že šestem srečanju v Bruslju na visoki ravni evropskega zavezništva za baterije. Hkrati so ustanovili evropsko akademijo za baterije, katere namen je učinkovito usklajevati prizadevanja za preusposabljanje in izpopolnjevanje na evropski ravni ter zagotoviti takojšnjo uvedbo visokokakovostnega usposabljanja v vseh državah članicah.

Evropska unija je kljub pandemiji in motnjam v preskrbi dosegla napredek pri vzpostavljanju inovativne, trajnostne in globalno konkurenčne vrednostne verige baterij, so ugotavljali na srečanju in poudarili, da se v državah članicah EU razvija 111 velikih projektov na področju baterij, pri čemer skupna raven naložb vzdolž celotne vrednostne verige znaša 127 milijard evrov.

Evropska komisija bo akademijo s podpisom pisma o nameri med Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo ter EIT InnoEnergy podprla z 10 milijoni evrov nepovratnih sredstev v okviru kohezijskega instrumenta React-EU. »Akademija je del programa znanj in spretnosti EU ter pakta za znanja in spretnosti. Predstavlja oprijemljiv prispevek EU k izpolnjevanju povpraševanja po 800.000 delavcih, ki se bodo morali do leta 2025 prekvalificirati ali izpopolniti v industriji baterij,« so zapisali.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je dodal, da je Evropi pred petimi leti grozilo, da bo nepovrnljivo zaostala za svojimi konkurenti na svetovnem trgu baterij. »Danes pa je na poti, da bo do leta 2030 zadostila 90 odstotkom svojih potreb. To je izjemen preobrat in primer, kaj EU lahko doseže z močno politično zavezanostjo in skupnimi prizadevanji.«

Evropsko zavezništvo za baterije je evropska komisija ustanovila leta 2017 z namenom, da bi ustvarila celovito, globalno konkurenčno in trajnostno vrednostno verigo baterij v EU.