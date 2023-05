Izzivi vodenja so povsod po svetu podobni

Čeprav ob besedi mobilnost ponavadi pomislimo na prevozna sredstva, je mnogo več od tega. »Projekt na Mauritiusu je odličen opis mobilnosti in tega, kako mobilnost informacij, prepoznavnost na spletu in dostopnost informacij o izkušnjah vplivajo na posel,« pravi Simona Špilak, lastnica kadrovske agencije BOC Institute in mednarodno priznana coachinja.

Za globalno farmacevtsko podjetje, ki ima sedež v tej afriški državi v Indijskem oceanu, je pripravila program razvoja vodenja in coachinga, na lokaciji ga je izvedla v dveh sklopih. Špilakova je prišla v stik s podjetjem na spletu, ko se je ena od direktoric podjetja udeležila njenega spletnega izobraževanja na linkedinu, in se nato odločila za individualni coaching.

Izvedli sta ga na daljavo, z uporabo spletnih komunikacijskih orodij, potem je na ta način sodelovala še z nekaterimi drugimi vodilnimi v podjetju. Nazadnje so jo povabili, da pripravi coaching program kariernega razvoja in razvojnega dialoga za 220 zaposlenih. »Tema razvoja zaposlenih je za podjetje ključna, ker se srečuje z izzivi zavzetosti, vodenja in mobilnosti, kot vrednote in del kulture podjetja pa poudarjajo enakost, vključenost in raznolikost,« je povedala.

Mobilnost talentov na otoku je omejena, zato podjetje zaposluje strokovnjake z vsega sveta, da lahko zapolni specifične strokovne in vodstvene položaje, ti ljudje pa po nekaj letih odidejo z otoka. Ključni izziv vodenja je kulturološka pestrost sestave prebivalstva na Mauritiusu in s tem kadrov v podjetju, čemur namenjajo največjo pozornost, ko se odločajo za programe razvoja vodenja, talentov in naslednikov v organizaciji.

Ključna razumevanje ciljev in priprava

Individualni coaching in usklajevanje razvojnega coaching programa je potekalo po spletu, »veliko pozornosti smo namenili ciljem programa, vsebinski pripravi, izdelavi orodij za izvedbo skupinskih delavnic, saj je bil ta del eden ključnih za uspešno izvedbo«, pravi Špilakova. V prvi fazi je bil program namenjen vodstvenemu timu, s poudarkom na vodstvenih kompetencah, načrtovanju razvoja zaposlenih in lastnem razvoju. V drugi fazi so drugi zaposleni krepili veščine razumevanja vrednot podjetja, karierne poti in priložnosti razvoja znotraj podjetja. Rdeča nit obeh programov je bila lastna odgovornost za učenje in razvoj.

Mavricij očara tudi z gorsko notranjostjo otoka, ki vključuje nacionalni park Black River Gorges z deževnimi gozdovi in slapovi, je navdušena Simona Špilak. FOTO: osebni arhiv

»Izzivi vodenja so po pandemiji skoraj po vsem svetu podobni. Usmerjeni so predvsem v učinkovito vodenje na daljavo, krepitev zavzetosti in vključenosti sodelavcev in upravljanje ravnovesja med osebnim in službenim časom,« ugotavlja Špilakova in še, da je potreba in želja po avtentičnem vodenju in vodenju s posluhom skupna vsem kontinentom. Na tem je slonel velik del programa za podjetje na Mauritiusu, kjer so veliko pozornosti namenjali vodenju stalnega dialoga in veščinam aktivnega poslušanja.

Obenem je poudarila pomen tehnologij tako pri sodelovanju s strankami in coaching programih kot pri prepoznavnosti. »Pri BOC Institute smo prisotni na spletu in v družbenih medijih, vsak teden objavljamo uporabne vsebine. S pomočjo kombinacije digitalnih orodij sem postavila mednarodno blagovno znamko Simona Spilak Executive Coaching ter dobila mednarodne poslovne priložnosti,« je dejala. Ključna lekcija projekta Mauritius je, da moramo pri pozicioniranju na družbenih medijih biti dosledni in vztrajni. Vsebine morajo biti ustrezne, profesionalne, uporabne in morajo nagovarjati prave stranke in prave poslovne priložnosti.