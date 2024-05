Kako prek lune nazaj k bolj zelenemu planetu

Mirela Zupančič, vodja znamke MOON, Porsche Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Popoln prehod k zelenemu načinu življenja je več kot le preprosta sprememba – je odločitev za trajnostno prihodnost, ki se začne s celostno rešitvijo za izkoriščanje obnovljivih virov energije in trajnostno mobilnostjo. Kje začeti in kako se lotiti prehoda k energetski samooskrbi, smo se pogovarjali z vodjo znamke MOON

»Naše podjetje je prej že dobavljalo električna vozila, znamko MOON pa smo v Slovenijo pripeljali leta 2019, ko smo trgu ponudili polnilne postaje. Potem smo ponudili še storitev polnjenja na javnih polnilnih postajah za fizične in pravne osebe, zgodba pa se je nadaljevala s ponudbo sončnih elektrarn, hranilnikov in drugih energetskih rešitev. Nadaljujemo pa z elektriko,« je povedala Mirela Zupančič.

S polnilnicami so začeli, ker so kupcem električnih vozil želeli ponuditi polnilnice za uporabo doma in v podjetjih, omenjena storitev MOONcharge pa je k temu dodala še preprosto polnjenje na javnih polnilnicah.

Mreža polnilnic in storitev polnjenja MOONcharge omogočata preprost dostop do ultra hitrih, hitrih in klasičnih polnilnic po vsej Sloveniji in v tujini. Nenehno dodajajo nove partnerje in s tem tudi polnilnice, ki so na voljo uporabnikom MOON. Polnilnice MOON so na 170 lokacijah po Sloveniji, uporabniki kartice MOONcharge pa lahko vozila polnijo še na približno 1000 polnilnicah po Sloveniji. Sistem MOONcharge so povezali z večino mednarodnih sistemov, tako da lahko uporabniki MOONcharge polnijo svoja električna vozila tudi na nekaj deset tisoč polnilnicah zunaj Slovenije.

Smiselno je, da se prehoda na zeleno lotimo celostno. Kje lahko popolnoma »neelektrificiran« uporabnik začne svoj zeleni prehod?

Pod okriljem znamke MOON imamo za stranke celostno ponudbo naprav za popoln prehod na obnovljive vire energije – od polnilnic, sončnih elektrarn do hranilnikov in energetskih rešitev, saj je vse te naprave med seboj smiselno čim bolj povezati, pri čemer mi svetujemo in poskrbimo za montažo.

Ko se posameznik odloči, da bi želel izkoriščati sončno energijo in svoj osebni zeleni prehod, naj se obrne na naš kontaktni center, kjer bomo individualno obravnavali vsakega posameznika in pripravili rešitev glede na njegove potrebe.

MOON poskrbi za svetovanje, izmere in montažo in je z vami tudi med uporabo, kar velja tako za podjetja kot za fizične osebe. Na naši spletni strani si vsak lahko s kalkulatorjem pripravi izračun, kakšna bi bila najbolj racionalna postavitev in izmera sončne elektrarne.

Kaj uporabnike najbolj skrbi, preden se odločijo za namestitev sončne elektrarne?

Mislim, da je prva odločitev najtežja, sam začetek je za marsikoga težaven. Sončno elektrarno načeloma kupujemo enkrat v življenju, gre za enkratno naložbo in se moraš poglobiti v vse podrobnosti in tehnične specifikacije. V tej fazi želimo večino stvari opraviti za stranko in ji stati ob strani ob tem prehodu. Ko pa si enkrat v tem, je aplikacija zelo prijazno narejena in sistem res deluje. Poleg tega je znamka MOON zaupanja vredna, saj za njo stoji znamka Porsche Holding, tudi Porsche Slovenija je podjetje s 30-letno tradicijo in mislim, da je to naša velika konkurenčna prednost.

S katerimi argumenti bi popolnega skeptika prepričali, da je odločitev za sončno elektrarno in hranilnik dobra?

Najboljši argument so resnični finančni prihranki. Naložba se v nekaj letih povrne. Če ima stranka dovolj veliko soglasje ali dovolj velik hranilnik, je potem lahko resnično samooskrbna in veliko večino električne energije, ki jo potrebuje, res proizvede sama.

Naša naprava optiMOON upravlja porabe in s pomočjo hranilnika še bolj uspešno zmanjšuje konične moči, ki po novem povzročajo visok strošek omrežnine, zato so lahko stroški tako za energijo kot za omrežnino veliko nižji. Naprava optiMOON je tako pametna, da lahko sama prerazporeja, kdaj se črpa iz sončne elektrarne, kdaj pa iz omrežja. Z optiMOONom lahko uporabniki zmanjšajo uporabo električne energije, znižajo konično moč odjema iz omrežja, kar je po novem načinu obračunavanja omrežnine še toliko bolj pomembno.

Kako smotrna je zdaj namestitev sončne elektrarne, če je uporabnik net metering že zamudil?

