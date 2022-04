Izbrati in zadržati talente v logistiki

Logistika je hrbtenica slovenskega gospodarstva, zato mora imeti tudi dobro podporno okolje. Vseevropski problem je ne samo pomanjkanje skladiščnih in logističnih prostorov, ampak tudi kadrov.

S tem, ko se dražijo surovine in je pritisk na cene logističnih in proizvodnih storitev vse večji, je iz dneva v dan večji tudi izziv, kako zaposliti dovolj pravega kadra, so poudarili na nedavnem logističnem kongresu. Danes je drugačna tudi logistika, saj so se podjetja iz te panoge tudi podala na pot tehnološke, digitalne in organizacijske modernizacije.

Izzivi s pomanjkanjem kadrov

Tudi podjetja v logistiki se spopadajo z izzivi pomanjkanja kadra. Napoved zviševanja plač kot ukrep za zadrževanje zaposlenih načrtuje večina podjetij v proizvodnji, IT, svetovalnih storitvah, bančništvu, zavarovalništvu ter financah, telekomunikacijah, v znanosti, zdravstvu in farmaciji, izobraževanju, transportu in logistiki ter gradbeništvu, je pokazala nedavna raziskava Trendi gibanja plač in ugodnosti za zaposlene skupine Manpower. Kot najpomembnejši vzrok za zvišanje plač ali/in dodatnih ugodnosti slovenski delodajalci navajajo zadržanje talentov v svojih organizacijah (68 odstotkov), 14 odstotkov delodajalcev pa, da je to ukrep za privabljanje novih zaposlenih.

Omenjena raziskava je del širše raziskave skupine Manpower, v katero so vključene tudi države iz južne in vzhodne Evrope, poleg Slovenije še Hrvaška, Srbija, Bolgarija ter BiH. V Sloveniji so bila v raziskavo vključena podjetja iz celotne države in različnih dejavnosti.

Izbiranje perspektivnih potencialov

In kako se na pomanjkanje kadrov odzivajo logistična podjetja? Ponudnik celovitih logističnih rešitev z obsežnim portfeljem storitev letalskih, ladijskih, kopenskih prevozov in skladiščnega poslovanja, podjetje cargo-partner, se, na primer, povezuje tudi s fakultetami, Ekonomsko fakulteto v Univerze v Ljubljani in Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru. Poudarjajo pa, da so pripravili tudi program cargo-partner Academy za študente višjih letnikov in absolvente. »Gre za program, znotraj katerega študentom omogočamo spoznavanje logistike s praktičnim delom na različnih oddelkih. Z njihovim rotiranjem po oddelkih dobijo celovit vpogled v logistične procese na različnih prevoznih modalitetah in dragocene praktične izkušnje.«

Najboljšim kandidatom pa v podjetju, ki je tudi prejemnik priznanja Logist leta 2019, ponujajo strokovno mentorstvo in izobraževanje ter delovno mesto v modernem logističnem centru na Brniku. »Mladim ponujamo učenje od najboljših logističnih strokovnjakov v Slovenji, ki jim bodo predali praktična znanja s področja transportno logističnih procesov in tehnologije. Ponujamo tudi karierni in osebni razvoj z možnostjo poznejše redne zaposlitve ter seveda dinamično delo v mladem timu in inovativnem okolju,« je povedala Edisa Krupić, vodja kadrovske službe v podjetju cargo-partner.

Naklonjeni sodelovanju z mladimi potenciali

Mladim zagotavljamo učenje od najboljših logističnih strokovnjakov v Slovenji, pravi Edisa Krupić, vodja kadrovske službe v cargo-partner. FOTO: Arhiv podjetja

Privabljanje novih in zadržanje sedanjih kadrov

Že v preteklosti smo bili kot podjetje, pravi Edisa Krupić, naklonjeni sodelovanju z mladimi potenciali, ki so želeli svoje akademsko teoretično znanje dopolniti s praktičnimi izkušnjami. »Tovrstni način se je izkazal kot izvrstna kombinacija, saj prav naše poslovanje odlikujejo predanost, strast in želja, ki jo mladi prinašajo s seboj. V kombinaciji z našim know-howom, ki ga z veseljem prenašamo na mlado generacijo, že več let gradimo stabilno in strokovno ekipo, ki našim strankam zagotavlja kakovostne logistične rešitve.« Program cargo-partner Academy ima enak namen, vendar s to razliko, da gre v tem programu za dolgoročno investicijo v kader, še pravi sogovornica in dodaja, da je program relativno nov, izvajati so ga začeli pred kratkim, vendar je vanj že vključenih nekaj posameznikov, ki so se do zdaj izvrstno vklopili v procese in organizacijo. »Skladno z dolgoročnim namenom te iniciative si prizadevamo za kontinuirano rast in bomo tudi v prihodnje aktivno vabili kandidate za nadaljnjo generacijo usposabljanja.«

