Kako lahko prihranite pri zavarovanju?

Triglav komplet je bonitetni program Zavarovalnice Triglav, ki nagrajuje vašo zvestobo. Kako ga oblikujete, katera zavarovanja lahko vključite vanj, kakšne ugodnosti vam prinaša in kdo vse se lahko vanj vključi? Odgovore so z nami delili na Zavarovalnici Triglav.

Preprosto do ugodnosti

Imate pri Zavarovalnici Triglav, družbah Triglav Zdravje ali Triglav Pokojnine sklenjeno vsaj eno zavarovanje? Ali pa morda varčevalni načrt pri družbi Triglav Skladi? Potem že izpolnjujete pogoj za to, da si oblikujete svoj Triglav komplet in začnete zbirati ugodnosti, ki vam pomagajo prihraniti pri zavarovanjih.

V svoj Triglav komplet lahko torej vključite različna dolgoročna ali permanentna premoženjska in življenjska zavarovanja, naložbeno obročno in rentno zavarovanje ter pokojninska zavarovanja Zavarovalnice Triglav in družbe Triglav Pokojnine. Prav tako lahko vključite dopolnilno prostovoljno zdravstveno in druga zdravstvena zavarovanja družbe Triglav Zdravje ter varčevalne načrte pri družbi Triglav Skladi.

Z registracijo in uporabo digitalne poslovalnice i.triglav pa lahko pridobite tudi dodatni popust za digitalno poslovanje, ki lahko znaša največ 5 %.

Registrirajte se v i.triglav, pridobite pregled nad vsemi sklenjenimi zavarovanji in varčevalnimi računi ter še povečajte svoj Triglav komplet popust.

Koliko lahko s Triglav kompletom prihranite?

Najvišji popust, ki ga lahko pridobite v sklopu Triglav kompleta, je 40 %. Na višino popusta vplivata število pa tudi vrsta sklenjenih zavarovanj. Izračunava se vsakič, ko v svoj Triglav komplet vključite novo zavarovanje. Več o tem, koliko popusta vam prinese posamezno zavarovanje, preverite tukaj.

Pogoj za obračun Triglav komplet popusta je minimalna premija na polici v višini 50 evrov.

Cela družina = en Triglav komplet

Morda ima že eden od vaših družinskih članov Triglav komplet in vas zanima, ali bi se vključili v njegovega ali pa si sami oblikovali svojega? Bolje bo, da se vključite v že obstoječ komplet, saj več zavarovanj znotraj enega kompleta pomeni tudi več ugodnosti. Ne glede na to, kdo je nosilec kompleta (tj. oseba, ki je komplet oblikovala), je višina ugodnosti enaka za vse člane

Srečna družina Foto Depositphotos

Še Triglav komplet bonus

Če sklepate novo zavarovanje avtomobilske odgovornosti in ste že član Triglav kompleta, ste pri sklenitvi (AO) deležni tudi posebnega Triglav komplet bonusa, ki lahko znaša do 50 % glede na najvišji pridobljen bonus kateregakoli člana Triglav kompleta.