Vsi, ki so vlogo za soglasje oddali do 31. 12. 2023 in so soglasje že pridobili oziroma ga še pridobivajo, so še vedno vključeni v stari net metering sistem. Vsi, ki soglasja oddajajo zdaj, pa lahko enak učinek dosežejo s tem, da sistemu dodajo še hranilnik električne energije. Pri tem morajo izbrati ponudnika, ki ima novemu sistemu prilagojene pakete. Še vedno se splača.

Pri nas po pooblastilu stranke opravimo celotno urejanje dokumentacije, tudi pri subvencijah in sredstvih Borzena, nekatere stvari pa mora stranka opraviti sama; seveda jo usmerjamo in pomagamo, kako do tega priti.

Kaj najbolj pohvalijo uporabniki?

Uporabniki pri MOON-u najbolj pohvalijo to, da jim ponujamo celostno rešitev na enem mestu, da imajo enega ponudnika od začetka do konca. Odzivi tako fizičnih kot pravnih oseb nam jasno sporočajo, da smo na pravi poti. Najbolj so navdušeni nad brezhibnim delovanjem naprav in sistemov znamke MOON.

MOON veliko sodeluje s slovenskimi podjetji. Kdo vam pomaga, da lahko ponudite skoraj povsem slovenski izdelek?

Pri znamki MOON pripravljate tudi kar nekaj novosti. Kam boste usmerjeni v prihodnje?

Naši produkti so narejeni iz slovenskih komponent. Hranilnike kupujemo pri podjetju TAB Mežica in so popolnoma slovenski proizvod. Sodelujemo tudi z Amibitom in Etrelom. Del sestavnih delov za druge izdelke pa uvažamo iz matičnega podjetja Porsche Holding Salzburg.

Po novem kot ponudniki električne energije stopamo na trg električne energije. MOONelektrika je nova ponudba elektrike na slovenskem trgu in je namenjena vsem fizičnim osebam, malim in velikim podjetjem, ki potrebujejo dobavo elektrike. Potencial MOONelektrike je velik.

Povezanost je ena od pomembnih vrednot znamke MOON, zato smo oblikovali skupnost coMOONity, v kateri si bodo uporabniki lahko prenašali presežke in porabljali svojo energijo tudi drugje, ne samo doma, na primer na javnih polnilnicah.

Cilj znamke MOON je ustvariti mobilnostne rešitve, ne le za posameznike, ampak take, da pripomorejo k celostnemu prehodu v zeleni svet, saj si želimo ustvariti svet, v katerem je mobilnost enostavna, trajnostna in povezujoča. S celostnim pristopom in inovativnimi rešitvami, ki jih ponuja MOON, zagotavljamo energetsko neodvisnost in na nek način tudi varnost.

Želimo si za stranko pripraviti najučinkovitejšo rešitev, tako da se ji ni treba veliko ukvarjati s samim procesom.

Kako deluje skupnost uporabnikov sončnih elektrarn oziroma električnih polnilnikov?

V skupnosti coMOONity bodo naše stranke lahko prenašale energijo na druga merilna mesta, presežke pa uporabljale za druge namene, na primer za polnjenje vozila na javnih polnilnicah.

Vsi, ki bodo imeli pri nas sončno elektrarno in pogodbo za dobavo elektrike – naš strateški partner je NGEN –, si bodo med seboj lahko prenašali presežke elektrike.

MOON je torej pomemben igralec pri zelenem prehodu. Katera država nam je lahko za vzor pri zelenem prehodu?

Ljudje so vedno bolje ozaveščeni o pomenu trajnostnega bivanja, ki poudarja uporabo sončne energije. Mogoče bomo kdaj na tako razviti ravni, kot so skandinavske dežele, kjer so že prebivalci sami zelo močno usmerjeni v zeleno bivanje. Tudi zato je pomembno, da imajo ljudje na voljo celostno rešitev, kakršno dobijo pri MOON-u.

Na eni strani MOON kupcem zagotavlja zaokrožen nabor produktov in storitev, ki omogočajo cenovno in energetsko učinkovitost, kar je pri zelenem prehodu najbolj aktualno. Na drugi strani pa razvijamo tudi nove rešitve, ki bodo za to poskrbele v prihodnosti.

Kam je usmerjen tehnološki razvoj na področju bivanja, v luči podnebnih sprememb?

Vse naše stvari, tudi mesta in stavbe, postajajo bolj pametno povezane. Pri uporabi električne energije pa gre razvoj v energetsko samoupravljanje, pri katerem bodo imeli uporabniki več nadzora nad porabo in proizvodnjo energije. Kot znamka MOON smo s svojimi rešitvami pri tem na pravi poti.

Kot celostni ponudnik e-mobilnosti MOON ponuja široko paleto polnilnih postaj, sončnih elektrarn, hranilnikov električne energije in energetskega upravljanja.