Na vprašanje, ali bodo tudi v njihovem podjetju zviševali plače oziroma kako privabljajo nove kadre ali poskušajo zadržati obstoječe, odgovarjajo, da si kot delodajalec nenehno prizadevajo, da tudi na področju plač in drugih ugodnosti za zaposlene sledijo trendom. »Naš plačni sistem je zasnovan tako na podlagi mesečne plače kot na precejšnjem deležu variabilnih prejemkov, ki so se izkazali kot zelo stimulativni tako za zaposlene kot tudi za samo poslovanje naše organizacije. Usklajevanje plač je pri nas vsakoletni proces, pri čemer upoštevamo uspešnost poslovanja ter napredek in razvoj zaposlenih, hkrati pa skrbimo za konkurenčnost na tem področju,« pojasnjuje vodja kadrovske službe.

Dodaja, da so tudi letos sprejeli kar nekaj ukrepov na tem področju, od inflacijskega povečanja plač na ravni organizacije do povečanja deleža variabilnih prejemkov (bonusa), zvišanja zneska izplačila regresa, oplemenitve ugodnosti za zaposlene na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja in podobno. Zavedajo se, da je finančna plat zelo pomembna, ni pa edini dejavnik, ki zagotavlja pridobivanje ali samo zadržanje kadra. Zato razmišljajo širše in nenehno iščejo načine, s katerimi bi tudi dolgoročno ohranjali zadovoljstvo zaposlenih.

V okviru programa cargo-partner Academy za študente višjih letnikov in absolvente omogočajo spoznavanje logistike s praktičnim delom na različnih oddelkih. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Anketa o zadovoljstvu zaposlenih, ki jo izvajamo periodično, je tako izvrsten vir implementacije številnih ugodnosti, ki jih zagotavljamo našim zaposlenim, od sodobno opremljenih poslovnih prostorov, brezplačne uporabe fitnesa, ekipnih športnih aktivnosti, kotičkov za sproščanje, svežega sadja, kave, čajev, prigrizkov, oddelčnih team buildingov in številnih drugih ugodnosti,« je še pojasnila Edisa Krupić, vodja kadrovske službe v podjetju cargo-partner.

Izkušnje z delom v logistiki

Možnosti napredovanja v podjetju je res veliko, pravi Grega Pistotnik, specialist trženja in svetovanja za transportne ter skladiščno-logistične rešitve v podjetju cargo-partner. FOTO: Arhiv podjetja

Izkušnje z že desetletnim delom v podjetju cargo-partner je predstavil, specialist trženja in svetovanja za transportne ter skladiščno-logistične rešitve, ki se je v podjetju zaposlil po opravljeni diplomi na celjski fakulteti za logistiko. Pojasnjuje, da je njegova glavna naloga pridobivanje novih in skrb za sedanje stranke. »K temu pa seveda spadajo spremljanje ekonomskih trendov, tržne analize, priprava različnih kampanj in operativnih procedur, izobraževanja, obiski sejmov, izdelava podatkovnih baz in podobno,« pravi Pistotnik in kot največjo prednost izpostavlja, da je delo prepuščeno njegovi samoorganizaciji in da je vsak dan drugačen. Največji uspeh pa mu predstavlja dejstvo, da ob koncu leta tudi dosežeš ali celo presežeš postavljene cilje.

Grega Pistotnik še poudarja, da je možnosti napredovanja v podjetju cargo-partner res veliko. »Sam sem ob prihodu v podjetje najprej knjižil, nato dva meseca delal na cestnotransportnem oddelku, eno leto na ladijskem zbirnem oddelku, potem pa v prodaji. Vmes sem bil tudi tri leta odgovoren za razvoj novih poslov med jugovzhodno Evropo ter regijo ASEAN. Karierne priložnosti se pokažejo tudi za delo znotraj celotne skupine cargo-partner po svetu.« Podjetje ima po njegovih besedah tudi posluh za vlaganje v nova znanja zaposlenih in izboljšave, ki jih predlagajo zaposleni. Vsak pa se lahko sam odloči, ali mu bolj ustreza fizično, pisarniško ali terensko delo.